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Haberler Yaşam Berat Kandilli 2025 tarihi: Diyanet takvimi ile Berat Gecesi ne zaman, hangi güne denk geliyor?
Giriş Tarihi: 06.02.2025 11:08 Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 11:08

Berat Kandilli 2025 tarihi: Diyanet takvimi ile Berat Gecesi ne zaman, hangi güne denk geliyor?

Şaban ayının 15. gecesine denk gelen ve Ramazan ayının müjdecisi sayılan Berat Kandili, İslam dünyasında büyük bir coşkuyla karşılanacak. Bağışlanma ve merhamet kapılarının sonuna kadar açıldığı bu mübarek gecede, manevi atmosferi en iyi şekilde değerlendirmek isteyen Müslümanlar ibadetle meşgul olacak. Peki, 2025 Berat Kandili hangi tarihe denk geliyor? İşte, Diyanet takvimi ile kandil tarihleri

Berat Kandilli 2025 tarihi: Diyanet takvimi ile Berat Gecesi ne zaman, hangi güne denk geliyor?

İslam dininde merhamet, af ve bağışlanma vesilesi olarak görülen mübarek Berat Kandili, gönüllere huzur verirken dualar ve ibadetlerle manevi değerini artırıyor. On bir ayın sultanı Ramazan'ın müjdecisi olan bu son kandil, şubat ayı içinde idrak ediliyor. Peki, Berat Kandili ne zaman ve hangi güne denk geliyor? İşte ayrıntılar...

Berat Kandilli 2025 tarihi: Diyanet takvimi ile Berat Gecesi ne zaman, hangi güne denk geliyor?

2025 BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?
Berat Kandili de Şaban ayının 14'ünü 15. güne bağlayan gece idrak ediliyor. Ramazan ayının habercisi olan Berat Kandili bu sene 13 Şubat 2025 Perşembe günü eda edilecek.

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Berat Kandilli 2025 tarihi: Diyanet takvimi ile Berat Gecesi ne zaman, hangi güne denk geliyor?

BERAT NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?
Berat Arapça berâe/berâet (البرائة) kelimesinin Türkçeleşmiş şeklidir. Berâet, "iki şey arasında ilişki olmaması; kişinin bir yükümlülükten kurtulması veya yükümlülüğünün bulunmaması" anlamına gelir. Şâbanın on beşinci gecesinde müslümanların Allah'ın affı ve bağışlaması ile günah yükünden kurtulacağı umularak bu geceye Berat gecesi denmiştir. Berat gecesi için Arapça eserlerde "şâbanın ortasındaki gece", "mübarek gece", "rahmet gecesi" ve "sak (الصك = belge) gecesi" mânalarına gelen terkipler kullanılmaktadır.

Berat Kandilli 2025 tarihi: Diyanet takvimi ile Berat Gecesi ne zaman, hangi güne denk geliyor?

BERAT KANDİLİNİN ÖNEMİ NEDİR?

Berat, Arapça berâe-berâet kelimesinin Türkçeleşmiş halidir. Kur'an'da "Berae" kökünden 25 kelime bulunmakta olup, bunlardan sadece iki tanesi "Beraet" şeklinde geçmektedir. Berâet, iki şey arasında ilişki olmaması; kişinin herhangi bir yükümlülükten kurtulması veya yükümlülüğün bulunmaması anlamındadır. Istılah olarak berat ise, Allah'ın affı ve bağışlaması, günah, borç ve cezadan kurtulmak gibi anlamlara- gelmektedir.

Berat Kandilli 2025 tarihi: Diyanet takvimi ile Berat Gecesi ne zaman, hangi güne denk geliyor?

Beratın özünde, günahlardan arınma ve Yüce Allah'ın rahmet ve mağfiretine ulaşma amacı vardır. Bu gecede Allâh'ın affı ve bağışlamasının çok olacağı müjdelendiğinden, bu geceye "Berat Gecesi" denilmiştir. Berat gecesi hicri aylardan şaban ayının on beşinci gecesidir.

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