MOTORİN VE BENZİN FİYATI İÇİN PEŞ PEŞE İNDİRİMLER GELDİ

Petrol fiyatları 2 haftanın en düşük seviyesi olan 100 dolar psikolojik bandının altına çekildi. Bu durumun motorin ve benzin fiyatı başta olmak üzere akaryakıt için indirim olarak yansıması bekleniyordu. Önceki gün 2,38 TL'lik motorin indirimi sonrası, bugün hem benzin hem de motorin için indirim geldi.

BRENT PETROL 13,5 YILIN ZİRVESİNDEYDİ, SERT DÜŞTÜ!

Serbest piyasada petrol fiyatları 133 dolardan yüzde 25'in üzerinde değer kaybına uğrayarak 100 dolar psikolojik bandını aşağı yönlü kırdı ve 2 haftanın en düşük seviyesi olan 97,5 dolara çekildi.