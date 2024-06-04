Haberler
Yaşam
BEYYİNE SURESİ OKUNUŞU, Beyyine Suresi'nin Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali ve Tefsiri
Giriş Tarihi: 04.06.2024 09:37
Güncelleme Tarihi: 04.06.2024
09:38
BEYYİNE SURESİ OKUNUŞU, Beyyine Suresi'nin Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali ve Tefsiri
Beyyine Suresi, Kur'an-ı Kerim'de yer alan doksan sekizinci suredir. Adını birinci ayette yer alan ve kesin belge anlamını taşıyan ''el-beyyine'' kelimesinden almıştır. 8 ayetten oluşmuştur. Lem Yekün, Münfekkin, Kayyime ve Beriyye adlarıyla da anılmaktadır. En kısa sureler arasında yer alan Beyyine Suresi okunuşu, anlamı, meali ve faziletleri ile ilgili tüm ayrıntılara haberimizde yer verdik. İşte, Beyyine Suresi Arapça yazılışı, Türkçe anlamı, meali ve tefsiri…