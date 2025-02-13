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Giriş Tarihi: 13.02.2025 16:28 Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 16:43

BERAT KANDİLİ NAMAZI NEDİR, NASIL KILINIR? Diyanet açıkladı! İşte, adım adım Berat Kandili namazı!

Berat Kandili'nde ibadetlerini yerine getirmek isteyenler, kandil gecesine özel kılınan namazın detaylarını merak ediyor. Diyanet'in açıkladığı bilgilere göre, Berat Kandili namazı belirli bir düzen içinde kılınıyor. Peki, bu mübarek gecede hangi namazlar eda edilmeli? İşte adım adım Berat Kandili namazı...

BERAT KANDİLİ NAMAZI NEDİR, NASIL KILINIR? Diyanet açıkladı! İşte, adım adım Berat Kandili namazı!

İslam dünyasında büyük bir öneme sahip olan Berat Kandili'nde, ibadetlerini yerine getirmek isteyenler kandil namazının nasıl kılındığını araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, Berat Kandili'nde kılınabilecek namazlar hakkında bilgi verdi. İşte adım adım Berat Kandili namazı ve kılınış şekli...

BERAT KANDİLİ NAMAZI NEDİR, NASIL KILINIR? Diyanet açıkladı! İşte, adım adım Berat Kandili namazı!

KANDİL GECELERİNE AİT ÖZEL BİR NAMAZ VEYA İBADET ŞEKLİ VAR MIDIR?

Hz. Peygamber (s.a.s.), bazı mübarek gün ve gecelerin değerlendirilmesini tavsiye etmiş (Buhârî, Savm, 6 [1901]; Müslim, Salâtü'l-müsâfirîn, 175 [760]; Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, 4/420 [6676]), kendisi de bizzat değerlendirmiştir (Tirmizî, Savm, 39 [739]; İbn Mâce, İkâmetü's-salavât, 191 [1389]; bk. Nevevî, el-Mecmû', 5/42-43). Ancak bugün ve gecelere ait özel bir namaz veya ibadet şeklinden bahsetmemiştir. Bu bağlamda mübarek gün ve geceleri, bağışlanma ve hayatımıza çekidüzen vermek için fırsat anı olarak görmemiz gerekmektedir. Dolayısıyla müminler kandil gecelerinde, hayatlarının gidişatını gözden geçirmeli; hata ve günahları için tövbe etmeli, dua ederek, Kur'ân-ı Kerîm okuyup anlamaya çalışarak, kaza veya nâfile namaz kılarak bu fırsatları değerlendirmelidirler.

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BERAT KANDİLİ NAMAZI NEDİR, NASIL KILINIR? Diyanet açıkladı! İşte, adım adım Berat Kandili namazı!

Kandil gecelerinin gündüzlerinde yani geceyi takip eden ertesi günde oruç tutmak müstehaptır. Zira Hz. Peygamber (s.a.s.), "Şaban'ın on beşinci gecesi (yani berat gecesi) olduğunda o gece ibadet ediniz, gündüzünde de oruç tutunuz. Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasına (rahmeti ile) tecelli eder ve fecir doğana kadar şöyle buyurur: 'Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim, yok mu isteyen'…" (İbn Mâce, İkâmetü's-salavât, 191 [1388]; bk. Tirmizî, Savm, 39 [739]) buyurmuştur.

BERAT KANDİLİ NAMAZI NEDİR, NASIL KILINIR? Diyanet açıkladı! İşte, adım adım Berat Kandili namazı!

NAFİLE NAMAZI KAÇ REKATTIR, NE ZAMAN KILINIR?

12 rekat olan nafile namazı, 2 rekatta bir selam verilerek kılınır. Namazın her rekatında Fatiha ve Kuran-ı Kerim'den bir sure okunarak kılınır.

Her 2 rekatta bir selam verildikten sonra 100 kere 'Sübhanallahi ve`l hamdü lillahi ve lâ ilâhe illallahü vallahü ekber' denilir. 12 rekat namazın tamamı bittikten sonra 100'er defa tövbe istiğfar ve salavatlar getirilir.

Namaz kılmanın mekruh olduğu kerahat vakitler haricinde her zaman kılınabilir.

BERAT KANDİLİ NAMAZI NEDİR, NASIL KILINIR? Diyanet açıkladı! İşte, adım adım Berat Kandili namazı!

2 REKAT NAFİLE NAMAZIN KILINIŞI

1. Rekat

"Niyet ettim Allah rızası için Nafile Namaz kılmaya" diye niyet ederiz.

"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız.

Subhaneke'yi okuruz.

Euzü-besmele çekeriz.

Fatiha okuruz.

Kur'an'dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okuruz.

Rüku'ya gideriz.

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz.

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