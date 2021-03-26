Mübarek Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gece Berat Kandili için geri sayım başladı. İslam alemi kandil gün ve gecelerinde bol bol ibadet eder, dua okur ve namaz kılar. Ramazan ayını müjdeleyen kandil gününde yapılması gereken ibadetler müminler tarafından merak edilirken Berat Kandili ibadetleri nelerdir, okunacak duaları ile kılınacak namazları neler şeklinde sorulara yanıt aranıyor. Berat Kandili'ni en verimli değerlendirmek isteyenler günü dualar ederek ve zikirler çekerek geçirecek. Ramazan ayından önceki son kandil olan Berat Kandili'nde yapılacak ibadetler ve okunacak dualarla sevaplar katlanarak artacak.