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Haberler Yaşam YENİ Benzin - Motorin fiyatı LİSTESİ: 1 Litre Benzin, Mazot, motorin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL, düştü mü, yükseldi mi?
Giriş Tarihi: 21.03.2022 08:32 Güncelleme Tarihi: 21.03.2022 08:32

YENİ Benzin - Motorin fiyatı LİSTESİ: 1 Litre Benzin, Mazot, motorin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL, düştü mü, yükseldi mi?

Zam ve indirim haberleriyle birlikte sürekli değişim içerisinde olan akaryakıt motorin benzin fiyatı güncel gelişmeleriyle yakından takip edilmeye devam ediyor. Rusya Ukrayna savaşından etkilenen brent petroldeki gerileme son olarak peş peşe indirimleri de beraberinde getirmişti. Şimdilerde özellikle araç sahipleri "1 Litre Benzin, Mazot, motorin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL, indirim veya zam mı geldi, düştü mü, yükseldi mi?" sorularına gün içerisinde yanıt arıyor. Son olarak Akaryakıt fiyatlarına üç gün boyunca üst üste gelen indirimin ardından motorin fiyatlarına 1 Lira 96 kuruş zam geldi. Peki, 21 Mart Benzin, Mazot, motorin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL? İşte son dakika gelişmeleri...

YENİ Benzin - Motorin fiyatı LİSTESİ: 1 Litre Benzin, Mazot, motorin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL, düştü mü, yükseldi mi?

Benzin fiyatı son dakika canlı ve güncel gelişmeleriyle gündeme gelmeye devam ediyor. Brent petroldeki düşüş sonrası indirim haberleri peş peşe gelirken araç sahipleri konuyla ilgili gelen zam ve indirim haberlerini yakından takip ediyor. Hal böyleyken ise "1 Litre Benzin, Mazot, motorin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL, indirim veya zam mı geldi, düştü mü, yükseldi mi?" soruları yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere son olarak geçtiğimiz gün motorine zam geldiği son dakika haberiyle duyurulmuştu. İşte 21 Mart benzin fiyatı gelişmeleri ve detaylar...

YENİ Benzin - Motorin fiyatı LİSTESİ: 1 Litre Benzin, Mazot, motorin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL, düştü mü, yükseldi mi?

MOTORİN VE BENZİN FİYATI İÇİN PEŞ PEŞE İNDİRİMLER GELDİ

Petrol fiyatları 2 haftanın en düşük seviyesi olan 100 dolar psikolojik bandının altına çekildi. Bu durumun motorin ve benzin fiyatı başta olmak üzere akaryakıt için indirim olarak yansıması bekleniyordu. Önceki gün 2,38 TL'lik motorin indirimi sonrası, bugün hem benzin hem de motorin için indirim geldi.

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Serbest piyasada petrol fiyatları 133 dolardan yüzde 25'in üzerinde değer kaybına uğrayarak 100 dolar psikolojik bandını aşağı yönlü kırdı ve 2 haftanın en düşük seviyesi olan 97,5 dolara çekildi.

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YENİ Benzin - Motorin fiyatı LİSTESİ: 1 Litre Benzin, Mazot, motorin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL, düştü mü, yükseldi mi?

MOTORİN FİYATLARI SON DURUM

Motorinin litre fiyatı, yaklaşık olarak İstanbul'da 20,63 TL'ye, Ankara'da ve İzmir'de 20,74 TL'ye yükseldi. Benzinin litresi ise yaklaşık olarak İstanbul'da 18,10 TL, Ankara'da 18,20 TL, İzmir'de 18,22 TL'den satılıyor. Zamla birlikte motorinde fiyat artış oranı, son bir yılda yüzde 192, yıl başından bu yana yüzde 68 oldu.

YENİ Benzin - Motorin fiyatı LİSTESİ: 1 Litre Benzin, Mazot, motorin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL, düştü mü, yükseldi mi?

PETROL FİYATLARI İÇİN DÜŞÜŞLE BERABER YENİ İNDİRİMLER GELEBİLİR

Akaryakıtta petrole paralel indirimlerin sürmesi bekleniyor. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre, 17 Mart 2022'den itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarında 62 kuruş, motorinde 1 TL indirim bekleniyor.

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Motorin fiyatları için 2,38 TL indirimin ardından bugün de 0,93 TL, benzin fiyatı içinse 1,76 TL indirim yaşandı. Buna göre akaryakıt firmalarının internet sitesindeki güncel verilere göre;

YENİ Benzin - Motorin fiyatı LİSTESİ: 1 Litre Benzin, Mazot, motorin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL, düştü mü, yükseldi mi?

İŞTE FİYATLARDA SON DURUM

İstanbul'da yeni motorin fiyatı 19,66 TL,
İstanbul'da yeni benzin fiyatı 18,71 TL,

Ankara'da yeni motorin fiyatı 19,81 TL,
Ankara'da yeni benzin fiyatı 18,81 TL,

İzmir'de yeni motorin fiyatı 19,82 TL,
İzmir'de yeni benzin fiyatı 18,83 TL oldu.

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