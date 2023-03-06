100 REKATLIK BERAT KANDİLİ NAMAZI KILINIŞI | Diyanet bilgisi ile 2, 6, 12 ve 100 rekatlık Berat Kandili namazı nasıl kılınır ve kaç rekat?

Berat Kandili namazı ile ilgili araştırmalar başladı. Mübarek Ramazan ayının gelişini müjdeleyen Berat Kandili bu yıl 6 Mart Pazartesi günü yani bugün idrak edilecek. İslam alemi için büyük önem taşıyan kandil günlerinde dua etmek, zikir ve tesbih çekmek, namaz kılmak gibi ibadetler yapılması tavsiye ediliyor. Bu bakımdan kandil gününe girilmesiyle beraber 2, 6, 12 ve 100 rekatlık Berat Kandili namazı kılınışı ve rekat bilgisi sorgulanıyor. Peki, Berat Kandili namazı nasıl kılınır ve kaç rekat? 2, 6, 12 ve 100 rekatlık Berat Kandili gecesi kılınacak namaz nedir? İşte yanıtı!