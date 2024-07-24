Haberler
Yaşam
Beren’in ölümünde aileden vahim iddia: Resmen cinayet...
Giriş Tarihi: 24.07.2024 18:40
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024
18:40
Beren’in ölümünde aileden vahim iddia: Resmen cinayet...
Ankara'da asansörde mahsur kalan ve yardıma gelen itfaiye ekibinin kurtarma çalışması sırasında asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybeden 13 yaşındaki Beren Su Bolat, gözyaşları içinde toprağa verildi. Beren Su Bolat'ın dayısı Ümit Büyükata, "İtfaiye ekipleri hiçbir tedbir almadan kapıyı açmışlar. Resmen cinayet, başka hiçbir şey değil" dedi.