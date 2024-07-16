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Haberler Yaşam BESYO Taban Puanları 2024 | Özel ve Devlet Üniversiteleri BESYO Taban Puanları, Başarı Sıralamaları ve Kontenjanları
Giriş Tarihi: 16.07.2024 09:33 Güncelleme Tarihi: 16.07.2024 09:33

BESYO Taban Puanları 2024 | Özel ve Devlet Üniversiteleri BESYO Taban Puanları, Başarı Sıralamaları ve Kontenjanları

Üniversite adayları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. BESYO bölümü tercih etmek isteyenler için YKS sonuçları açıklandı ve yarış başladı! Her yıl olduğu gibi bu yıl da üniversite kapıları, en iyi adayları kabul etmek için açılıyor. Hem fiziksel hem de zihinsel bir mücadele olarak görülen bu süreçte, adaylar puanlarını öğrenerek geleceklerini şekillendirecekler. İşte, Özel ve Devlet Üniversiteleri BESYO Taban Puanları, Başarı Sıralamaları ve Kontenjanları!

BESYO Taban Puanları 2024 | Özel ve Devlet Üniversiteleri BESYO Taban Puanları, Başarı Sıralamaları ve Kontenjanları

BESYO, spor alanında geleceğin profesyonellerini yetiştiren önemli bir bölüm olarak öne çıkıyor. BESYO taban puanları, adayların hangi üniversitelerde eğitim alabileceklerini belirleyen kritik bir faktör olarak karşımıza çıkıyor. BESYO bölümüne duyulan ilgi her geçen yıl artıyor. İşte, BESYO Taban Puanları 2024!

BESYO Taban Puanları 2024 | Özel ve Devlet Üniversiteleri BESYO Taban Puanları, Başarı Sıralamaları ve Kontenjanları

BESYO TABAN PUANLARI 2024

TYT, AYT, YDT ve YKS puanlarına göre güncel taban puanı ve başarı sıralaması aşağıdaki tabloda yer alıyor. İşte en güncel verilerle BESYO taban puanları, puan türü, kontenjanları ve başarı sıralaması;

Üniversite Adı Bölüm Adı Puan
Türü		 Kont. Yer. Sıralama Taban
Puanı
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet)		 Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Fakülte) EA 70+2+0+0+0
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 233.329 (2023)
227.523 (2022)
174.751 (2021)
161.000 (2020)		 331,41998
335,39040
292,54708
338,75454
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(UŞAK) (Devlet)		 Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Fakülte) EA 50+2+0+0+0
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 267.523 (2023)
254.374 (2022)
210.805 (2021)
174.000 (2020)		 324,26681
328,87837
282,62808
333,83395
BARTIN ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(BARTIN) (Devlet)		 Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Fakülte) EA 40+1+0+0+0
40+1
40+1
 41
41
41
 280.609 (2023)
261.399 (2022)
262.236 (2021)
— (2020)		 321,68091
327,26127
270,78438
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
(ARDAHAN) (Devlet)		 Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Yüksekokul) EA 40+1+0+0+0


 1


 288.216 (2023)
— (2022)
— (2021)
— (2020)		 320,21523
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(IĞDIR) (Devlet)		 Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Fakülte) EA 25+1+0+0+0
40+1

 10
13

 298.198 (2023)
Dolmadı (2022)
— (2021)
— (2020)		 318,31271
Dolmadı

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BESYO Taban Puanları 2024 | Özel ve Devlet Üniversiteleri BESYO Taban Puanları, Başarı Sıralamaları ve Kontenjanları
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