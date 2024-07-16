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Haberler Yaşam Bilgisayar Programcılığı Taban Puanları 2024 | Özel ve devlet üniversiteleri Bilgisayar Programcılığı Taban Puanları, başarı sıralamaları!
Giriş Tarihi: 16.07.2024 10:18 Güncelleme Tarihi: 16.07.2024 10:18

Bilgisayar Programcılığı Taban Puanları 2024 | Özel ve devlet üniversiteleri Bilgisayar Programcılığı Taban Puanları, başarı sıralamaları!

Bilgisayar Programcılığı fakültesi adayları için beklenen an geldi çattı. Bu yılın Bilgisayar Programcılığı taban puanları sonunda açıklandı. Eğitimine Bilgisayar Programcılığı alanında yön vermek isteyen öğrenciler, üniversitelerin taban puanlarını araştırıyor. İşte, Özel ve devlet üniversiteleri Bilgisayar Programcılığı bölümü taban puanları, başarı sıralamaları!

Bilgisayar Programcılığı Taban Puanları 2024 | Özel ve devlet üniversiteleri Bilgisayar Programcılığı Taban Puanları, başarı sıralamaları!

Bu yılın taban puanları, adayların hangi üniversitelerde Bilgisayar Programcılığı bölümü eğitimi alabileceklerini ve bu alandaki kariyerlerine nasıl bir başlangıç yapacaklarını belirleyecek. Rekabetin yoğun olduğu bu alanda, adaylar taban puanlarına odaklandı. İşte, Bilgisayar Programcılığı taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları!

Bilgisayar Programcılığı Taban Puanları 2024 | Özel ve devlet üniversiteleri Bilgisayar Programcılığı Taban Puanları, başarı sıralamaları!

BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI TABAN PUANLARI YÖK ATLAS 2024

TYT, AYT, YDT ve YKS puanlarına göre güncel taban puanı ve başarı sıralaması aşağıdaki tabloda yer alıyor. İşte en güncel verilerle Bilgisayar Programcılığı taban puanları, puan türü, kontenjanları ve başarı sıralaması;

Üniversite Adı Bölüm Adı Puan
Türü		 Kont. Yer. Sıralama Taban
Puanı
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksekokulu
(KONYA) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(Burslu)		 TYT 9+0+1+0+1
9+0		 10
9		 366.975 (2023)
400.349 (2022)		 359,43483
349,05267
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksekokulu
(KONYA) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(%50 İndirimli)		 TYT 12+0+0+0+0
17+0		 12
17		 819.246 (2023)
956.566 (2022)		 305,44351
286,58335
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksekokulu
(KONYA) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(Ücretli)		 TYT 47+0+0+0+0
34+0		 47
34		 1.744.228 (2023)
1.733.120 (2022)		 242,60128
238,66078
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(Uzaktan Öğretim)(Burslu)		 TYT 10+0+1+0+1
10+0		 12
10		 123.175 (2023)
69.006 (2022)		 427,09724
456,24295
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ
Plato Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(Uzaktan Öğretim)(Burslu)		 TYT 9+0+1+0+1
9+0		 10
9		 153.585 (2023)
166.752 (2022)		 414,18571
407,64792
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ
Çankaya Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(İngilizce)(Burslu)		 TYT 6+0+1+0+1
7+0		 8
7		 155.564 (2023)
161.033 (2022)		 413,41837
409,82485
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 161.811 (2023)
160.807 (2022)		 411,04764
409,91758
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(Burslu)		 TYT 10+0+1+0+1
10+0		 11
10		 176.395 (2023)
181.231 (2022)		 405,77675
402,34586
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(Burslu)		 TYT 6+0+1+0+1
7+0		 8
7		 178.982 (2023)
161.848 (2022)		 404,89630
409,51294
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(Burslu)		 TYT 6+0+1+0+1
6+0		 8
6		 184.466 (2023)
195.873 (2022)		 402,99351
397,31389
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(Burslu)		 TYT 10+0+2+0+1
12+0		 12
12		 185.476 (2023)
188.292 (2022)		 402,65676
399,86203
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(Burslu)		 TYT 5+0+1+0+1
8+0		 6
8		 193.911 (2023)
208.937 (2022)		 399,87365
393,05088
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(İÖ)(Burslu)		 TYT 6+0+1+0+1
6+0		 7
6		 196.774 (2023)
169.613 (2022)		 398,93943
406,58774
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(Burslu)		 TYT 10+0+2+0+1
