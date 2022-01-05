Beşiktaş maçı canlı izle: ATV canlı yayın ekranı ile Beşiktaş Antalyaspor Süper Kupa maçı izle kesintisiz, şifresiz ve full!

Beşiktaş maçı canlı izle ekranı futbolseverler tarafından araştırılıyor. BJK ve Antalyaspor bu akşam Süper Kupa final maçı için Katar'da karşı karşıya geliyor. Süper Lig ve Türkiye Kupası'ndan şampiyonlukla ayrılan siyah-beyazlılar, Ziraat Türkiye Kupası finalisti Antalyaspor'un karşılaşması, ATV ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor. İki takım; sakat, hasta ve Covid-19 geçiren eksikleriyle mücadele ediyor. ATV canlı yayın ekranı ile Beşiktaş Antalyaspor Süper Kupa maçı kesintisiz, şifresiz, full izle!