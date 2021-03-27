Berat Kandili 12 rekat nafile namazı kılınışı! Berat Kandili 12 rekat namaz nasıl kılınır? İşte kılınışı

Berat Kandili'nde kılınan nafile namazı kılınışı binlerce kişi tarafından şimdiden gündemdeki yerini alıyor. Bu hafta Cumartesi günü idrak edilecek bu mübarek günde tövbe etmek, günahlardan arınmak ve Allah'ın rızasını kazanmak için Müslüman alemi çeşitli ibadetlerini yerine getiriyor. Bu noktada "Berat Kandili'nde 12 rekat namaz nasıl kılınır?" sorusu yanıt aramaya başladı. Berat Kandili 12 rekat nafile namazı kılınışı 2 rekatta bir selam verilerek ve her rekatında Fatiha ve Kuran-ı Kerim'den bir sure okunarak kılınmaktadır.