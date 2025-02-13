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Haberler Yaşam Berat Kandili tesbihatı: Diyanet ile Berat Kandili'nde çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir, bu gece ne okunur?
Giriş Tarihi: 13.02.2025 10:17 Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 10:17

Berat Kandili tesbihatı: Diyanet ile Berat Kandili'nde çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir, bu gece ne okunur?

Berat Gecesi 13 Şubat Perşembe günü idrak ediliyor. İslam alemi için oldukça önemli olan bu özel günü ibadetle dolu geçirmek isteyen Müslümanlar, Berat Kandili tesbihleri ve zikirleri için diyanet kaynaklarına yöneliyor. Her vakit namazı ardından çekilen "Sübhanallah", "Elhamdülillah", "Allahu ekber" tespihleri yanı sıra kandile özel okumalar da sorgulanıyor. Peki; Berat Kandili'nde çekilecek tesbihler, zikirler nelerdir, bu gece ne okunur?

Berat Kandili tesbihatı: Diyanet ile Berat Kandili’nde çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir, bu gece ne okunur?

Berat Kandili tesbihleri ile Allah'ı zikretmek isteyen Müslümanlar, günün anlam ve önemini taşıyan 'temize çıkma' ifadesi için tövbe etmeye odaklanacak. Kandil gecesi tespihleriyle birlikte okunacak dualar, sureler ve kılınacak namazlar eda edilecek. İşte, Berat Kandili zikirleri...

Berat Kandili tesbihatı: Diyanet ile Berat Kandili’nde çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir, bu gece ne okunur?

BERAT KANDİLİ TESBİHLERİ VE ZİKİRLERİ

Hadis kaynaklarında yer aldığı üzere Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in "Allah Teâlâ -rahmetiyle- şâbanın on beşinci gecesi dünya semasında tecelli eder ve Kelb kabilesi koyunlarının kılları sayısından daha fazla kişiyi bağışlar." (Tirmizî, "Ṣavm", 39; İbn Mâce, "İḳāmetü'ṣ-ṣalât", 191).

"Şâbanın ortasında gece ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasında tecelli eder ve fecir doğana kadar, 'Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona âfiyet vereyim, yok mu şöyle, yok mu böyle!' der" (İbn Mâce, "İḳāmetü'ṣ-ṣalât", 191). dediği rivayet edilmiştir.

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Berat Kandili tesbihatı: Diyanet ile Berat Kandili’nde çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir, bu gece ne okunur?

Bu hadislerden hareketle namaz vakitleri sonrası 33'er defa "Sübhanallah", "Elhamdülillah", "Allahu ekber" diyerek Allah'ı anmak da sahih hadislerle tavsiye edilmiştir.

Bunun yanı sıra Berat Kandili faziletlerine odaklanarak çekebileceğiniz bazı zikirler şöyle:

  • "Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym."
  • Lâ ilâe illallah
  • Allahümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed
  • Estağfirullah
  • Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm
Berat Kandili tesbihatı: Diyanet ile Berat Kandili’nde çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir, bu gece ne okunur?

BERAT KANDİLİ'NDE ÇEKİLECEK TESBİHLER NELER?

Berat Gecesini vesile kılarak nafile namaz kılmak isteyen Müslümanlar namazlarını eda ettikten sonra şu dua ve sureleri zikredebilir:

1.İstiğfar:

2.Salevat-ı Şerife (Allâhümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed)

3.Fatiha-i Şerife

4.Ayet'ül-Kürsî

5.Tevbe Sûresinin son 2 ayeti besmele ile. (Lekad câeküm)

6. 14 kere Yâsîn, Yâsîn … dedikten sonra 1 Yâsîn-i Şerîf.(Yâsîn-i Şerîf'te 7 zahiri, 7 batini "Mübîn" vardır. Böylece o da 14 olur.)

7.İhlas-ı Şerif

8.Felak Sûresi

9.Nâs Sûresi

10. "Sübhânallâhi ve'l-hamdü lillâhi velâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Velâ havle velâ kuvvete illâ billâhi'l-aliyyi'l- azîm."

11.Salevat-ı Şerife 14 kere okunur ve dua edilir.(Allâhümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed).

Berat Kandili tesbihatı: Diyanet ile Berat Kandili’nde çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir, bu gece ne okunur?

Berat Kandili zikirleri kapsamında özel bir ifade dini kaynaklarda geçmemekle birlikte günün anlamının beraat etme, temize çıkma olması sebebiyle Allah'ı anarak tövbe etmek amaçlı okunacak her zikir, dua ve tesbih bu fazilete ulaşmanın bir adımı olacaktır.

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