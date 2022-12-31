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Haberler Yaşam Berkay kimdir, kaç yaşında ve nereli? Şarkılar Bizi Söyler yılbaşı konuğu Berkay şarkıları, yaşı, hayatı ve ailesi
Giriş Tarihi: 31.12.2022 14:43 Güncelleme Tarihi: 31.12.2022 14:44

Berkay kimdir, kaç yaşında ve nereli? Şarkılar Bizi Söyler yılbaşı konuğu Berkay şarkıları, yaşı, hayatı ve ailesi

Berkay, Şarkılar Bizi Söyler yılbaşı özel programının konukları arasında yer alıyor. 31 Aralık gecesinde Yılbaşı Gazinosu konseptiyle ekrana gelen programda Berkay da sevilen şarkılarını seslendirecek. Programın izleyicileri ünlü isme ilişkin Berkay kimdir, kaç yaşında, hangi üniversiteden mezun ve nereli gibi sorulara yanıt arıyor. Türk Halk Müziği türünde eser veren sanatçının ailesi, eşi ve çocukları da merak ediliyor. İşte Şarkılar Bizi Söyler yılbaşı konuğu Berkay şarkıları, yaşı, eşi ve çocukları hakkında detaylar…

Berkay kimdir, kaç yaşında ve nereli? Şarkılar Bizi Söyler yılbaşı konuğu Berkay şarkıları, yaşı, hayatı ve ailesi

Şarkılar Bizi Söyler yılbaşı özel konukları arasında yer alan Berkay araştırmalar arasında yerini aldı. Berkay kimdir, kaç yaşında, nereli ve hangi okuldan mezun gibi sorularla incelenen ünlü şarkıcının soyadı da merak ediliyor. Pop müzik alanında eserleri bulunan Berkay'ın ailesi, eşi ve çocukları da bu noktada mercek altına alınıyor. İşte Şarkılar Bizi Söyler yılbaşı konuğu Berkay şarkıları, yaşı, hayatı ve ailesi…

Berkay kimdir, kaç yaşında ve nereli? Şarkılar Bizi Söyler yılbaşı konuğu Berkay şarkıları, yaşı, hayatı ve ailesi

BERKAY KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Berkay Şahin veya tanınan adıyla Berkay 29 Aralık 1981 Ankara doğumludur. 41 yaşındaki şarkıcı 2009 yılından beri Pop müzik türünde eser vermektedir.

Laz asıllı, Arhavi, Artvinli bir ailenin çocuğu olarak Ankara'da doğdu. 1996 yılından beri ailesiyle beraber İzmir'de yaşayan sanatçı, 2009 yılından beri de İstanbul'da yaşamaktadır. 2009 yılında İstanbul'a taşınan Berkay, albüm çalışmalarından önce Bodrum, Antalya, Çeşme, Kuşadası gibi tatil beldelerinde belirli mekânlarda sahne aldı. Berkay, 2010 yılında ilk albümü "Ele İnat" ile 'en iyi sanatçı' ödülüne layık görüldü. İkinci albümü "Aşk Sadece" 2012 yılında yayınlandı.

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Berkay kimdir, kaç yaşında ve nereli? Şarkılar Bizi Söyler yılbaşı konuğu Berkay şarkıları, yaşı, hayatı ve ailesi

BERKAY'IN EŞİ VE ÇOCUKLARI

2016 yılında manken Özlem Ada ile evlenen Berkay'ın Arya Şahin ve Zeynep Mira Şahin isimli iki çocuğu vardır.

Berkay kimdir, kaç yaşında ve nereli? Şarkılar Bizi Söyler yılbaşı konuğu Berkay şarkıları, yaşı, hayatı ve ailesi

BERKAY ŞARKILARI

Stüdyo albümleri

Ele İnat (2010, Poll Production)

Aşk Melekleri (2014, Avrupa Müzik)

Benim Hikayem (2015, Avrupa Müzik)

Arabest (2016, Avrupa Müzik)

Yansıma (2017, Avrupa Müzik)

İz (2019, Avrupa Müzik)

Berkay kimdir, kaç yaşında ve nereli? Şarkılar Bizi Söyler yılbaşı konuğu Berkay şarkıları, yaşı, hayatı ve ailesi

Single'ları

Aşk Sadece (2012, Poll Production)

Doksana Bir Kala (2013, Poll Production)

Uygun Adım (2016, Avrupa Müzik)

Ey Aşk (2017, Avrupa Müzik)

Ben Sadece (2018, Avrupa Müzik)

İsyanlardayım (Ahmet Selçuk İlkan Unutulmayan Şarkılar, Vol. 2) (2018, Poll Production)

Deliler (2019, Avrupa Müzik)

Deli Et Beni (Tepki ile düet) (2019, Avrupa Müzik)

İki Hece (2019, Avrupa Müzik)

Kırgınım Ona (2020, Avrupa Müzik)

Dert Faslı (2020, Avrupa Müzik)

Yeter ki Sen İste (2021, Avrupa Müzik)

Karnaval (2021, Avrupa Müzik)[4]

Yan (2021, Hiperaktif Müzik)

Atma (Piyanist 2) (2022, DMC)

Bal Badem (2022, Avrupa Müzik)

En Güzelinden (2022, Hiperaktif Müzik)

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