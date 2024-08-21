Giriş Tarihi: 21.08.2024 11:24
Güncelleme Tarihi: 21.08.2024
11:24
Beşiktaş- Lugano maçı ne zaman, saat kaçta? Avrupa Ligi play-off maçı hangi kanalda yayınlanacak, muhtemel 11 kimler?
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi Play-off Eleme Turu'nun ilk maçında Lugano ile karşılaşacak. Danimarka Futbol Federasyonu'ndan Morten Krogh'un yöneteceği bu önemli müsabaka, İsviçre'de deplasmanda oynanacak. Beşiktaş, tur şansını İstanbul'a taşımak amacıyla Lugano karşısında avantaj sağlamayı hedefliyor. İkinci maç ise İstanbul'da yapılacak. Siyah-Beyazlı ekip, Lugano'yu yenmek için elinden geleni yapacak. Peki, Lugano-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte bu önemli müsabakaya dair ayrıntılar...