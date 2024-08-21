Beşiktaş- Lugano maçı ne zaman, saat kaçta? Avrupa Ligi play-off maçı hangi kanalda yayınlanacak, muhtemel 11 kimler?



Beşiktaş, Lugano ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi Play-off Eleme Turu ilk maçında ekranlara gelecek. Danimarka Futbol Federasyonu'ndan Morten Krogh'un hakem düdüğüyle başlayacak bu kritik müsabakada Beşiktaş, İsviçre'de deplasmanda mücadele edecek. İkinci maç ise İstanbul'da gerçekleştirilecek. Temsilcimiz Beşiktaş, Lugano karşısında avantaj sağlamak ve tur şansını İstanbul'a taşımak istiyor. Siyah-Beyazlı ekip, Lugano karşısında galibiyet için yoğun bir çaba gösterecek. Peki, Lugano-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?