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Haberler Yaşam Bilal Uludağ kimdir? Adana Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ'ın kızı Elif Su kansere yenik düştü
Giriş Tarihi: 24.05.2022 09:33 Güncelleme Tarihi: 24.05.2022 09:33

Bilal Uludağ kimdir? Adana Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ'ın kızı Elif Su kansere yenik düştü

Adana Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ'ın kızı Elif Su, bir ay önce kanser teşhisiyle Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınmıştı. Kansere yakalanan 11 yaşındaki Elif Su, hastanede verdiği yaşam savaşını kaybetti. Acı haber kısa sürede sosyal medyada yayılırken internet kullanıcıları "Bilal Uludağ kimdir?" sorusuna yanıt arıyor. İşte Bilal Uludağ'ın biyografisi!

Bilal Uludağ kimdir? Adana Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ’ın kızı Elif Su kansere yenik düştü

Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ'ın kızı Elif Su, kanser teşhisiyle hastaneye kaldırılmıştı. Son evre olarak bilinen 4.evreye ulaşan Elif Su doktorların çabalarına rağmen tedaviye cevap veremedi ve kansere yenik düştü. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Peki; Bilal Uludağ kimdir, kaç yaşında? Adana Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ'ın kızı Eli Su kansere yenik düştü!

Bilal Uludağ kimdir? Adana Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ’ın kızı Elif Su kansere yenik düştü

Adana'da MHP'li Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ'ın kansere yakalanan kızı 11 yaşındaki Elif Su, hastanede verdiği yaşam savaşını kaybetti.

Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ'ın kızı Elif Su, bir ay önce kanser teşhisiyle Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. 4'üncü evreye ulaşan Elif Su', doktorların çabalarına rağmen tedaviye cevap alınamadı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Elif Su, hayatını kaybetti.

SARIÇAM BELEDİYE BAŞKANI BİLAL ULUDAĞ KİMDİR?

Bilal Uludağ, 1970 yılında İmamoğlu Sayca Köyünde doğdu İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 1999 yılında kendi isteği ile çalıştığı hukuk bürosundan ayrılarak Uludağ Hukuk Bürosunu kurdu.

MHP Sofulu Beldesi Yönetim Kurulu Üyesi (2005 - 2008) olarak başladığı siyasal yaşamını daha sonra; MHP Sarıçam İlçesi Kurucu Üyesi (2008 - 2009), MHP Sarıçam İlçesi Yönetim Kurulu Üyesi ve 2nci Başkanı (2009 - 2012), MHP Sarıçam İlçesi 2nci Başkanı (2012 - 2013) olarak sürdürdü.

Türkiye Bilişim Derneği (TBD), INTA (International Trademark Association), İş ve İnsan Kaynakları Enstitüsü Derneği, Gayrimenkul Hukuku Enstitüsü Derneği, Çukurova Hukukçular Derneği Üyesi olan Av. Bilal Uludağ, ulusal ve uluslararası olan bu kuruluşların çalışmalarına da düzenli olarak katkıda bulunuyor.

Bilal Uludağ, evli ve iki çocuk babasıdır.

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Bilal Uludağ kimdir? Adana Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ’ın kızı Elif Su kansere yenik düştü
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