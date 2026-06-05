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Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Vincenzo Italiano kimdir, kaç yaşında, hangi takımları çalıştırdı?
Giriş Tarihi: 05.06.2026 18:25
Güncelleme Tarihi: 05.06.2026 18:29
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Vincenzo Italiano kimdir, kaç yaşında, hangi takımları çalıştırdı?
Beşiktaş, Sergen Yalçın sonrası teknik direktör arayışlarında mutlu sona ulaştı ve İtalyan çalıştırıcı Vincenzo Italiano ile el sıkıştı. Siyah-beyazlı kulübün KAP bildiriminin ardından başarılı teknik adam İstanbul'a geldi. Futbolseverler ise Vincenzo Italiano kimdir, kaç yaşında ve hangi takımları çalıştırdı sorularına yanıt aramaya başladı.