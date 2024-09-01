Giriş Tarihi: 01.09.2024 14:36
Güncelleme Tarihi: 01.09.2024
14:36
BEŞİKTAŞ – SİVASPOR MAÇI NE ZAMAN? Müsabaka saat kaçta ve hangi kanalda, ilk 11’ler belli oldu mu?
Süper Lig'de yeni sezona şampiyonluk hedefiyle başlayan Beşiktaş, Sivasspor'u Dolmabahçe Tüpraş Stadyumu'nda ağırlıyor. UEFA Avrupa Ligi'nesergilediği performnsla katılmaya hak kazanan siyah-beyazlı takım, sezona Giovanni van Bronckhorst yönetiminde iyi bir giriş yaptı. Sivasspor ise geride kalan 3 haftayı 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle tamamladı. Peki Beşiktaş- Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda, ilk 11 belli oldu mu? İşte, karşılaşmaya ilişkin ayrıntılar haberin devamında…