Berat Albayrak’ın milli enerji vizyonu dünya denizlerinde! Yeni rota Hint Okyanusu...

DENİZLERDE ENERJİ HAKİMİYETİ

Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı dönenminde ilk olarak alınmaya başlayan sondaj gemileri, enerjideki dışa bağımlılığımızın da seyrini değiştirdi. İlk sondaj gemimiz 2017 yılında alındı. Gemiye Fatih ismi verildi. Daha sonra sırasıyla; Yavuz (sondaj), Kanuni (sondaj), Abdülhamid Han (sondaj), Barbaros Hayreddin Paşa (sismik) Oruç Reis (sismik) gemileri filoya katıldı. Türkiye, bu yatırımlarla dünyada derin deniz sondaj filosuna sahip sayılı ülkeler arasına girdi. Bugün, Karadeniz'de aktif üretim, Akdeniz'de stratejik aramalar ve sürekli yeni rezerv keşfi hedefi bu dev filoyla yürütülüyor.

DEV DEPOLAMA ALANLARI

Türkiye yalnızca üretimi değil, arz güvenliğini de güçlendirdi. Türkiye, enerji arz güvenliğini artırmak amacıyla 3 aktif FSRU (Yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma Ünitesi) terminaliyle hizmet veriyor. Bunlar; İzmir Etki Liman, Hatay Dörtyol ve Saros FSRU terminalleri. Bu tesisler, LNG gemilerinden gelen sıvılaştırılmış doğalgazı gazlaştırarak ulusal sisteme aktarıyor. Türkiye'nin günlük gazlaştırma kapasitesini 150 milyon metreküpün üzerine çıkarıyor.