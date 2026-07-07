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Berat Albayrak’ın milli enerji vizyonu dünya denizlerinde! Yeni rota Hint Okyanusu...
Giriş Tarihi: 07.07.2026 09:23
Güncelleme Tarihi: 07.07.2026 09:34
Berat Albayrak’ın milli enerji vizyonu dünya denizlerinde! Yeni rota Hint Okyanusu...
ABD ile İran arasında aylarca süren savaş, küresel enerji piyasalarını derinden sarstı ve dengeleri altüst etti. Hürmüz Boğazı'nın kapanması, dünyayı yeni bir enerji kriziyle karşı karşıya bıraktı. Türkiye ise son 10 yılda attığı stratejik adımlar sayesinde bu sürece hazırlıklı yakalandı. Başkan Erdoğan'ın ortaya koyduğu stratejik vizyon ve Enerji Bakanlığı döneminde Berat Albayrak öncülüğünde başlatılan milli enerji hamlesi, bugün yaşanan küresel enerji krizinde Türkiye'nin elini güçlendirdi. Türkiye, petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerini yurt dışında da sürdürmeye hazırlanıyor. Oruç Reis ve Barbaros Hayreddin Paşa'dan oluşan sismik araştırma filosunun eylül ayında Pakistan'a ulaşarak Hint Okyanusu'ndaki çalışmalarına devam etmesi planlanıyor.