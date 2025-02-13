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Berat Kandili tesbihatı: Diyanet ile Berat Kandili'nde çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir, bu gece ne okunur?
Giriş Tarihi: 13.02.2025 10:17
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025
10:17
Berat Kandili tesbihatı: Diyanet ile Berat Kandili'nde çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir, bu gece ne okunur?
Berat Gecesi 13 Şubat Perşembe günü idrak ediliyor. İslam alemi için oldukça önemli olan bu özel günü ibadetle dolu geçirmek isteyen Müslümanlar, Berat Kandili tesbihleri ve zikirleri için diyanet kaynaklarına yöneliyor. Her vakit namazı ardından çekilen "Sübhanallah", "Elhamdülillah", "Allahu ekber" tespihleri yanı sıra kandile özel okumalar da sorgulanıyor. Peki; Berat Kandili'nde çekilecek tesbihler, zikirler nelerdir, bu gece ne okunur?