10+0		 11
10		 201.978 (2023)
221.234 (2022)		 397,30853
389,25032
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(İngilizce)(Burslu)		 TYT 13+0+2+0+1
14+0		 14
14		 202.902 (2023)
196.516 (2022)		 397,01007
397,08943
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(Burslu)		 TYT 10+0+2+0+1
11+0		 12
11		 210.933 (2023)
217.710 (2022)		 394,61598
390,32327
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(Burslu)		 TYT 5+0+1+0+1
6+0		 6
6		 217.946 (2023)
272.230 (2022)		 392,55929
375,39321
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(Uzaktan Öğretim)		 TYT 100+3+0+3+0
100+3		 106
103		 218.015 (2023)
230.388 (2022)		 392,54127
386,55890
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(İÖ)(Burslu)		 TYT 3+0+0+0+1
3+0		 4
3		 220.430 (2023)
187.832 (2022)		 391,85690
400,03809
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(Burslu)		 TYT 7+0+1+0+1
9+0		 8
9		 220.699 (2023)
213.307 (2022)		 391,78303
391,68510
EGE ÜNİVERSİTESİ
Ege Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı TYT 80+2+0+2+0
80+2		 84
82		 231.410 (2023)
255.099 (2022)		 388,77253
379,76164
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(Burslu)		 TYT 10+0+2+0+1
10+0		 11
10		 234.325 (2023)
225.528 (2022)		 387,99718
387,96603
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(Burslu)		 TYT 13+0+2+0+1
14+0		 14
14		 237.962 (2023)
225.076 (2022)		 387,05855
388,10645
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 238.151 (2023)
215.062 (2022)		 387,00258
391,13475
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(Burslu)		 TYT 10+0+2+0+1
12+0		 11
12		 238.512 (2023)
244.885 (2022)		 386,90431
382,51412
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(İÖ)(Burslu)		 TYT 6+0+1+0+1
7+0		 8
7		 255.561 (2023)
233.431 (2022)		 382,58410
385,67948
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(Burslu)		 TYT 8+0+1+0+1
9+0		 9
9		 257.199 (2023)
261.829 (2022)		 382,17746
378,02775
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(Uzaktan Öğretim)		 TYT 125+4+0+4+0
123+4		 133
127		 261.457 (2023)
345.513 (2022)		 381,15099
359,17501
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(Burslu)		 TYT 13+0+2+0+1
14+0		 14
14		 268.830 (2023)
237.653 (2022)		 379,35826
384,50662
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(İÖ)(Burslu)		 TYT 8+0+1+0+1
9+0		 9
9		 269.705 (2023)
247.411 (2022)		 379,14516
381,84256
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(Burslu)		 TYT 7+0+1+0+1
6+0		 7
6		 273.397 (2023)
286.772 (2022)		 378,29532
371,90036
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Başkent Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 274.593 (2023)
283.141 (2022)		 378,02319
372,75800
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İzmir Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı TYT 70+2+0+2+0
70+2		 74
72		 276.927 (2023)
293.890 (2022)		 377,48537
370,26710
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(Burslu)		 TYT 12+0+2+0+1
13+0		 14
13		 281.989 (2023)
282.200 (2022)		 376,32612
372,98671
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(Burslu)		 TYT 9+0+2+0+1
12+0		 9
12		 285.831 (2023)
301.527 (2022)		 375,44939
368,50572
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(BURSA) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 289.038 (2023)
291.519 (2022)		 374,72334
370,80128
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(Burslu)		 TYT 12+0+2+0+1
13		 14
13		 291.744 (2023)
277.748 (2022)		 374,12710
374,05176
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(Burslu)		 TYT 8+0+1+0+1
9+0		 8
9		 293.750 (2023)
260.870 (2022)		 373,69834
378,27275
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(Burslu)		 TYT 6+0+1+0+1
 8
 298.162 (2023)
— (2022)		 372,75183
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(Burslu)		 TYT 12+0+2+0+1
12		 14
12		 301.565 (2023)
287.371 (2022)		 372,01943
371,75834
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(İÖ)(Burslu)		 TYT 10+0+1+0+1
9+0		 11
9		 303.914 (2023)
297.078 (2022)		 371,52509
369,52762
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Porsuk Meslek Yüksekokulu
(ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı TYT 65+2+0+2+0
