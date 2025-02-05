Berat Kandili ne zaman, hangi gün idrak edilecek? 2025 Berat gecesi tarihi

İslam alemi için af, rahmet ve bereket kapılarının açıldığı Berat Kandili, her yıl olduğu gibi 2025 yılında da ibadet ve dualarla idrak edilecek. Peki, bu manevi gece ne zaman? Diyanet takvimine göre Berat Kandili'nin tarihi ve kandilinin anlamı ile ilgili tüm detaylar...