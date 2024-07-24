Beren’in ölümünde aileden vahim iddia: Resmen cinayet...

"İTFAİYE'NİN İHMALİ"

Beren Su Bolat'ın ölümüyle ilgili açıklama yapan dayısı Fatih Büyükata, "2 arkadaş beraber asansöre biniyor. 5 ve 6'ncı katlar arasından asansör boşta kalıyor. İtfaiye gelip hem alttan hem üstten açıyor kapıyı. Oradaki apartman sakinleri itfaiyecilere, alttan açmaması gerektiğini, çocuğu yukarıdan çekmeleri gerektiğini söylüyor. 'Siz ne karışıyorsunuz' diyor itfaiyeciler. Ekip önce Beren Su'yu almaya kalktığında düşürüyorlar, sonra ikinci çocuğu normal çıkartıyorlar o panikle. Yani tamamen yaptıkları iş bilmezlik ya da insana değer vermemezlik. Yaptıkları iş sorumsuzluk, görevini yapamama ya da çok bilmişlik olsa gerek. Çocuğa herhangi bir emniyet kemeri takmıyorlar, önlem almıyorlar. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Sonuna kadar şikayetçiyiz, takip edeceğiz. Soruşturma açıldı, adaletin yerini bulması gerekiyor. İtfaiyeci kendisinin de düşeceğini anlayınca çocuğu bırakmış" diye konuştu.