65+2		 67
67		 304.238 (2023)
308.425 (2022)		 371,45418
366,97324
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ
Plato Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(Burslu)		 TYT 12+0+2+0+1
14+0		 13
14		 305.022 (2023)
303.237 (2022)		 371,28994
368,12816
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(Burslu)		 TYT 8+0+1+0+1
7+0		 9
7		 308.811 (2023)
315.661 (2022)		 370,48886
365,41767
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ
Gedik Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(Burslu)		 TYT 8+0+1+0+1
9+0		 9
9		 311.415 (2023)
305.558 (2022)		 369,94688
367,61951
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(Burslu)		 TYT 12+0+2+0+1
13+0		 13
13		 311.765 (2023)
295.247 (2022)		 369,87284
369,95358
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(Burslu)		 TYT 6+0+1+0+1
6+0		 7
6		 314.786 (2023)
328.877 (2022)		 369,26845
362,59336
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı TYT 70+2+0+2+0
70+2		 73
72		 315.133 (2023)
327.550 (2022)		 369,19723
362,89508
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(Burslu)		 TYT 8+0+1+0+1
9+0		 9
9		 318.535 (2023)
306.550 (2022)		 368,51764
367,38744
UFUK ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(Burslu)		 TYT 11+0+2+0+1
12+0		 12
12		 325.405 (2023)
309.664 (2022)		 367,14414
366,70506
IŞIK ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(Burslu)		 TYT 10+0+2+0+1
11+0		 10
11		 328.566 (2023)
322.997 (2022)		 366,51740
363,83812
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(Burslu)		 TYT 6+0+1+0+1
6+0		 7
6		 336.053 (2023)
393.882 (2022)		 365,07370
350,17563
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(Burslu)		 TYT 13+0+2+0+1
14+0		 14
14		 337.905 (2023)
316.452 (2022)		 364,73147
365,24264
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(Burslu)		 TYT 8+0+1+0+1
8+0		 9
8		 338.659 (2023)
365.380 (2022)		 364,58492
355,31218
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Kocaeli Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı TYT 70+2+0+2+0
70+2		 73
72		 349.087 (2023)
368.495 (2022)		 362,64994
354,73609
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(Burslu)		 TYT 9+0+1+0+1
10+0		 10
10		 353.595 (2023)
362.566 (2022)		 361,84639
355,83325
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Tusaş-Kazan Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı TYT 70+2+0+2+0
70+2		 74
72		 356.079 (2023)
380.617 (2022)		 361,37902
352,52292
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(İÖ)(Burslu)		 TYT 9+0+1+0+1
9		 11
9		 359.425 (2023)
338.593 (2022)		 360,77851
360,57157
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İzmir Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 70+2+0+2+0
70+2		 74
72		 361.281 (2023)
380.111 (2022)		 360,43497
352,60792
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ
Plato Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(İÖ)(Burslu)		 TYT 9+0+1+0+1
9+0		 9
9		 362.297 (2023)
337.652 (2022)		 360,24643
360,76359
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(İÖ)(Burslu)		 TYT 9+0+1+0+1
9		 11
9		 366.783 (2023)
320.138 (2022)		 359,46717
364,45163
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksekokulu
(KONYA) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(Burslu)		 TYT 9+0+1+0+1
9+0		 10
9		 366.975 (2023)
400.349 (2022)		 359,43483
349,05267
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İzmir Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(Uzaktan Öğretim)		 TYT 100+3+0+3+0
100+3		 106
103		 367.001 (2023)
437.445 (2022)		 359,42977
342,91289
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(Burslu)		 TYT 9+0+1+0+1
8+0		 10
8		 375.049 (2023)
353.698 (2022)		 358,05824
357,53494
IŞIK ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(İÖ)(Burslu)		 TYT 8+0+1+0+1
7+0		 8
7		 381.200 (2023)
367.491 (2022)		 357,02017
354,92047
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ
Gedik Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(İÖ)(Burslu)		 TYT 8+0+1+0+1
7+0		 8
7		 382.495 (2023)
323.207 (2022)		 356,79416
363,79390
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(ÇANAKKALE) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı TYT 60+2+0+2+0
