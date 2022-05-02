Haberler Yaşam Benzin ve motorin fiyatına zam mı gelecek? 2 Mayıs İstanbul, Ankara, İzmir LPG, mazot, akaryakıt, motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

Giriş Tarihi: 02.05.2022 06:37 Güncelleme Tarihi: 02.05.2022 06:38

Benzin ve motorin fiyatına zam mı gelecek? 2 Mayıs İstanbul, Ankara, İzmir LPG, mazot, akaryakıt, motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

Son dönemde piyasalar Fed'in faiz arttırımı beklentileriyle hareketlenmeye devam ederken bu beklentiler brent petrol fiyatlarını ve dolayısıyla akaryakıt fiyatlarını da vurdu. Rusya Ukrayna savaşının etkisiyle tarihi zirveleri gören petrol piyasasındaki bu yükseliş ülkemizde de akaryakıt fiyatları yani benzin ve motorin fiyatı için de zam demek. Bu nedenle "2 Mayıs İstanbul, Ankara, İzmir LPG, mazot, akaryakıt, motorin ve benzin fiyatına zam mı geldi, 1 litre benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?" soruları bugün de yanıt arıyor. İşte 2 Mayıs 2022 yeni ve güncel akaryakıt fiyatları ile benzin motorin fiyatı zam ve indirim haberleri...