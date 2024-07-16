BESYO Taban Puanları 2024 | Özel ve Devlet Üniversiteleri BESYO Taban Puanları, Başarı Sıralamaları ve Kontenjanları

|Üniversite Adı
|Bölüm Adı
|Puan
Türü
|Kont.
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Puanı
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet)
|Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Fakülte)
|EA
|70+2+0+0+0
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|233.329 (2023)
227.523 (2022)
174.751 (2021)
161.000 (2020)
|331,41998
335,39040
292,54708
338,75454
|UŞAK ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(UŞAK) (Devlet)
|Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Fakülte)
|EA
|50+2+0+0+0
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|267.523 (2023)
254.374 (2022)
210.805 (2021)
174.000 (2020)
|324,26681
328,87837
282,62808
333,83395
|BARTIN ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(BARTIN) (Devlet)
|Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Fakülte)
|EA
|40+1+0+0+0
40+1
40+1
—
|41
41
41
—
|280.609 (2023)
261.399 (2022)
262.236 (2021)
— (2020)
|321,68091
327,26127
270,78438
—
|ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
(ARDAHAN) (Devlet)
|Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Yüksekokul)
|EA
|40+1+0+0+0
—
—
—
|1
—
—
—
|288.216 (2023)
— (2022)
— (2021)
— (2020)
|320,21523
—
—
—
|IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(IĞDIR) (Devlet)
|Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Fakülte)
|EA
|25+1+0+0+0
40+1
—
—
|10
13
—
—
|298.198 (2023)
Dolmadı (2022)
— (2021)
— (2020)
|318,31271
Dolmadı
—
—