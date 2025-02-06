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Berat Kandilli 2025 tarihi: Diyanet takvimi ile Berat Gecesi ne zaman, hangi güne denk geliyor?
Giriş Tarihi: 06.02.2025 11:08
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025
11:08
Berat Kandilli 2025 tarihi: Diyanet takvimi ile Berat Gecesi ne zaman, hangi güne denk geliyor?
Şaban ayının 15. gecesine denk gelen ve Ramazan ayının müjdecisi sayılan Berat Kandili, İslam dünyasında büyük bir coşkuyla karşılanacak. Bağışlanma ve merhamet kapılarının sonuna kadar açıldığı bu mübarek gecede, manevi atmosferi en iyi şekilde değerlendirmek isteyen Müslümanlar ibadetle meşgul olacak. Peki, 2025 Berat Kandili hangi tarihe denk geliyor? İşte, Diyanet takvimi ile kandil tarihleri