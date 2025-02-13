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BERAT KANDİLİ'NDE YAPILACAK İBADETLER: Kandil geceleri neler yapılır, nasıl ibadet edilir, hangi dualar okunur?
Giriş Tarihi: 13.02.2025 16:51
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025
16:51
BERAT KANDİLİ'NDE YAPILACAK İBADETLER: Kandil geceleri neler yapılır, nasıl ibadet edilir, hangi dualar okunur?
Berat Kandili ibadetleri, bu mübarek gece öncesinde İslam aleminin gündeminde. Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gecede idrak edilen kandil İslam aleminde mübarek geceler arasında yer alır. Müminlerin bu gecede günah yüklerinden kurtulup, ilaha ereceğine inanılır. Peki, Berat Kandili'nde hangi ibadetler yapılır, nasıl dua edilir? İşte, Diyanet ile bu gece yapılması gerekenler!