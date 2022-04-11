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Haberler Yaşam Benzin fiyatları 11 Nisan son gelişmeler | Mazot, motorin ve benzin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL?
Giriş Tarihi: 11.04.2022 07:33 Güncelleme Tarihi: 11.04.2022 07:33

Benzin fiyatları 11 Nisan son gelişmeler | Mazot, motorin ve benzin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL?

Benzin fiyatları son dakika verileri yeni haftanın ilk gününde de gündemin en önemli konuları arasında yerini alıyor. Benzinin litre fiyatı araç sahiplerini yakından ilgilendirirken indirim ya da zam gelecek mi gibi soruların yanıtları araştırılıyor. Hal böyle olunca; "Mazot, motorin ve benzin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL?" sorusuna yanıt arayanlar son rakamları öğrenmek istiyor. Bilindiği üzere; Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) acil durum rezervlerinden 120 milyon varil petrolü kullanıma açacağını açıklamasından sonra bilindiği gibi uluslararası piyasalarda 100 doların altına kadar gerilemişti. Peki; Mazot, motorin ve benzin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL? İşte Benzin fiyatları 11 Nisan son gelişmeler!

Benzin fiyatları 11 Nisan son gelişmeler | Mazot, motorin ve benzin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL?

Akaryakıt ve benzin fiyatları son dakika gelişmeleri anlık takibi başladı. Özellikle araç sahipleri 1 litre benzin ne kadar sorusuna yanıt arıyor. Benzin fiyatı düştü mü yükseldi mi, indirim ya da zam gelecek mi soruları önem kazanırken aynı zamanda brent petrolün varil fiyatında yaşanan düşüş akaryakıtta da indirim beklentilerine neden olmuştu. Buna göre; mazot, motorin ve benzin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL? İşte benzin fiyatları 11 Nisan son gelişmeler!

Benzin fiyatları 11 Nisan son gelişmeler | Mazot, motorin ve benzin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL?

11 NİSAN MOTORİN FİYATI NE KADAR, TL?

İstanbul motorin fiyatı: 22,08

Ankara motorin fiyatı: 22,18

İzmir motorin fiyatı: 22,19

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Benzin fiyatları 11 Nisan son gelişmeler | Mazot, motorin ve benzin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL?

11 NİSAN MOTORİN FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

İstanbul motorin fiyatı: 22,08

Ankara motorin fiyatı: 22,18

İzmir motorin fiyatı: 22,19

Benzin fiyatları 11 Nisan son gelişmeler | Mazot, motorin ve benzin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL?

11 NİSAN LPG FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

İstanbul LPG fiyatı: 11,77

Ankara LPG fiyatı: 11,83

İzmir LPG fiyatı: 11,66

Benzin fiyatları 11 Nisan son gelişmeler | Mazot, motorin ve benzin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL?

BRENT PETROLDE DİKKAT ÇEKEN GRAFİK!

Petrol fiyatları, Rus birliklerinin Ukrayna'da savaş suçu işlediği iddialarının ardından Moskova'ya yönelik yeni yaptırım beklentilerinin arza dair endişeleri artırmasıyla erken işlemlerde yükseldi.

Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı yüzde 1,5 artışla 109,11 dolara çıktı. ABD hafif ham petrolü yüzde 1,6 artışla 104,89 dolara yükseldi.

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