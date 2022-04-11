Haberler Yaşam Benzin fiyatları 11 Nisan son gelişmeler | Mazot, motorin ve benzin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL?

Giriş Tarihi: 11.04.2022 07:33 Güncelleme Tarihi: 11.04.2022 07:33

Benzin fiyatları 11 Nisan son gelişmeler | Mazot, motorin ve benzin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL?

Benzin fiyatları son dakika verileri yeni haftanın ilk gününde de gündemin en önemli konuları arasında yerini alıyor. Benzinin litre fiyatı araç sahiplerini yakından ilgilendirirken indirim ya da zam gelecek mi gibi soruların yanıtları araştırılıyor. Hal böyle olunca; "Mazot, motorin ve benzin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL?" sorusuna yanıt arayanlar son rakamları öğrenmek istiyor. Bilindiği üzere; Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) acil durum rezervlerinden 120 milyon varil petrolü kullanıma açacağını açıklamasından sonra bilindiği gibi uluslararası piyasalarda 100 doların altına kadar gerilemişti. Peki; Mazot, motorin ve benzin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL? İşte Benzin fiyatları 11 Nisan son gelişmeler!