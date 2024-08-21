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Giriş Tarihi: 21.08.2024 11:24 Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 11:24

Beşiktaş- Lugano maçı ne zaman, saat kaçta? Avrupa Ligi play-off maçı hangi kanalda yayınlanacak, muhtemel 11 kimler?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi Play-off Eleme Turu'nun ilk maçında Lugano ile karşılaşacak. Danimarka Futbol Federasyonu'ndan Morten Krogh'un yöneteceği bu önemli müsabaka, İsviçre'de deplasmanda oynanacak. Beşiktaş, tur şansını İstanbul'a taşımak amacıyla Lugano karşısında avantaj sağlamayı hedefliyor. İkinci maç ise İstanbul'da yapılacak. Siyah-Beyazlı ekip, Lugano'yu yenmek için elinden geleni yapacak. Peki, Lugano-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte bu önemli müsabakaya dair ayrıntılar...

Beşiktaş- Lugano maçı ne zaman, saat kaçta? Avrupa Ligi play-off maçı hangi kanalda yayınlanacak, muhtemel 11 kimler?


Beşiktaş, Lugano ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi Play-off Eleme Turu ilk maçında ekranlara gelecek. Danimarka Futbol Federasyonu'ndan Morten Krogh'un hakem düdüğüyle başlayacak bu kritik müsabakada Beşiktaş, İsviçre'de deplasmanda mücadele edecek. İkinci maç ise İstanbul'da gerçekleştirilecek. Temsilcimiz Beşiktaş, Lugano karşısında avantaj sağlamak ve tur şansını İstanbul'a taşımak istiyor. Siyah-Beyazlı ekip, Lugano karşısında galibiyet için yoğun bir çaba gösterecek. Peki, Lugano-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Beşiktaş- Lugano maçı ne zaman, saat kaçta? Avrupa Ligi play-off maçı hangi kanalda yayınlanacak, muhtemel 11 kimler?

BEŞİKTAŞ - LUGANO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi play-off maçında Beşiktaş tur atlayabilmek için sahaya çıkıyor. Siyah beyazlılar, 22 Ağustos Perşembe günü İsviçre ekibi Lugano ile deplasmanda oynayacak. Karşılaşma Thun kentiyle aynı adı taşıyan statta saat 21.30'da başlayacak ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

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Beşiktaş- Lugano maçı ne zaman, saat kaçta? Avrupa Ligi play-off maçı hangi kanalda yayınlanacak, muhtemel 11 kimler?

BEŞİKTAŞ - LUGANO MAÇININ HAKEMİ BELLİ OLDU!

Lugano ve Beşiktaş arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi play-off ilk maçta Danimarkalı hakem Morten Krogh düdük çalarken yardımcılıklarını ise aynı ülkeden D. Wollenberg Rasmussen ile Steffen Bramsen yapacak.

Beşiktaş- Lugano maçı ne zaman, saat kaçta? Avrupa Ligi play-off maçı hangi kanalda yayınlanacak, muhtemel 11 kimler?

BEŞİKTAŞ - LUGANO RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Beşiktaş- Lugano play-off turu rövanş maçı 29 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.

Beşiktaş- Lugano maçı ne zaman, saat kaçta? Avrupa Ligi play-off maçı hangi kanalda yayınlanacak, muhtemel 11 kimler?

BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL 11'İ İÇİN KADRO BELLİ OLDU!

Beşiktaş - Lugano müsabakası öncesinde siyah-beyazlı takımın kadrosu netlik kazandı. UEFA'ya bildirilen listeye Alex Oxlade-Chamberlain ve Daniel Amartey dahil edilmedi. Peki Beşiktaş'ın muhtemel 11'i için Uefa'ya bildirdiği kadrodaki isimler şöyle;

Ersin Destanoğlu

Mert Günok

Jonas Svensson

Gabriel Paulista

Onur Bulut

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