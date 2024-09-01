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Giriş Tarihi: 01.09.2024 14:36 Güncelleme Tarihi: 01.09.2024 14:36

BEŞİKTAŞSİVASPOR MAÇI NE ZAMAN? Müsabaka saat kaçta ve hangi kanalda, ilk 11’ler belli oldu mu?

Süper Lig'de yeni sezona şampiyonluk hedefiyle başlayan Beşiktaş, Sivasspor'u Dolmabahçe Tüpraş Stadyumu'nda ağırlıyor. UEFA Avrupa Ligi'nesergilediği performnsla katılmaya hak kazanan siyah-beyazlı takım, sezona Giovanni van Bronckhorst yönetiminde iyi bir giriş yaptı. Sivasspor ise geride kalan 3 haftayı 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle tamamladı. Peki Beşiktaş- Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda, ilk 11 belli oldu mu? İşte, karşılaşmaya ilişkin ayrıntılar haberin devamında…

BEŞİKTAŞ – SİVASPOR MAÇI NE ZAMAN? Müsabaka saat kaçta ve hangi kanalda, ilk 11’ler belli oldu mu?

Beşiktaş - Sivasspor mücadelesi Tüpraş Stadı'nda Direnç Tonusluoğlu'nun hakem düdüğüyle saat 21.45'te başlayacak. Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan ve uzun süre takımdan ayrı kalacak Necip Uysal ve kırmızı-beyazlı ekipte, Queensy Menig ve Alaaddin Okumuş sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek. Taraftarlar ve futbolseverlerin nefeslerini tutarak izleyecekleri bu müsabakanın nereden yayınlanacağı merak konusu. İşte, Beşiktaş - Sivasspor maçının detayları...

BEŞİKTAŞ – SİVASPOR MAÇI NE ZAMAN? Müsabaka saat kaçta ve hangi kanalda, ilk 11’ler belli oldu mu?

BEŞİKTAŞ – SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN ve NEREDE OYNANACAK?
Beşiktaş - Sivasspor maçı 1 Eylül 2024 Pazar günü 21:45'de Dolmabahçe Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.

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BEŞİKTAŞ – SİVASPOR MAÇI NE ZAMAN? Müsabaka saat kaçta ve hangi kanalda, ilk 11’ler belli oldu mu?

BEŞİKTAŞ – SİVASPOR MAÇI NEREDEN İZLENEBİLİR?
Beşiktaş ve Sivasspor müsabakası beIN SPORTS da canlı yayınla kesintisiz bir şekilde izlenebilecek.

BEŞİKTAŞ – SİVASPOR MAÇI NE ZAMAN? Müsabaka saat kaçta ve hangi kanalda, ilk 11’ler belli oldu mu?

BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL 11'İ
Mert
Svensson
Paulista
Emirhan
Masuaku
Al Musratı
Gedson
Rashica
Rafa Silva
Semih
Immobile

BEŞİKTAŞ – SİVASPOR MAÇI NE ZAMAN? Müsabaka saat kaçta ve hangi kanalda, ilk 11’ler belli oldu mu?

SİVASSPOR YÖNETİMİNDEN ÇARPICI AÇIKLAMALAR!
Sivasspor'u çalıştıran Bülent Uygun Beşiktaş mücadelesi öncesinde önemli açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik direktör;
"Beşiktaş aynı zamanda lige kupayla başlamanın moralini yaşıyor. Şampiyonluğun en büyük adaylarından biri. Sivasspor olarak zor bir süreç yaşadık. Yönetim değişti, takımdan ayrılan futbolcular oldu, takıma yeni gelen arkadaşlar oldu." dedi.

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