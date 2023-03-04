Berat Kandili mesajları ve sözleri! 2023 Resimli, Dualı, Ayetli Berat Kandil mesajı ve en güzel kandil mesajları

Berat Kandili'nin idrak edileceği kutsal tarih yaklaşırken Kandil mesajları ve sözleri de şimdiden gündeme taşındı. İbadetlerin eda edileceği bu mübarek günde sevdikleriyle günün manevi huzurunu, anlam ve önemini paylaşmak isteyenler "En güzel, kısa, uzun, dualı, ayetli, hadisli, resimli 2023 Berat Kandili mesajları ve sözleri" ile hayırlı kandiller dileklerini iletiyor. Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfûz'dan Dünya semasına toptan indirildiği gece olarak bilinen bu kandilde önemli, hikmetli işlerin seçimi ve ayırımı yapılır. Sizler için sabah.com.tr olarak en güzel metin ve görselleri bir araya derledik. İşte 2023 Berat Kandili mesajları ve en güzel Kandil mesajı görselleri...