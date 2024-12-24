Beşiktaş başkanlık seçimi ne zaman, saat kaçta, başkan adaylar kimde? Beşiktaş’ın yeni başkanı kim olacak?

BEŞİKTAŞ BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hüseyin Yücel, olağanüstü genel kurulda aday olduğunu açıkladı. Eski yöneticilerden Serdal Adalı da başkan adayı olduğunu açıkladı.

Buna göre Beşiktaş'ta Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı seçimlere iki aday olarak katılacak.