60+2		 62
62		 382.658 (2023)
386.103 (2022)		 356,76564
351,53823
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı TYT 65+2+0+2+0
65+2		 69
67		 383.997 (2023)
415.156 (2022)		 356,52834
346,53514
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Avrupa Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(Burslu)		 TYT 5+0+1+0+1
7+0		 6
7		 389.305 (2023)
417.045 (2022)		 355,62857
346,22035
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(BURSA) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 394.456 (2023)
389.321 (2022)		 354,77073
350,96623
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(Burslu)		 TYT 10+0+1+0+1
11+0		 11
11		 396.842 (2023)
337.449 (2022)		 354,37883
360,80305
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(Burslu)		 TYT 10+0+2+0+1
12+0		 11
12		 401.549 (2023)
379.185 (2022)		 353,60304
352,76899
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(İÖ)(Burslu)		 TYT 9+0+1+0+1
9+0		 9
9		 405.613 (2023)
327.781 (2022)		 352,97113
362,84346
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(%25 İndirimli)		 TYT 10+0+0+0+0
10+0		 10
10		 406.969 (2023)
455.072 (2022)		 352,76425
340,15567
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
Sakarya Meslek Yüksekokulu
(SAKARYA) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 408.627 (2023)
420.431 (2022)		 352,50244
345,66421
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(İÖ)(Burslu)		 TYT 10+0+1+0+1
9+0		 11
9		 415.430 (2023)
320.361 (2022)		 351,41739
364,40110
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Manisa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(MANİSA) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı TYT 50+2+0+2+0
50+2		 52
52		 429.739 (2023)
458.395 (2022)		 349,23047
339,65043
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Samsun Meslek Yüksekokulu
(SAMSUN) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı TYT 80+2+0+2+0
80+2		 83
82		 431.192 (2023)
436.550 (2022)		 349,00861
343,05356
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu
(BURSA) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı TYT 50+2+0+2+0
50+2		 54
52		 441.068 (2023)
450.487 (2022)		 347,54476
340,87137
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Elmadağ Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı TYT 65+2+0+2+0
65+2		 69
67		 441.740 (2023)
470.884 (2022)		 347,44712
337,80308
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Muğla Meslek Yüksekokulu
(MUĞLA) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı TYT 60+2+0+2+0
60+2		 63
62		 452.209 (2023)
441.642 (2022)		 345,93169
342,24022
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Aydın Meslek Yüksekokulu
(AYDIN) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı TYT 60+2+0+2+0
60+2		 63
62		 455.316 (2023)
465.059 (2022)		 345,48507
338,66625
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(Açıköğretim)		 TYT 600+15+0+15+0
600+15		 630
615		 462.560 (2023)
565.285 (2022)		 344,45071
324,96955
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(KONYA) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı TYT 65+2+0+2+0
65+2		 69
67		 465.731 (2023)
511.976 (2022)		 344,01699
331,96198
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(DENİZLİ) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı TYT 80+2+0+2+0
80+2		 84
82		 473.831 (2023)
497.901 (2022)		 342,87249
333,91141
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı TYT 65+2+0+2+0
65+2		 69
67		 475.071 (2023)
484.688 (2022)		 342,70356
335,79008
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(İÖ)(Burslu)		 TYT 10+0+1+0+1
9+0		 10
9		 476.701 (2023)
422.539 (2022)		 342,48095
345,32177
EGE ÜNİVERSİTESİ
Bergama Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı TYT 65+2+0+2+0
65+2		 67
67		 480.377 (2023)
497.192 (2022)		 341,98175
334,01287
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Kocaeli Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 70+2+0+2+0
70+2		 74
72		 483.275 (2023)
511.246 (2022)		 341,58751
332,06073
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Adana Meslek Yüksekokulu
(ADANA) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı TYT 80+2+0+2+20
