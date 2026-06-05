Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü İstanbul’da! Vincenzo Italiano kimdir, hangi takımları çalıştırdı?

VİNCENZO ITALİANO KİMDİR?

10 Aralık 1977 doğumlu Vincenzo Italiano son olarak Haziran 2024 ile Mayıs 2026 arasında İtalyan ekibi Bologna'yıçalıştırdı. Daha önce İtalyan kulüpleri Spezia ve Fiorentina'da da teknik direktörlük yaptı. Vincenzo İtaliano yönetimindeki Bologna, geçen sezon Serie A'yı 16 galibiyet, 8 beraberlik ve 14 yenilgi ile 8. sırada tamamladı.