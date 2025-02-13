Berat Kandili tesbihatı: Diyanet ile Berat Kandili’nde çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir, bu gece ne okunur?

BERAT KANDİLİ TESBİHLERİ VE ZİKİRLERİ

Hadis kaynaklarında yer aldığı üzere Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in "Allah Teâlâ -rahmetiyle- şâbanın on beşinci gecesi dünya semasında tecelli eder ve Kelb kabilesi koyunlarının kılları sayısından daha fazla kişiyi bağışlar." (Tirmizî, "Ṣavm", 39; İbn Mâce, "İḳāmetü'ṣ-ṣalât", 191).

"Şâbanın ortasında gece ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasında tecelli eder ve fecir doğana kadar, 'Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona âfiyet vereyim, yok mu şöyle, yok mu böyle!' der" (İbn Mâce, "İḳāmetü'ṣ-ṣalât", 191). dediği rivayet edilmiştir.