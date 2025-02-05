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Giriş Tarihi: 05.02.2025 12:09 Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 12:09

Berat Kandili ne zaman, hangi gün idrak edilecek? 2025 Berat gecesi tarihi

Müslümanlar için büyük anlam taşıyan Berat Kandili, 2025 yılında hangi tarihe denk geliyor? Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini takvime göre, bu mübarek geceyi ne zaman idrak edeceğimizi ve kandil gecesinin önemi merak ediliyor. İşte, Berat Kandili'nin 2025 yılı tarihi ve detaylar...

Berat Kandili ne zaman, hangi gün idrak edilecek? 2025 Berat gecesi tarihi

İslam alemi için af, rahmet ve bereket kapılarının açıldığı Berat Kandili, her yıl olduğu gibi 2025 yılında da ibadet ve dualarla idrak edilecek. Peki, bu manevi gece ne zaman? Diyanet takvimine göre Berat Kandili'nin tarihi ve kandilinin anlamı ile ilgili tüm detaylar...

Berat Kandili ne zaman, hangi gün idrak edilecek? 2025 Berat gecesi tarihi

2025 BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini günler takvimi sonrasında Berat Kandili tarihi belli oldu.

Berat Kandili, 13 Şubat 2025 Perşembe günü idrak edilecek.

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Berat Kandili ne zaman, hangi gün idrak edilecek? 2025 Berat gecesi tarihi

BERAT KANDİLİ'NİN ÖNEMİ

Hazreti Muhammed'in, Berat Kandiline ilişkin şöyle buyurduğu ifade ediliyor:

"Şaban ayının 15'inci gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah, bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve 'Yok mu tövbe eden, tövbesini kabul edeyim. Yok mu rızık isteyen, rızık vereyim. Yok mu şifa isteyen, şifa vereyim. Yok mu başka isteği olan ona da istediğini vereyim' buyurur."

Berat Kandili ne zaman, hangi gün idrak edilecek? 2025 Berat gecesi tarihi

DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

  • Üç Ayların Başlangıcı: 1 Ocak 2025 Çarşamba (1 Receb 1446)
  • Regaib Kandili: 2 Ocak 2025 Perşembe (2 Receb 1446)
  • Miraç Kandili: 26 Ocak 2025 Pazar (26 Receb 1446)
  • Berat Kandili: 13 Şubat 2025 Perşembe (14 Şaban 1446)
  • Ramazan-ı Şerif'in Başlangıcı: 1 Mart 2025 Cumartesi (1 Ramazan 1446)
  • Kadir Gecesi: 26 Mart 2025 Çarşamba (26 Ramazan 1446)
  • Arefe Günü: 29 Mart 2024 Cumartesi
  • Ramazan Bayramı 1. Günü: 30 Mart 2025 Pazar (1 Şevval 1446)
  • Ramazan Bayramı 2. Günü: 31 Mart 2025 Pazartesi (2 Şevval 1446)
  • Ramazan Bayramı 3. Günü: 1 Nisan 2025 Salı (3 Şevval 1446)
Berat Kandili ne zaman, hangi gün idrak edilecek? 2025 Berat gecesi tarihi
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