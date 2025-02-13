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BERAT KANDİLİ NAMAZI NEDİR, NASIL KILINIR? Diyanet açıkladı! İşte, adım adım Berat Kandili namazı!
Giriş Tarihi: 13.02.2025 16:28
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025
16:43
BERAT KANDİLİ NAMAZI NEDİR, NASIL KILINIR? Diyanet açıkladı! İşte, adım adım Berat Kandili namazı!
Berat Kandili'nde ibadetlerini yerine getirmek isteyenler, kandil gecesine özel kılınan namazın detaylarını merak ediyor. Diyanet'in açıkladığı bilgilere göre, Berat Kandili namazı belirli bir düzen içinde kılınıyor. Peki, bu mübarek gecede hangi namazlar eda edilmeli? İşte adım adım Berat Kandili namazı...