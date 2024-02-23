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Berat Kandili orucu ne zaman tutulur? Berat Kandili orucu fazileti nedir, kaç gün tutulur ve nasıl niyet edilir?
Giriş Tarihi: 23.02.2024 11:04
Güncelleme Tarihi: 23.02.2024
11:06
Berat Kandili orucu ne zaman tutulur? Berat Kandili orucu fazileti nedir, kaç gün tutulur ve nasıl niyet edilir?
Berat Kandili orucu her sene bu mübarek zamanda tutuluyor. İslam alemi için 11 ayın Sultanı Ramazan'ın habercisi olan Berat Kandili bu yıl 24 Şubat 2024 Cumartesi günü idrak edilecek. Kandil orucu tutmak isteyen Müslümanlar, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvim içerisinde belirtilen tarihlerde oruç için niyet ediyorlar. Diyanet fetvaları ile Berat Kandili orucu faziletleri araştırılıyor. Peki, Berat Kandili orucu ne zaman, kaç gün tutulur, nasıl niyet edilir? İşte Diyanet tarafından yapılan kandil orucu açıklaması ve diğer detaylar.