80+2		 104
82		 495.025 (2023)
509.247 (2022)		 340,02407
332,32562
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(%50 İndirimli)		 TYT 68+0+0+0+0
68+0		 68
68		 497.615 (2023)
529.228 (2022)		 339,68141
329,60167
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(TEKİRDAĞ) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı TYT 60+2+0+2+0
60+2		 63
62		 499.575 (2023)
515.684 (2022)		 339,42700
331,45257
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sivrihisar Meslek Yüksekokulu
(ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı TYT 65+2+0+2+0
65+2		 68
67		 512.005 (2023)
516.241 (2022)		 337,79048
331,37326
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Manavgat Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 515.510 (2023)
515.238 (2022)		 337,33311
331,51305
TOROS ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(Burslu)		 TYT 5+0+1+0+1
4+0		 6
4		 520.419 (2023)
603.438 (2022)		 336,68852
320,33871
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(Açıköğretim)		 TYT 500+13+0+13+0
500+13		 526
513		 521.124 (2023)
699.958 (2022)		 336,59853
309,76690
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(İÖ)(%25 İndirimli)		 TYT 8+0+0+0+0
8+0		 8
8		 521.392 (2023)
606.396 (2022)		 336,56441
319,99332
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(%50 İndirimli)		 TYT 42+0+0+0+0
34+0		 42
34		 527.970 (2023)
499.425 (2022)		 335,72746
333,70243
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Trabzon Meslek Yüksekokulu
(TRABZON) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı TYT 70+2+0+2+0
70+2		 72
72		 528.445 (2023)
538.479 (2022)		 335,66904
328,38156
EGE ÜNİVERSİTESİ
Tire Kutsan Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı TYT 55+2+0+2+0
55+2		 59
57		 529.823 (2023)
535.984 (2022)		 335,49943
328,70364
YALOVA ÜNİVERSİTESİ
Yalova Meslek Yüksekokulu
(YALOVA) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 536.122 (2023)
540.662 (2022)		 334,73903
328,10243
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(KAYSERİ) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı TYT 75+2+0+2+0
75+2		 79
77		 540.736 (2023)
545.255 (2022)		 334,17383
327,50280
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Kocaeli Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(Uzaktan Öğretim)		 TYT 140+4+0+4+0
140+4		 148
144		 550.493 (2023)
575.795 (2022)		 332,98226
323,66218
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(GAZİANTEP) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı TYT 100+3+0+3+25
100+3		 131
103		 553.664 (2023)
610.690 (2022)		 332,59422
319,50167
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Adapazarı Meslek Yüksekokulu
(SAKARYA) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(Uzaktan Öğretim)		 TYT 80+2+0+2+0
82+3		 84
85		 554.411 (2023)
593.796 (2022)		 332,50335
321,47294
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Balıkesir Meslek Yüksekokulu
(BALIKESİR) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı TYT 70+2+0+2+0
70+2		 74
72		 555.605 (2023)
558.870 (2022)		 332,36169
325,75643
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Adana Meslek Yüksekokulu
(ADANA) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(Uzaktan Öğretim)		 TYT 85+3+0+3+21
85+3		 112
88		 567.567 (2023)
889.415 (2022)		 330,93323
292,12285
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Samsun Meslek Yüksekokulu
(SAMSUN) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(Uzaktan Öğretim)		 TYT 60+2+0+2+0
59+2		 64
61		 569.023 (2023)
663.813 (2022)		 330,76145
313,60270
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ
Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı TYT 40+1+0+1+0
40+1		 42
41		 570.509 (2023)
605.159 (2022)		 330,57645
320,13646
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(%50 İndirimli)		 TYT 46+0+0+0+0
41+0		 46
41		 570.573 (2023)
549.919 (2022)		 330,56949
326,90507
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(DİYARBAKIR) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı TYT 65+2+0+2+16
65+2		 85
67		 574.107 (2023)
633.575 (2022)		 330,16323
316,90331
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(ISPARTA) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı TYT 70+2+0+2+0
