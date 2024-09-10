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Giriş Tarihi: 10.09.2024 09:12 Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 09:12

Beykoz’da dehşet! Eşini yatakta boğarak öldürdü, kendisini asarak intihar etti

İstanbul Beykoz'da 7 yıllık evli çift arasında şiddetli geçimsizlik yüzünden çıkan tartışma cinayetle bitti. İddiaya göre Osman Kılıç önce eşi Havva Kılıç'ı yatakta boğarak öldürdü ardından da evin kapısında kendisini asarak intihar etti. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler cenazeleri adli tıp morguna kaldırdı oradaki incelemelerin ardından toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yunus Emre KAVAK
Beykoz’da dehşet! Eşini yatakta boğarak öldürdü, kendisini asarak intihar etti

Beykoz'da 3 Eylül günü meydana gelen olayda Havva Kılıç ile Osman Kılıç ilk eşlerinden ayrılmışlardı. Havva Kılıç'ın 4 çocuğu Osman Kılıç'ın ise 1 çocuğu vardı. İkili 2017 yılında birlikte ikinci evliliklerini yaptılar.

Beykoz’da dehşet! Eşini yatakta boğarak öldürdü, kendisini asarak intihar etti

Müşterek çocukları olmadı. İkili arasında zaman zaman tartışmalar yaşanıyordu. Olay günüde Havva Kılıç'ın kızı annesini defalarca aradı ama cevap alamadı. Hemen eve geldiğinde kapıda üvey babasının asılı cesedin gördü. Ekiplere haber verip içeri girdiğinde ise annesini yatağın üzerinde cansız olarak buldu.

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Beykoz’da dehşet! Eşini yatakta boğarak öldürdü, kendisini asarak intihar etti

EŞİNİ BOĞARAK ÖLDÜRMÜŞ

Olay yerinde gelen polis ekipleri yaptıkları ilk incelemelerde Havva Kılıç'ın boğularak öldürüldüğünü tespit etti.

Beykoz’da dehşet! Eşini yatakta boğarak öldürdü, kendisini asarak intihar etti

Osman Kılıç'ın ise merdiven boşluğuna bağladığı ip ile kendini astığını tespit etti. İncelemelerde Osman Kılıç'ın eşini boğarak öldürdükten sonra kendini asarak canına kıydığı değerlendirildi. Olayla ilgili soruşturma sürerken çiftin cenazesi 4 Eylül günü toprağa verildi.

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