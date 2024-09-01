BEŞİKTAŞ – SİVASPOR MAÇI NE ZAMAN? Müsabaka saat kaçta ve hangi kanalda, ilk 11’ler belli oldu mu?

SİVASSPOR YÖNETİMİNDEN ÇARPICI AÇIKLAMALAR!

Sivasspor'u çalıştıran Bülent Uygun Beşiktaş mücadelesi öncesinde önemli açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik direktör;

"Beşiktaş aynı zamanda lige kupayla başlamanın moralini yaşıyor. Şampiyonluğun en büyük adaylarından biri. Sivasspor olarak zor bir süreç yaşadık. Yönetim değişti, takımdan ayrılan futbolcular oldu, takıma yeni gelen arkadaşlar oldu." dedi.