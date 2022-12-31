Haberler Yaşam Berkay kimdir, kaç yaşında ve nereli? Şarkılar Bizi Söyler yılbaşı konuğu Berkay şarkıları, yaşı, hayatı ve ailesi

Giriş Tarihi: 31.12.2022 14:43 Güncelleme Tarihi: 31.12.2022 14:44

Berkay kimdir, kaç yaşında ve nereli? Şarkılar Bizi Söyler yılbaşı konuğu Berkay şarkıları, yaşı, hayatı ve ailesi

Berkay, Şarkılar Bizi Söyler yılbaşı özel programının konukları arasında yer alıyor. 31 Aralık gecesinde Yılbaşı Gazinosu konseptiyle ekrana gelen programda Berkay da sevilen şarkılarını seslendirecek. Programın izleyicileri ünlü isme ilişkin Berkay kimdir, kaç yaşında, hangi üniversiteden mezun ve nereli gibi sorulara yanıt arıyor. Türk Halk Müziği türünde eser veren sanatçının ailesi, eşi ve çocukları da merak ediliyor. İşte Şarkılar Bizi Söyler yılbaşı konuğu Berkay şarkıları, yaşı, eşi ve çocukları hakkında detaylar…