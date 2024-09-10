Giriş Tarihi: 10.09.2024 09:12
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024
09:12
Beykoz’da dehşet! Eşini yatakta boğarak öldürdü, kendisini asarak intihar etti
İstanbul Beykoz'da 7 yıllık evli çift arasında şiddetli geçimsizlik yüzünden çıkan tartışma cinayetle bitti. İddiaya göre Osman Kılıç önce eşi Havva Kılıç'ı yatakta boğarak öldürdü ardından da evin kapısında kendisini asarak intihar etti. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler cenazeleri adli tıp morguna kaldırdı oradaki incelemelerin ardından toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.