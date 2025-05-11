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Haberler Yaşam Gözler Beşiktaş'ın başkanlık seçiminde! Beşiktaş başkanlık seçimi başladı mı, adaylar kimler?
Giriş Tarihi: 11.05.2025 11:29 Güncelleme Tarihi: 11.05.2025 11:30

Gözler Beşiktaş'ın başkanlık seçiminde! Beşiktaş başkanlık seçimi başladı mı, adaylar kimler?

Beşiktaş'ta Hasan Arat'ın görevinden ayrılmasının ardından gerçekleştirilen Olağanüstü Kongre sonucunda Serdal Adalı yeni başkan olarak seçilmişti. Adalı, yaklaşan olağan seçimli genel kurulda yeniden aday olacak. Beşiktaş başkanlığı için adaylığını açıklayan bir diğer isim ise Gürkan Aksoy oldu. Her iki adayın da yönetim kurulu listeleri kamuoyuyla paylaşıldı. Taraftarlar ise şimdi gözlerini seçim tarihine çevirmiş durumda. Peki, Beşiktaş'ta başkanlık seçimi ne zaman yapılacak?

Gözler Beşiktaş’ın başkanlık seçiminde! Beşiktaş başkanlık seçimi başladı mı, adaylar kimler?

Beşiktaş'ta yaklaşan olağan seçimli genel kurul öncesinde, başkan adayları Serdal Adalı ve Gürkan Aksoy yönetim kurulu listelerini kamuoyuna duyurdu. Yapılacak seçimle birlikte, iki adaydan biri kulübün yeni başkanı olarak göreve başlayacak. İşte siyah-beyazlı camiada büyük heyecana sahne olacak başkanlık seçiminin tarihi...

Gözler Beşiktaş’ın başkanlık seçiminde! Beşiktaş başkanlık seçimi başladı mı, adaylar kimler?

BEŞİKTAŞ BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN?

Beşiktaş Kulübü'nün olağan seçimli genel kurul toplantısı 12 Mayıs Pazar günü düzenlenecek.

Genel kurul, Türkiye Atletizm Federasyonu Ataköy Atletizm Salonu'nda saat 10.00 itibarıyla başlayacak.

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Gözler Beşiktaş’ın başkanlık seçiminde! Beşiktaş başkanlık seçimi başladı mı, adaylar kimler?

27.588 ÜYE OY KULLANACAK

Mevcut başkan Serdal Adalı ile Gürkan Aksoy, yapılacak olan genel kurulda başkanlık için yarışacak.

Genel kurulda, 31 Aralık 2024 tarihi mesai saati sonuna kadar aidatlarını ödeyen 27.588 üye oy verme hakkına sahip olacak.

Seçim sürecinde başkanlık için yarışan adaylar Serdal Adalı ve Gürkan Aksoy'un yönetim kurulu listeleri şu şekilde:

Gözler Beşiktaş’ın başkanlık seçiminde! Beşiktaş başkanlık seçimi başladı mı, adaylar kimler?

SERDAL ADALI YÖNETİM KURULU LİSTESİ
Asıl üyeler: Hakan Daltaban, Murat Kılıç, Kaan Kasacı, Uğur Fora, A. Orhan Özalp, Toygun Batallı, Çağatay Abraş, Özkan Arseven, Merve Öztopaloğlu, Mehmet Sarımermer

Yedek üyeler: Aykan Aydın, Aykut Torunoğulları, Turgut Koç, Esra Sayın, İbrahim Şafak Sağlam

Gözler Beşiktaş’ın başkanlık seçiminde! Beşiktaş başkanlık seçimi başladı mı, adaylar kimler?

GÜRKAN AKSOY YÖNETİM KURULU LİSTESİ
Asıl üyeler: Levent Önkol, Işık Dumrul, Tolga Bal, İsmail Tatlılık, Feridun Özgiden, Ali Kızıltaş, Cem Şendur, Safiye Taylan, Bülent Erunsal, Çetin Yıldırım

Yedek üyeler: Eralp Elmasdiken, Çağıl Geylan, Nihan Tüfekçioğlu, Nurettin Yılgın, Selçuk Akman