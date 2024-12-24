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Beşiktaş başkanlık seçimi ne zaman, saat kaçta, başkan adaylar kimde? Beşiktaş'ın yeni başkanı kim olacak?
Giriş Tarihi: 24.12.2024 16:48
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024
16:48
Beşiktaş başkanlık seçimi ne zaman, saat kaçta, başkan adaylar kimde? Beşiktaş'ın yeni başkanı kim olacak?
2023 yılı itibariyle Beşiktaş'ın başkanlık görevini üstlenen Hasan Arat, takımın Süper Lig'deki üst üste aldığı mağlubiyetlerin ardından eleştirilerin odağı haline geldi. Yaşanan bu olumsuz süreç sonrası Arat, 27 Kasım tarihinde Beşiktaş Futbol AŞ Başkanlığı ve üyeliğinden istifa etti. Bu gelişme üzerine Beşiktaş yönetimi, olağanüstü seçimli kongre kararı aldı. Seçim süreci devam ederken, başkanlık görevini Hüseyin Yücel üstleniyor. Peki, 2024 Beşiktaş başkanlık seçimi ne zaman, başkan adayları kimler?