70+2		 73
72		 576.401 (2023)
606.072 (2022)		 329,88318
320,03225
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
Sakarya Meslek Yüksekokulu
(SAKARYA) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 50+2+0+2+0
50+2		 53
52		 577.089 (2023)
574.001 (2022)		 329,80848
323,88659
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Bandırma Meslek Yüksekokulu
(BALIKESİR) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı TYT 50+2+0+2+0
50+2		 53
52		 578.241 (2023)
602.036 (2022)		 329,67000
320,50236
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
Bolu Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(BOLU) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı TYT 50+2+0+2+0
50+2		 54
52		 592.422 (2023)
607.713 (2022)		 328,02658
319,84234
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Aydın Meslek Yüksekokulu
(AYDIN) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 50+2+0+2+0
50+2		 52
52		 595.283 (2023)
642.976 (2022)		 327,69264
315,86789
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(%50 İndirimli)		 TYT 85+0+0+0+0
80+0		 85
80		 601.150 (2023)
487.356 (2022)		 327,01758
335,40627
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Karacabey Meslek Yüksekokulu
(BURSA) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı TYT 50+2+0+2+0
50+2		 54
52		 606.409 (2023)
610.423 (2022)		 326,42576
319,53500
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Edirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(EDİRNE) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı TYT 80+2+0+2+0
80+2		 82
82		 614.406 (2023)
636.812 (2022)		 325,53477
316,54499
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(TRABZON) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(Burslu)		 TYT 5+0+1+0+1
6+0		 6
6		 616.072 (2023)
625.118 (2022)		 325,35330
317,83636
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(KONYA) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 65+2+0+2+0
65+2		 67
67		 619.731 (2023)
698.751 (2022)		 324,95127
309,88525
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
Kütahya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(KÜTAHYA) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı TYT 60+2+0+2+0
60+2		 62
62		 627.428 (2023)
683.832 (2022)		 324,10470
311,45082
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(İÖ)(%50 İndirimli)		 TYT 51+0+0+0+0
51+0		 51
51		 643.496 (2023)
656.652 (2022)		 322,37343
314,36949
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Altınoluk Meslek Yüksekokulu
(BALIKESİR) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı TYT 40+1+0+1+0
40+1		 42
41		 655.794 (2023)
677.225 (2022)		 321,06473
312,15025
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
Kırıkkale Meslek Yüksekokulu
(KIRIKKALE) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı TYT 60+2+0+2+0
60+2		 63
62		 656.238 (2023)
637.895 (2022)		 321,02146
316,42444
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(%50 İndirimli)		 TYT 66+0+0+0+0
60+0		 66
60		 660.356 (2023)
779.238 (2022)		 320,59384
301,99946
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Nallıhan Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 666.774 (2023)
699.860 (2022)		 319,93589
309,77597
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Elmadağ Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 50+2+0+2+0
50+2		 54
52		 670.481 (2023)
700.664 (2022)		 319,55422
309,68509
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Korkuteli Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı TYT 40+1+0+1+0
40+1		 42
41		 673.174 (2023)
707.424 (2022)		 319,26648
308,99822
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(DÜZCE) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı TYT 60+2+0+2+0
60+2		 62
62		 675.586 (2023)
690.698 (2022)		 319,02099
310,72733
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
Hendek Meslek Yüksekokulu
(SAKARYA) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı TYT 60+2+0+2+0
60+2		 62
62		 683.483 (2023)
682.129 (2022)		 318,21590
311,63138
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(%50 İndirimli)		 TYT 39+0+0+0+0
42+0		 39
42		 685.999 (2023)
