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Haberler Yaşam Berat Kandili mesajları ve sözleri yayınlandı: Yeni, kısa, anlamlı Kandil mesajı | 2021 Dualı, uzun, farklı, hadisli ve resimli Berat Kandili mesajları

ve sözleri yayınlandı: Yeni, kısa, anlamlı Kandil mesajı | 2021 Dualı, uzun, farklı, hadisli ve

İslam âlemi için mühim bir yere sahip olan Berat Kandili geldi, çattı. Ramazan-ı Şerif'in habercisi olan ve Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gece olan Berat Kandili, bu yıl 27 Mart 2021 Cumartesi günü idrak edilecek. Berat gecesi, Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfûz'dan Dünya semasına toptan indirildiği gecedir. Bu mübarek gece yine dua, ibadetler ve gönderilerek geçirilecek. 2021 ve sözleri merak konusu oldu. Hadisli, dualı ve resimli Kandil mesajı sözleri ile bu kıymetli gecenin anlamı ve önemi herkesle paylaşılacak. Kandiliniz Mübarek Olsun ve Hayırlı Kandiller mesajları sözleri ile sevdiklerinizi hatırlamayı unutmayın. İşte, dualı, yazılı, en güzel ve resimli Berat Kandili mesajları sözleri 2021

Giriş Tarihi: 26.03.2021 19:52 Güncelleme Tarihi: 26.03.2021 19:53
Berat Kandili mesajları ve sözleri yayınlandı: Yeni, kısa, anlamlı Kandil mesajı | 2021 Dualı, uzun, farklı, hadisli ve resimli Berat Kandili mesajları

İslam alemi için kutsal gecelerden birisi olan Berat Kandili, 27 Mart 2021 Cumartesi günü idrak edilecek. Bu kıymetli gecenin anlamı ve önemini bilerek feyzinden en verimli şekilde faydalanmak isteyenler dualar ve ibadetler ile bu geceyi geçirecek. Eller semaya açılarak dualar edilecek. Sevdiklerine de Berat Kandili'nin anlamı ve önemini yaşatmak isteyenler 2021 ve sözleri ile bunu gerçekleştirecek. Bu yönde, Hayırlı Kandiller ve Kandiliniz Mübarek Olsun mesajı sözleri araştırılmaya başlandı.

RESİMLİ BERAT KANDİLİ MESAJLARI VE SÖZLERİ 2021

Yeni, anlamlı, ayetli, dualı ve resimli Kandil mesajları sözleri ile bu gecenin önemi tüm herkesle paylaşılacak ve akrabaya, eşe, dosta Berat Kandili mesajı gönderilecek. En güzel, yeni, farklı ve resimli sözleri sabah.com.tr'de yayınlandı. Güzel ve resimli Kandil mesajları sözleri ile en anlamlı, dualı Berat Kandili mesajları seçeneklerine buradan ulaşabilirsiniz.

İşte 2021 Kandil mesajları;

Berat Kandili mesajları ve sözleri yayınlandı: Yeni, kısa, anlamlı Kandil mesajı | 2021 Dualı, uzun, farklı, hadisli ve resimli Berat Kandili mesajları

RESİMLİ BERAT KANDİLİ MESAJLARI 2021

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Berat Kandili mesajları ve sözleri yayınlandı: Yeni, kısa, anlamlı Kandil mesajı | 2021 Dualı, uzun, farklı, hadisli ve resimli Berat Kandili mesajları

EN GÜZEL VE ANLAMLI BERAT KANDİLİ SÖZLERİ

Varlığı ebedi olan, Merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabbin yüce katına iletilmesine vesile olan kandiliniz mübarek olsun.

ALLAH'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz Aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun.

Berat Kandili mesajları ve sözleri yayınlandı: Yeni, kısa, anlamlı Kandil mesajı | 2021 Dualı, uzun, farklı, hadisli ve resimli Berat Kandili mesajları

YENİ, FARKLI VE GÜZEL BERAT KANDİLİ MESAJLARI SÖZLERİ

Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun, şeytan senden uzakta, melekler başucunda olsun, güneş öyle bir geceye doğsun ki duaların kabul kandilin mübarek olsun.

Her gün yeni doğan güneş kadar, her gece parlayan yıldızlar kadar, her bahar açan çiçekler kadar hayatınız güzel olsun. Berat Kandiliniz hayırlı olsun…

Berat Kandili mesajları ve sözleri yayınlandı: Yeni, kısa, anlamlı Kandil mesajı | 2021 Dualı, uzun, farklı, hadisli ve resimli Berat Kandili mesajları

HAYIRLI KANDİLLER MESAJLARI 2021

Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun, şeytan senden uzakta, melekler başucunda olsun, güneş öyle bir geceye doğsun ki duaların kabul Berat Kandiliniz Mübarek Olsun

Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, Berat Kandiliniz Mübarek Olsun

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