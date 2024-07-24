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Haberler Yaşam Beren’in ölümünde aileden vahim iddia: Resmen cinayet...
Giriş Tarihi: 24.07.2024 18:40 Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 18:40

Beren’in ölümünde aileden vahim iddia: Resmen cinayet...

Ankara'da asansörde mahsur kalan ve yardıma gelen itfaiye ekibinin kurtarma çalışması sırasında asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybeden 13 yaşındaki Beren Su Bolat, gözyaşları içinde toprağa verildi. Beren Su Bolat'ın dayısı Ümit Büyükata, "İtfaiye ekipleri hiçbir tedbir almadan kapıyı açmışlar. Resmen cinayet, başka hiçbir şey değil" dedi.

UMAY SENA SÜMER
Beren’in ölümünde aileden vahim iddia: Resmen cinayet...

13 yaşındaki Beren Su Bolat, Sincan ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 4'üncü Cadde'de sınıf arkadaşının oturduğu apartmana gitti. Beren Su ile arkadaşının bindiği asansör, 5 ve 6'ncı katlar arasında durdu. Beren Su ve arkadaşı asansörde mahsur kaldı.

Beren’in ölümünde aileden vahim iddia: Resmen cinayet...

İhbar üzerine gelen itfaiyenin kurtarma çalışması esnasında Beren Su, asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybederken, arkadaşı kurtarıldı. Beren Su için Çimşit Mezarlığı Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Beren Su'nun annesi Ayşegül ve babası Yusuf Özkan Bolat, güçlükle ayakta durdu.

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Beren’in ölümünde aileden vahim iddia: Resmen cinayet...

"İTFAİYE'NİN İHMALİ"

Beren Su Bolat'ın ölümüyle ilgili açıklama yapan dayısı Fatih Büyükata, "2 arkadaş beraber asansöre biniyor. 5 ve 6'ncı katlar arasından asansör boşta kalıyor. İtfaiye gelip hem alttan hem üstten açıyor kapıyı. Oradaki apartman sakinleri itfaiyecilere, alttan açmaması gerektiğini, çocuğu yukarıdan çekmeleri gerektiğini söylüyor. 'Siz ne karışıyorsunuz' diyor itfaiyeciler. Ekip önce Beren Su'yu almaya kalktığında düşürüyorlar, sonra ikinci çocuğu normal çıkartıyorlar o panikle. Yani tamamen yaptıkları iş bilmezlik ya da insana değer vermemezlik. Yaptıkları iş sorumsuzluk, görevini yapamama ya da çok bilmişlik olsa gerek. Çocuğa herhangi bir emniyet kemeri takmıyorlar, önlem almıyorlar. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Sonuna kadar şikayetçiyiz, takip edeceğiz. Soruşturma açıldı, adaletin yerini bulması gerekiyor. İtfaiyeci kendisinin de düşeceğini anlayınca çocuğu bırakmış" diye konuştu.

Beren’in ölümünde aileden vahim iddia: Resmen cinayet...

"RESMEN CİNAYET"

Beren Su'nun diğer dayısı Ümit Büyükata da "4 kişi hiçbir tedbir almadan kapıyı açmışlar. Asansör ortada kalıyor. Alttan almaya çalışıyorlar. Diğer çocuğu çıkartıyorlar. Bizim kıza gelince bırakıyorlar, aşağı düşüyor. Resmen cinayet, başka hiçbir şey değil. 13 yaşındaki bir kız çocuğu nasıl aşağı düşer? Hiçbir şey yapmıyorsan bir kemer bağlayabilirsin. Hiçbir güvenlik önlemi yok" dedi.

Beren’in ölümünde aileden vahim iddia: Resmen cinayet...

Beren Su, öğle kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilirken, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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