618.398 (2022)		 317,96200
318,61292
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Antakya Meslek Yüksekokulu
(HATAY) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı TYT 20+1+0+1+5
65+2		 27
67		 693.166 (2023)
820.564 (2022)		 317,23950
298,17689
IŞIK ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(%50 İndirimli)		 TYT 36+0+0+0+0
31+0		 36
31		 697.002 (2023)
758.654 (2022)		 316,85183
303,95378
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(ERZURUM) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 697.600 (2023)
748.151 (2022)		 316,79691
304,96642
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 698.515 (2023)
733.318 (2022)		 316,70719
306,39538
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Turgutlu Meslek Yüksekokulu
(MANİSA) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı TYT 80+2+0+2+0
80+2		 84
82		 703.060 (2023)
692.656 (2022)		 316,25469
310,51930
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(%50 İndirimli)		 TYT 85+0+0+0+0
81+0		 85
81		 704.663 (2023)
662.696 (2022)		 316,10049
313,71888
EGE ÜNİVERSİTESİ
Tire Kutsan Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 55+2+0+2+0
55+2		 57
57		 706.980 (2023)
725.620 (2022)		 315,87670
307,15871
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC)		 Bilgisayar Programcılığı
(Burslu)		 TYT 9+0+0+0+0
10+0		 9
10		 711.748 (2023)
775.030 (2022)		 315,41864
302,39657
YALOVA ÜNİVERSİTESİ
Yalova Meslek Yüksekokulu
(YALOVA) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 50+2+0+2+0
50+2		 54
52		 713.001 (2023)
755.784 (2022)		 315,30125
304,22577
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
Van Meslek Yüksekokulu
(VAN) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 713.418 (2023)
750.046 (2022)		 315,26203
304,78706
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(ELAZIĞ) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı TYT 90+3+0+3+23
90+3		 119
93		 713.801 (2023)
785.885 (2022)		 315,22317
301,39037
ORDU ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(ORDU) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı TYT 60+2+0+2+0
60+2		 63
62		 715.878 (2023)
735.236 (2022)		 315,02356
306,21074
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Erdemli Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı TYT 60+2+0+2+0
60+2		 63
62		 719.039 (2023)
730.384 (2022)		 314,71786
306,69096
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Turgutlu Meslek Yüksekokulu
(MANİSA) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(Uzaktan Öğretim)		 TYT 100+3+0+3+0
100+3		 106
103		 725.523 (2023)
927.155 (2022)		 314,09000
288,98079
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(İngilizce)(%50 İndirimli)		 TYT 85+0+0+0+0
79+0		 85
79		 727.654 (2023)
553.587 (2022)		 313,88861
326,42980
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(TEKİRDAĞ) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 60+2+0+2+0
60+2		 62
62		 728.391 (2023)
737.614 (2022)		 313,81759
305,98445
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(%50 İndirimli)		 TYT 75+0+0+0+0
67		 75
67		 732.365 (2023)
647.671 (2022)		 313,43357
315,34433
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Edremit Meslek Yüksekokulu
(BALIKESİR) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı TYT 40+1+0+1+0
40+1		 42
41		 737.729 (2023)
737.628 (2022)		 312,91709
305,98298
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(%50 İndirimli)		 TYT 43+0+0+0+0
47+0		 43
47		 740.624 (2023)
778.082 (2022)		 312,64418
302,10704
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
Karasu Meslek Yüksekokulu
(SAKARYA) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı TYT 70+2+0+2+0
70+2		 73
72		 742.188 (2023)
746.812 (2022)		 312,49041
305,09459
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Bafra Meslek Yüksekokulu
(SAMSUN) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı TYT 50+2+0+2+0
50+2		 53
52		 743.341 (2023)
738.751 (2022)		 312,38109
305,87025
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
Malatya Osb Meslek Yüksekokulu
(MALATYA) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı TYT 70+2+0+2+18
70+2		 92
72		 744.081 (2023)
686.760 (2022)		 312,30678
