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Gözler Beşiktaş'ın başkanlık seçiminde! Beşiktaş başkanlık seçimi başladı mı, adaylar kimler?
Giriş Tarihi: 11.05.2025 11:29
Güncelleme Tarihi: 11.05.2025
11:30
Gözler Beşiktaş'ın başkanlık seçiminde! Beşiktaş başkanlık seçimi başladı mı, adaylar kimler?
Beşiktaş'ta Hasan Arat'ın görevinden ayrılmasının ardından gerçekleştirilen Olağanüstü Kongre sonucunda Serdal Adalı yeni başkan olarak seçilmişti. Adalı, yaklaşan olağan seçimli genel kurulda yeniden aday olacak. Beşiktaş başkanlığı için adaylığını açıklayan bir diğer isim ise Gürkan Aksoy oldu. Her iki adayın da yönetim kurulu listeleri kamuoyuyla paylaşıldı. Taraftarlar ise şimdi gözlerini seçim tarihine çevirmiş durumda. Peki, Beşiktaş'ta başkanlık seçimi ne zaman yapılacak?