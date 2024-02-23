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Haberler Yaşam Berat Kandili ibadetleri ve duası! Diyanet ile 2024 Berat Kandili yapılacak ibadetler, okunacak dualar ve kılınacak namazlar nelerdir?
Giriş Tarihi: 23.02.2024 09:47 Güncelleme Tarihi: 23.02.2024 09:47

Berat Kandili ibadetleri ve duası! Diyanet ile 2024 Berat Kandili yapılacak ibadetler, okunacak dualar ve kılınacak namazlar nelerdir?

Ramazan ayının gelişini müjdeleyen Berat Kandili 24 Şubat Cumartesi gecesi idrak edilecek. Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfûz'dan Dünya semasına toptan indirildiği gece olarak bilinen bu mübarek gece, dua ve ibadetlerle geçirilecek. Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan geceye denk gelen Berat Kandili yapılacak ibadetler, okunacak dualar ve kılınacak namazlar bu noktada merak konusu haline geldi. Bu kıymetli gecenin feyzinden yararlanmak isteyen Müslümanlar ''Berat Kandili ibadetleri nelerdir, hangi dualar okunur, neler yapılır?'' sorularına yanıt arıyor. İşte, Diyanet ile Berat Kandili duası ve bu mübarek gecede yapılması gereken ibadetlerin tümü…

Berat Kandili ibadetleri ve duası! Diyanet ile 2024 Berat Kandili yapılacak ibadetler, okunacak dualar ve kılınacak namazlar nelerdir?

Şaban ayının on dördüncü gününü on beşinci gününe bağlayan geceye denk gelen yılın üçüncü kandili gelip çattı. İslam aleminin heyecanla ve özlemle beklediği Berat Kandili, bu yıl 24 Şubat Cumartesi gecesi idrak edilecek. Bu kıymetli geceyi ibadet ederek geçirmek isteyen Müslümanlar "Berat Kandili yapılacak ibadetler, okunacak dualar ve kılınacak namazlar nelerdir?" sorularına yanıt aramaya başladı. Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfûz'dan Dünya semasına toptan indirildiği gece olması vesilesiyle tüm İslam coğrafyasında kutlanan bu mübarek gecede eller semaya açılacak, dualar edilecek, namazlar kılınacak. Peki, Diyanet ile Berat Kandili ibadetleri nelerdir, hangi dualar okunur, neler yapılır? İşte, Berat Kandili duası ve bu gecede yapılacak ibadetler.

Berat Kandili ibadetleri ve duası! Diyanet ile 2024 Berat Kandili yapılacak ibadetler, okunacak dualar ve kılınacak namazlar nelerdir?

BERAT GECESİ HANGİ İBADETLER YAPILIR?

İşte Berat Kandili'nde yapılacak ibadetler ve faziletleri;

Oruç tutmak: Berat Gecesi sabahını oruçlu geçirmek son derece önemlidir. Bu eylem hem yaklaştığımız Ramazan Ayı'na bir hazırlık, hem de bu geceyi idrak etmek için bir yol olacaktır.

Vakit Namazları kılmak: Her Müslümanın birinci görevi olan vakit namazlarını bu gün ve akşam boyunca kaçırmayın.

Nafile Namazları kılmak: Hacet Namazı ve Tesbih namazı ile bu geceden alınacak fazileti arttıracaktır.

Kur'an-ı Kerim okumak veya dinlemek: Bu gecede Kur'an-ı Kerim'in nurundan olabildiğince faydalanmak, tövbe kapısının açılıp, amellerin yazıldığı bu gecede Müslümanların faydasına olacaktır.

Dini sohbet yapmak: Dini sohbetlerde Peygamber Efendimiz'i (s.a.v) anmak ve Allah'ı sıkça anmak önemlidir.

Peygamber Efendimiz'e Salat ve Selamlar getirmek: Bu gece Peygamberimizi anarak, kendisinin şefaatini beklemek ve ummak da önemlidir.

Tövbe ve istiğfar etmek: Tövbe kapısının açılacağı Berat, yani bağışlanma gecesi Cenab-ı Hak'tan günahların affını dilemek bu gece adına önemlidir.

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Berat Kandili ibadetleri ve duası! Diyanet ile 2024 Berat Kandili yapılacak ibadetler, okunacak dualar ve kılınacak namazlar nelerdir?

BERAT KANDİLİ'NDE ÇEKİLECEK ZİKİRLER

Berat Kandili'nde Rahmet-i İlahi'nin, sağnak sağnak yeryüzüne yağdığı, müminlerden neredeyse çok az bir kısmının bu rahmetten, af ve bağışlanmadan mahrum kaldığı geri kalanının ise affedilmişler olarak sabahladıkları ve manevi beratlar aldıkları bilinmektedir.

Bin adet Estağfirullah El Azim Bin 1 adet ihlas Suresi Bin adet La İlahe İllallah Bin adet Salavat Yüz adet Habinallahü Vegniğmel Vekil Yüz adet Besmele 129 Adet Ya Latif

Berat Kandili'nde; "Lâ ilâe illallah", "Allahümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed", "Estağfirullah", "Sübhànallah", "Elhamdülillâh", "Allahu ekber", "Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm", "Allah" zikirlerini çekmek büyük sevaptır.

Berat Kandili ibadetleri ve duası! Diyanet ile 2024 Berat Kandili yapılacak ibadetler, okunacak dualar ve kılınacak namazlar nelerdir?

BERAT KANDİLİ TESBİHLERİ

Berat Kandili'nde günahların affına vesile olan tesbih namazı kılabilmek için şu tesbihi ezbere bilmek gerekir:

"Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym."

Beratın özünde, günahlardan arınma ve Yüce Allah'ın rahmet ve mağfiretine ulaşma amacı vardır. Bu gecede Allah'ın affı ve bağışlamasının çok olacağı müjdelendiği için bu geceye "Berat Gecesi" denilmiştir.

Berat gecesinde 100 rekat namaz kılınır. Bu namazdan sonra şu tesbihler çekilir:

Estağfirullahe'l- azim ve etübü ileyh. Anlamı: Azim olan Allah'ı tesbih ve O'na hamd ederim. "Allâhumme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin bi adedi ilmike." (Ey Allah'ım ! Afendimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v) ve efendimiz Hz.Muhammedin (s.a.v) aline nihayetsiz olan ilminin adedince salatu selam ve bereketler ihsan eyle.)

Berat Kandili ibadetleri ve duası! Diyanet ile 2024 Berat Kandili yapılacak ibadetler, okunacak dualar ve kılınacak namazlar nelerdir?

BERAT KANDİLİ NAMAZI NASIL KILINIR?

Berat gecesinde kılınacak namaza Salat-ül-hayr (Hayır Namazı) denilmektedir. Hayır namazı 100 rekattır. Bu namazın her rekatında Fatiha suresinden sonra on defa İhlas suresi okunur.

Berat Kandili namazı akşam namazından sabah vaktine kadar ara verilerek kılanabilir.

100 rekatlık Berat Kandili namazı kılan kimse o sene ölürse şehitlik mertebesine nâil olur. Berat Kandili namazına şöyle niyet edilir; "Ya rabbi , niyet ettim rızâ-yı şerifin için namaza. Beni afv-ı ilâhîne , feyz-i ilâhîne mazhar eyle. Kasvet-i kalbden , dünya ve ahiret sıkıntılarından halas eyleyip, süedâ defterine kaydeyle"

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