Gözler Beşiktaş’ın başkanlık seçiminde! Beşiktaş başkanlık seçimi başladı mı, adaylar kimler?

27.588 ÜYE OY KULLANACAK

Mevcut başkan Serdal Adalı ile Gürkan Aksoy, yapılacak olan genel kurulda başkanlık için yarışacak.

Genel kurulda, 31 Aralık 2024 tarihi mesai saati sonuna kadar aidatlarını ödeyen 27.588 üye oy verme hakkına sahip olacak.

Seçim sürecinde başkanlık için yarışan adaylar Serdal Adalı ve Gürkan Aksoy'un yönetim kurulu listeleri şu şekilde: