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Haberler Yaşam 100 REKATLIK BERAT KANDİLİ NAMAZI KILINIŞI | Diyanet bilgisi ile 2, 6, 12 ve 100 rekatlık Berat Kandili namazı nasıl kılınır ve kaç rekat?
Giriş Tarihi: 06.03.2023 10:41 Güncelleme Tarihi: 06.03.2023 10:41

100 REKATLIK BERAT KANDİLİ NAMAZI KILINIŞI | Diyanet bilgisi ile 2, 6, 12 ve 100 rekatlık Berat Kandili namazı nasıl kılınır ve kaç rekat?

Berat Kandili namazı ile ilgili araştırmalar başladı. Mübarek Ramazan ayının gelişini müjdeleyen Berat Kandili bu yıl 6 Mart Pazartesi günü yani bugün idrak edilecek. İslam alemi için büyük önem taşıyan kandil günlerinde dua etmek, zikir ve tesbih çekmek, namaz kılmak gibi ibadetler yapılması tavsiye ediliyor. Bu bakımdan kandil gününe girilmesiyle beraber 2, 6, 12 ve 100 rekatlık Berat Kandili namazı kılınışı ve rekat bilgisi sorgulanıyor. Peki, Berat Kandili namazı nasıl kılınır ve kaç rekat? 2, 6, 12 ve 100 rekatlık Berat Kandili gecesi kılınacak namaz nedir? İşte yanıtı!

100 REKATLIK BERAT KANDİLİ NAMAZI KILINIŞI | Diyanet bilgisi ile 2, 6, 12 ve 100 rekatlık Berat Kandili namazı nasıl kılınır ve kaç rekat?

Berat Kandili namazı kılınışı ve rekat bilgisi gündemdeki yerini aldı. Berat Kandili Gecesi Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfûz'dan Dünya semasına toptan indirildiği gece olarak biliniyor. Bu mübarek geceyi ibadet ederek geçirmek isteyen müminler Berat Kandili namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, namazda okunacak dualar neler sorusunun yanıtını sorguluyor. Peki, Berat Kandili'nde kılınacak namaz nedir? İşte Adım adım 2, 6, 12 ve 100 rekatlık Berat kandili namazı kılınışı ve namazda okunacak dualar...

100 REKATLIK BERAT KANDİLİ NAMAZI KILINIŞI | Diyanet bilgisi ile 2, 6, 12 ve 100 rekatlık Berat Kandili namazı nasıl kılınır ve kaç rekat?

100 REKATLIK BERAT KANDİLİ NAMAZI NASIL KILINIR?

100 Rekatlık Namaza "Ya Rabbi, senin rıza-i şerifin için namaza. Beni afv-ı ilahine, feyz-i ilahine mazhar eyle. Kasveti kalpten, dünya ve ahiret sıkıntılarından halas eyleyip, süeda (iyiler) defterine kaydeyle." diyerek niyet edilir. Bu şekilde niyet edemeyenler "hacet namazına, hayır namazına" diye niyet edilebilir.

Her rek'atte bir Fatiha 10 ihlası şerif okunur. İki rek'atte bir selam verilerek 100 rek'ata tamamlanır. 100 rek'at namazı ara vermeden kılmak şart olmamakla birlikte dinlenerek kılınabilir. 100 Rekatlık namazın vakti, yatsı namazıyla başlayıp, imsak kesilinceye kadar devam eder.

Namaza yatsıdan sonra başlanabilir. 100 rekatlık namazda okunan ihlası şerifleri 10 okumak yerine her rekatta 100 def'a okuyarak 10 selamda da kılınabilir. Ancak 50 selam ile 100 rek'at kılmak daha faziletlidir. Zira bu namazın özelliği, yapılan secdelerin çok olmasıdır.

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100 REKATLIK BERAT KANDİLİ NAMAZI KILINIŞI | Diyanet bilgisi ile 2, 6, 12 ve 100 rekatlık Berat Kandili namazı nasıl kılınır ve kaç rekat?

BERAT KANDİLİ NAMAZI NE ZAMAN KILINIR?

İslam alemi tarafından idrak edilen kandiller ve diğer dini geceler, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın verdiği bilgilere göre akşam ezanının okunmasıyla başladığı için, Berat Kandili'nde kandil namazı kılmak isteyen vatandaşlar, akşam namazıyla birlikte ibadet etmeye başlayabilir. Bu konuda Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan net bir açıklama olmasa da yatsı namazı ile de ibadetlerini devam ettirebilir.

100 REKATLIK BERAT KANDİLİ NAMAZI KILINIŞI | Diyanet bilgisi ile 2, 6, 12 ve 100 rekatlık Berat Kandili namazı nasıl kılınır ve kaç rekat?

2 REKAT NAFİLE NAMAZIN KILINIŞI

1. Rekat

"Niyet ettim Allah rızası için Nafile Namaz kılmaya" diye niyet ederiz.

"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız.

Subhaneke'yi okuruz.

Euzü-besmele çekeriz.

Fatiha okuruz.

Kur'an'dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okuruz.

Rüku'ya gideriz.

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz.

100 REKATLIK BERAT KANDİLİ NAMAZI KILINIŞI | Diyanet bilgisi ile 2, 6, 12 ve 100 rekatlık Berat Kandili namazı nasıl kılınır ve kaç rekat?

2. Rekat

Ayağa kalkarak kıyama dururuz.

Besmele çekeriz.

Fatiha okuruz.

Kur'an'dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okuruz.

Rüku'ya gideriz.

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz.

Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz.

"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız.

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