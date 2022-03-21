Zam ve indirim haberleriyle birlikte sürekli değişim içerisinde olan akaryakıt motorin benzin fiyatı güncel gelişmeleriyle yakından takip edilmeye devam ediyor. Rusya Ukrayna savaşından etkilenen brent petroldeki gerileme son olarak peş peşe indirimleri de beraberinde getirmişti. Şimdilerde özellikle araç sahipleri "1 Litre Benzin, Mazot, motorin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL, indirim veya zam mı geldi, düştü mü, yükseldi mi?" sorularına gün içerisinde yanıt arıyor. Son olarak Akaryakıt fiyatlarına üç gün boyunca üst üste gelen indirimin ardından motorin fiyatlarına 1 Lira 96 kuruş zam geldi. Peki, 21 Mart Benzin, Mazot, motorin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL? İşte son dakika gelişmeleri...