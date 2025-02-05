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Berat Kandili ne zaman, hangi gün idrak edilecek? 2025 Berat gecesi tarihi
Giriş Tarihi: 05.02.2025 12:09
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025
12:09
Berat Kandili ne zaman, hangi gün idrak edilecek? 2025 Berat gecesi tarihi
Müslümanlar için büyük anlam taşıyan Berat Kandili, 2025 yılında hangi tarihe denk geliyor? Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini takvime göre, bu mübarek geceyi ne zaman idrak edeceğimizi ve kandil gecesinin önemi merak ediliyor. İşte, Berat Kandili'nin 2025 yılı tarihi ve detaylar...