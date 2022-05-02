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Haberler Yaşam Benzin ve motorin fiyatına zam mı gelecek? 2 Mayıs İstanbul, Ankara, İzmir LPG, mazot, akaryakıt, motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 02.05.2022 06:37 Güncelleme Tarihi: 02.05.2022 06:38

Benzin ve motorin fiyatına zam mı gelecek? 2 Mayıs İstanbul, Ankara, İzmir LPG, mazot, akaryakıt, motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

Son dönemde piyasalar Fed'in faiz arttırımı beklentileriyle hareketlenmeye devam ederken bu beklentiler brent petrol fiyatlarını ve dolayısıyla akaryakıt fiyatlarını da vurdu. Rusya Ukrayna savaşının etkisiyle tarihi zirveleri gören petrol piyasasındaki bu yükseliş ülkemizde de akaryakıt fiyatları yani benzin ve motorin fiyatı için de zam demek. Bu nedenle "2 Mayıs İstanbul, Ankara, İzmir LPG, mazot, akaryakıt, motorin ve benzin fiyatına zam mı geldi, 1 litre benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?" soruları bugün de yanıt arıyor. İşte 2 Mayıs 2022 yeni ve güncel akaryakıt fiyatları ile benzin motorin fiyatı zam ve indirim haberleri...

Benzin ve motorin fiyatına zam mı gelecek? 2 Mayıs İstanbul, Ankara, İzmir LPG, mazot, akaryakıt, motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

İl il benzin fiyatı gelişmeleri yakından takip ediliyor. Rusya Ukrayna savaşının piyasalar üzerindeki hakimiyeti sürerken Mayıs ayının ilk günleriyle brent petrol varil fiyatındaki yükseliş akaryakıtta da yeni zam beklentilerine yol açtı. Hal böyleyken "2 Mayıs 2022 İstanbul, Ankara, İzmir LPG, mazot, akaryakıt, motorin ve benzin fiyatına zam mı geldi, 1 litre benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte güncel benzin ve motorin fiyatı gelişmeleri...

Benzin ve motorin fiyatına zam mı gelecek? 2 Mayıs İstanbul, Ankara, İzmir LPG, mazot, akaryakıt, motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

MOTORİN VE BENZİN FİYATLARI GÜNCEL

İSTANBUL

İstanbul Avrupa yakasında bir litre benzin fiyatı: 20,33 TL

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 20,33 TL

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Benzin ve motorin fiyatına zam mı gelecek? 2 Mayıs İstanbul, Ankara, İzmir LPG, mazot, akaryakıt, motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

İstanbul Avrupa yakasında bir litre mazot fiyatı: 22,00 TL

İstanbul Anadolu yakasında bir litre mazot fiyatı: 22,02 TL

Benzin ve motorin fiyatına zam mı gelecek? 2 Mayıs İstanbul, Ankara, İzmir LPG, mazot, akaryakıt, motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

İZMİR

İzmir'de benzin litre fiyatı 20,45 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı 22,11 TL

Benzin ve motorin fiyatına zam mı gelecek? 2 Mayıs İstanbul, Ankara, İzmir LPG, mazot, akaryakıt, motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

ANKARA

Ankara'da benzin litre fiyatı 20,43 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı 22,10 TL

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