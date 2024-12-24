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Giriş Tarihi: 24.12.2024 16:48 Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 16:48

Beşiktaş başkanlık seçimi ne zaman, saat kaçta, başkan adaylar kimde? Beşiktaş'ın yeni başkanı kim olacak?

2023 yılı itibariyle Beşiktaş'ın başkanlık görevini üstlenen Hasan Arat, takımın Süper Lig'deki üst üste aldığı mağlubiyetlerin ardından eleştirilerin odağı haline geldi. Yaşanan bu olumsuz süreç sonrası Arat, 27 Kasım tarihinde Beşiktaş Futbol AŞ Başkanlığı ve üyeliğinden istifa etti. Bu gelişme üzerine Beşiktaş yönetimi, olağanüstü seçimli kongre kararı aldı. Seçim süreci devam ederken, başkanlık görevini Hüseyin Yücel üstleniyor. Peki, 2024 Beşiktaş başkanlık seçimi ne zaman, başkan adayları kimler?

Beşiktaş başkanlık seçimi ne zaman, saat kaçta, başkan adaylar kimde? Beşiktaş’ın yeni başkanı kim olacak?

Beşiktaş'ın başkanlık seçiminin yapılacağı tarih belli oldu. Tüzükte yer alan bilgiler dahilinde 2025 yılının Mayıs ayında gerçekleştirilmesi planlanan seçimler Hasan Arat'ın istifasının ardından öne çekildi. Peki, Beşiktaş başkanlık seçimi ne zaman, başkan adayları kimler? İşte, ayrıntılar...

Beşiktaş başkanlık seçimi ne zaman, saat kaçta, başkan adaylar kimde? Beşiktaş’ın yeni başkanı kim olacak?

BEŞİKTAŞ BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN?

Hasan Arat'ın istifa kararının ardından Beşiktaş başkanlık seçiminin yapılacağı tarih belli oldu.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 29 Aralık Pazar günü gerçekleşecek. Oy verme işlemleri saat 17:00'a kadar devam edecek.

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Beşiktaş başkanlık seçimi ne zaman, saat kaçta, başkan adaylar kimde? Beşiktaş’ın yeni başkanı kim olacak?

BEŞİKTAŞ BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hüseyin Yücel, olağanüstü genel kurulda aday olduğunu açıkladı. Eski yöneticilerden Serdal Adalı da başkan adayı olduğunu açıkladı.

Buna göre Beşiktaş'ta Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı seçimlere iki aday olarak katılacak.

Beşiktaş başkanlık seçimi ne zaman, saat kaçta, başkan adaylar kimde? Beşiktaş’ın yeni başkanı kim olacak?

BJK'DEN KONUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA GELDİ!

''Kulübümüzün Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın 22 Aralık 2024 Pazar günü saat 10.00'da Zuhuratbaba Mahallesi, Ataköy Bulvarı, No:14 Bakırköy-İstanbul adresinde bulunan Sinan Erdem Spor Salonu'nda aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere yapılacağı ilan edilmişti.

Çoğunluk sağlanamadığından ikinci ve son toplantı çoğunluğa bakılmaksızın 29 Aralık 2024 Pazar günü saat 10.00'dan itibaren aynı gündemle aynı yerde yapılacaktır.''

Beşiktaş başkanlık seçimi ne zaman, saat kaçta, başkan adaylar kimde? Beşiktaş’ın yeni başkanı kim olacak?

GEÇMİŞTEN BUGÜNE BEŞİKTAŞ BAŞKANLARI

1984-2000: Süleyman Seba

2000-2004: Serdar Bilgili

2004-2012: Yıldırım Demirören

2012-2019: Fikret Orman

2019-2023: Ahmet Nur Çebi

2023: Hasan Arat

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