Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü İstanbul'da! Vincenzo Italiano kimdir, hangi takımları çalıştırdı?
Giriş Tarihi: 05.06.2026 19:33

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü İstanbul'da! Vincenzo Italiano kimdir, hangi takımları çalıştırdı?

Beşiktaş, Sergen Yalçın sonrası teknik direktör arayışlarında mutlu sona ulaştı ve İtalyan çalıştırıcı Vincenzo Italiano ile el sıkıştı. Siyah-beyazlı kulübün KAP bildiriminin ardından başarılı teknik adam İstanbul'a geldi. Futbolseverler ise Vincenzo Italiano kimdir, kaç yaşında ve hangi takımları çalıştırdı sorularına yanıt aramaya başladı.

  • ABONE OL
Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü İstanbul’da! Vincenzo Italiano kimdir, hangi takımları çalıştırdı?

Siyah-beyazlı yönetim, titiz çalışmaların ardından Bologna ile yollarını ayıran dünyaca ünlü teknik direktörle görüşmelere başladığını bildirmişti. Havalimanında başkan Serdal Adalı ile birlikte basının karşısına geçen İtalyan hoca, Türkiye'deki yeni macerası için oldukça heyecanlı olduğunu belirterek taraftara ilk mesajını verdi.

Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü İstanbul’da! Vincenzo Italiano kimdir, hangi takımları çalıştırdı?

BEŞİKTAŞ'IN YENİ DÖNEMİ: VİNCENZO ITALİANO İSTANBUL'DA İLK MESAJI VERDİ

Beşiktaş'ta günlerdir merakla beklenen teknik direktör düğümü resmen çözüldü. Siyah-beyazlılar, İtalya Serie A'da son döneme damga vuran teknik adamlardan biri olan Vincenzo Italiano ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü İstanbul’da! Vincenzo Italiano kimdir, hangi takımları çalıştırdı?

Vincenzo Italiano, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ile birlikte saat 17.40'ta özel uçakla İstanbul'a iniş yaptı.

Burada açıklamalarda bulunan Italiano, "Çok duygusal bir an yaşıyorum. Başlamak için sabırsızlanıyorum." dedi.

Google Haberler'de tüm geliþmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ý takip edin.
Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü İstanbul’da! Vincenzo Italiano kimdir, hangi takımları çalıştırdı?

VİNCENZO ITALİANO KİMDİR?

10 Aralık 1977 doğumlu Vincenzo Italiano son olarak Haziran 2024 ile Mayıs 2026 arasında İtalyan ekibi Bologna'yıçalıştırdı. Daha önce İtalyan kulüpleri Spezia ve Fiorentina'da da teknik direktörlük yaptı. Vincenzo İtaliano yönetimindeki Bologna, geçen sezon Serie A'yı 16 galibiyet, 8 beraberlik ve 14 yenilgi ile 8. sırada tamamladı.

Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü İstanbul’da! Vincenzo Italiano kimdir, hangi takımları çalıştırdı?

Italiano, 24-25 sezonunda Bologna ile İtalya Kupası'nı kazanırkeni, çizme ekibi 51 yıl aradan sonra bu kupayı müzesine götürdü.

Vincenzo Italiano ayrıca, 2023 ve 2024 yıllarında Fiorentina'yı UEFA Konferans Ligi'nde finale taşımayı başardı.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
SON DAKİKA