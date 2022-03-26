Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Son dakika BENZİN FİYATLARI gelişmeleri: 26 Mart Bugün 1 Litre Benzin, Mazot, motorin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL, indirim veya zam mı geldi?
Giriş Tarihi: 26.03.2022 11:10 Güncelleme Tarihi: 26.03.2022 11:10

Son dakika BENZİN FİYATLARI gelişmeleri: 26 Mart Bugün 1 Litre Benzin, Mazot, motorin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL, indirim veya zam mı geldi?

Rusya Ukrayna savaşının da etkileriyle bir süredir zam ve indirim haberleriyle gündeme gelen motorin ve benzin fiyatı 26 Mart gelişmeleriyle de yakından takip ediliyor. Özellikle araç sahipleri, gün içerisinde gelen bu artış ve düşüş haberlerine odaklandı. Brent petrolün varil fiyatındaki gelişmelerle akaryakıt fiyatları, anlık olarak etkilendiğinden artık oldukça hareketli bir grafikle dikkat çekiyor. Bu noktada ise "26 Mart 2022 bugün 1 Litre Benzin, Mazot, motorin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL, indirim veya zam mı geldi, düştü mü, yükseldi mi?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte canlı, güncel ve anlık benzin – motorin fiyatı son dakika gelişmeleri ve akaryakıt fiyatlarında son durum...

Son dakika BENZİN FİYATLARI gelişmeleri: 26 Mart Bugün 1 Litre Benzin, Mazot, motorin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL, indirim veya zam mı geldi?

Benzin fiyatı son dakika gelişmeleri... Rusya-Ukrayna Savaşı`na ilişkin diplomasi ve yaptırım adımları küresel petrol piyasalarının odağındaki yerini koruyor. Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 119,44 dolardan işlem görüyor. Hal böyleyken akaryakıt piyasaları da bu yükseliş hareketinden nasibini aldı. Vatandaşlar zam ve indirim haberlerini yakından takip ederken "26 Mart 2022 bugün 1 Litre Benzin, Mazot, motorin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL, indirim veya zam mı geldi, düştü mü, yükseldi mi?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte son dakika benzin fiyatı gelişmeleri ile zam – indirim haberleri...

Son dakika BENZİN FİYATLARI gelişmeleri: 26 Mart Bugün 1 Litre Benzin, Mazot, motorin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL, indirim veya zam mı geldi?

BRENT PETROL 120 DOLAR SINIRINDA: RUSYA UKRAYNA SAVAŞI ODAKLI SEYİR SÜRÜYOR

Rusya-Ukrayna Savaşı`na ilişkin diplomasi ve yaptırım adımları küresel petrol piyasalarının odağındaki yerini koruyor. Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 119,44 dolardan işlem görüyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika BENZİN FİYATLARI gelişmeleri: 26 Mart Bugün 1 Litre Benzin, Mazot, motorin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL, indirim veya zam mı geldi?

BENZİN FİYATLARI

İstanbul benzin fiyatı: 19,70

Ankara benzin fiyatı: 19,78

İzmir benzin fiyatı: 19,80

Son dakika BENZİN FİYATLARI gelişmeleri: 26 Mart Bugün 1 Litre Benzin, Mazot, motorin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL, indirim veya zam mı geldi?

MOTORİN FİYATLARI

İstanbul motorin fiyatı: 23,60

Ankara motorin fiyatı: 23,68

İzmir motorin fiyatı: 23,70

Son dakika BENZİN FİYATLARI gelişmeleri: 26 Mart Bugün 1 Litre Benzin, Mazot, motorin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL, indirim veya zam mı geldi?

KAZAKİSTAN PETROL İHRACATININ DURMASI ARZ ENDİŞELERİNİ ARTIRIYOR

Kazakistan petrolünü Rusya'nın Karadeniz kıyısındaki Novorossiysk terminaline taşıyan Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu'nda sevkiyatın, Novorossiysk Deniz Terminali'nin Karadeniz'de yaşanan fırtına ve devam eden kötü hava şartları nedeniyle hasar görmesi sonucunda tamamıyla durması da arz endişelerini artırdı.

Kazakistan Enerji Bakanlığı, ülkenin petrol ihracatının yaklaşık yüzde 80'inin yapıldığı hattın durmasının ardından sevkiyat için alternatif güzergahlar araştırdıklarını bildirdi.

Brent petrolde teknik olarak 120,10 ile 122,35 dolar aralığının direnç, 117,85 ile 115,60 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

SON DAKİKA