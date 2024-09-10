Beykoz’da dehşet! Eşini yatakta boğarak öldürdü, kendisini asarak intihar etti

Osman Kılıç'ın ise merdiven boşluğuna bağladığı ip ile kendini astığını tespit etti. İncelemelerde Osman Kılıç'ın eşini boğarak öldürdükten sonra kendini asarak canına kıydığı değerlendirildi. Olayla ilgili soruşturma sürerken çiftin cenazesi 4 Eylül günü toprağa verildi.