Berat Kandili ibadetleri, zikirleri ve tesbihleri: Berat Kandili’nde yapılacak ibadetler, çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir?

Mübarek günler arasında yer alan, Ramazan'ın habercisi olan Berat Kandili geldi çattı! Bir kandile daha kavuşmanın şükrü ve mutluluğuyla ibadete sarılmaya hazırlanan Müslüman alemi, Berat Kandili ibadetleri, zikirleri ve tesbihleri için araştırmalara başladı. Mübarek gün ve gecelerde ibadet etmenin, dua okuyarak tesbihat yapmanın önemini bilen müminler, kandil gecesi okunacak dualar ve fazileti bol olan zikirler ile Allah'ın rızasını kazanmak için ibadet edecek. İşte Berat Kandili'nde yapılacak ibadetler, kandil gecesi okunacak dualar, çekilecek tesbihler ve zikirler!