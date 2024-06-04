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Haberler Yaşam BEYYİNE SURESİ OKUNUŞU, Beyyine Suresi'nin Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali ve Tefsiri
Giriş Tarihi: 04.06.2024 09:37 Güncelleme Tarihi: 04.06.2024 09:38

BEYYİNE SURESİ OKUNUŞU, Beyyine Suresi'nin Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali ve Tefsiri

Beyyine Suresi, Kur'an-ı Kerim'de yer alan doksan sekizinci suredir. Adını birinci ayette yer alan ve kesin belge anlamını taşıyan ''el-beyyine'' kelimesinden almıştır. 8 ayetten oluşmuştur. Lem Yekün, Münfekkin, Kayyime ve Beriyye adlarıyla da anılmaktadır. En kısa sureler arasında yer alan Beyyine Suresi okunuşu, anlamı, meali ve faziletleri ile ilgili tüm ayrıntılara haberimizde yer verdik. İşte, Beyyine Suresi Arapça yazılışı, Türkçe anlamı, meali ve tefsiri…

BEYYİNE SURESİ OKUNUŞU, Beyyine Suresi’nin Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali ve Tefsiri

Beyyine Suresi, Kur'an-ı Kerim'in doksan sekizinci suresidir ve sekiz ayetten oluşmuştur. Beyyine kelime olarak apaçık ve delil anlamlarını taşır. Surede temel olarak Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v) peygamberliği karşısında Ehl-i kitap ve müşriklerin inkârcı tutumları işlenmiştir. Beyyine Suresi Türkçe anlamı, Arapça yazılışı, meali, tefsiri ve faziletine dair tüm bilgere aşağıdan ulaşabilirsiniz.

BEYYİNE SURESİ OKUNUŞU, Beyyine Suresi’nin Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali ve Tefsiri

Beyyine Suresi Arapça Okunuşu

Bismillahirrahmanirrahim;

1- Lem yekünillezine keferu min ehlil kitabi velmüşrikine münfekkıyne hatta te'tiye hümülbeyyineh
2- Rasulüm minallahi yetlu suhufem mütahherah
3- Fiha kütübün kayyimeh
4- Ve ma teferrekallezıne utül kitabe illa min ba'di ma caethümül beyyineh
5- Ve ma ümiru illa liya'büdüllahe muhlisıyne lehüd din hunefae ve yükıymussalate ve yü'tüzzekane ve zalike diynülkayyimeh
6- İnnelleziyne keferu min ehlilkitabi velmüşrikiyne fiy nari cehenneme halidiyne fiyha ülaike hüm şerrülberiyyeh
7- İnnelleziyne amenu ve 'amilussalihati ülaike hüm hayrülberiyyeh
8- Cezaühüm'ınde rabbihim cennatü 'adnin tecriy min tahtihel'enharü halidiyne fiyha ebeden radıyallahü 'anhüm ve radu 'anhü zalike limen haşiye rabbeh

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BEYYİNE SURESİ OKUNUŞU, Beyyine Suresi’nin Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali ve Tefsiri

Beyyine Suresi Türkçe Anlamı

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

1- Kitap ehlinden ve müşriklerden (Hakk'ı) tanımayanlar, kendilerine açık delil gelinceye kadar inkârlarından ayrılacak değillerdi.
2- (Bu delil), tertemiz sayfaları okuyan, Allah tarafından gönderilmiş bir peygamberdir.
3- O sayfalarda, en doğru hükümler vardır.
4- Kitap ehli, ancak kendilerine apaçık delil geldikten sonra ayrılığa düştüler.
5- Halbuki onlar, dini sadece Allah'a tahsis ederek, Allah'ı birleyerek, ancak Allah'a ibadet etmekle, namazı kılmakla ve zekatı vermekle emrolunmuşlardır. İşte dosdoğru din budur.
6- Kâfirler, gerek kitap ehlinden olsun gerek puta tapanlardan olsun muhakkak, cehennem ateşindedirler. Orada ebedî olarak kalacaklardır. Onlar, insanların en şerlileridir.
7- İnanan ve güzel amel işleyenler de insanların en hayırlılarıdır.
8- Rableri katında onların mükâfatı, altlarından ırmaklar akan Adn cennetleridir. Orada ebedî olarak kalacaklardır. Allah onlardan razı olmuş, onlar da O'ndan razı olmuşlardır. İşte bu mükâfat, Rabbine saygı gösterene mahsustur.

BEYYİNE SURESİ OKUNUŞU, Beyyine Suresi’nin Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali ve Tefsiri

Beyyine Suresi Nüzulü

Beyyine Suresi, Talâk sûresinden sonra, Haşr sûresinden önce Medine'de inmiş ve 8 ayetten oluşmuştur. Mekke'de indiğine dair rivayetler de bulunur; ancak Buhârî'de yer alan bir hadise göre sûrenin Medine döneminde indiğini belirtmektedir. ("Tefsîr", 98/1-3)

BEYYİNE SURESİ OKUNUŞU, Beyyine Suresi’nin Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali ve Tefsiri

Beyyine Suresi Konusu

Surede Hz. Muhammed aleyhisselâmın peygamberliği karşısında Ehl-i kitap ve müşriklerin inkârcı tutumları eleştirilmekte; özellikle Ehl-i kitabın, bu tutumlarıyla kendi dinlerinin özüne de aykırı davrandıkları, çünkü İslâm'ın iman ve ibadete dair temel buyruklarıyla peygamberlik inancının o dinlerin asıllarında da bulunduğu bildirilmektedir. Sûre kötülerle iyilerin âhiretteki durumlarını özetleyen açıklamalarla son bulmaktadır.

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