311,14449
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Elmalı Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı TYT 45+2+0+2+0
45+2		 47
47		 747.413 (2023)
731.536 (2022)		 311,98577
306,57410
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
Sivas Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(SİVAS) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı TYT 70+2+0+2+18
70+2		 91
72		 750.290 (2023)
745.290 (2022)		 311,72197
305,24155
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Balıkesir Meslek Yüksekokulu
(BALIKESİR) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 45+2+0+2+0
45+2		 48
47		 753.237 (2023)
794.503 (2022)		 311,44132
300,57746
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(Ücretli)		 TYT 21+0+0+0+0
18+0		 21
18		 759.109 (2023)
834.132 (2022)		 310,89324
296,93015
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Keles Meslek Yüksekokulu
(BURSA) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı TYT 50+2+0+2+0
50+2		 52
52		 764.769 (2023)
774.337 (2022)		 310,36517
302,46446
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(%50 İndirimli)		 TYT 64+0+0+0+0
59+0		 64
59		 766.480 (2023)
546.164 (2022)		 310,20112
327,39653
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(Ücretli)		 TYT 28+0+0+0+0
28+0		 28
28		 770.244 (2023)
844.430 (2022)		 309,85250
296,02254
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(%50 İndirimli)		 TYT 67+0+0+0+0
67+0		 67
67		 772.800 (2023)
729.677 (2022)		 309,61556
306,76118
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(%50 İndirimli)		 TYT 34+0+0+0+0
34+0		 34
34		 776.596 (2023)
990.919 (2022)		 309,26400
283,89451
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Manavgat Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 60+2+0+2+0
60+2		 62
62		 780.376 (2023)
768.334 (2022)		 308,91906
303,03455
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
Afyon Meslek Yüksekokulu
(AFYONKARAHİSAR) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı TYT 60+2+0+2+0
60+2		 62
62		 781.599 (2023)
770.336 (2022)		 308,80693
302,85140
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Bandırma Meslek Yüksekokulu
(BALIKESİR) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 40+1+0+1+0
40+1		 41
41		 785.130 (2023)
790.065 (2022)		 308,49309
300,99152
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(%50 İndirimli)		 TYT 68+0+0+0+0
59+0		 68
59		 788.286 (2023)
824.904 (2022)		 308,20204
297,77390
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Gönen Meslek Yüksekokulu
(BALIKESİR) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı TYT 50+2+0+2+0
50+2		 54
52		 791.846 (2023)
813.991 (2022)		 307,88194
298,76783
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(KAYSERİ) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 75+2+0+2+0
75+2		 79
77		 794.045 (2023)
751.448 (2022)		 307,68650
304,65630
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 12+0+0+0+0
12+0		 12
12		 805.968 (2023)
966.013 (2022)		 306,61965
285,83643
BARTIN ÜNİVERSİTESİ
Bartın Meslek Yüksekokulu
(BARTIN) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı TYT 50+2+0+2+0
50+2		 52
52		 806.944 (2023)
796.511 (2022)		 306,53111
300,39376
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ
Akseki Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı TYT 40+1+0+1+0
40+1		 41
41		 809.345 (2023)
797.037 (2022)		 306,31825
300,34320
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ
Kapadokya Meslek Yüksekokulu
(NEVŞEHİR) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(Uzaktan Öğretim)(Burslu)		 TYT 21+0+3+0+1
24+0		 22
24		 813.525 (2023)
1.137.701 (2022)		 305,95087
273,11504
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(BİLECİK) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı TYT 50+2+0+2+0
50+2		 53
52		 814.050 (2023)
818.933 (2022)		 305,90456
298,32219
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(UŞAK) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı TYT 60+2+0+2+0
60+2		 62
62		 818.419 (2023)
811.189 (2022)		 305,51555
299,03277
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC)		 Bilgisayar Programcılığı
(İngilizce)(Burslu)		 TYT 5+0+0+0+0
5+0		 5
5		 819.229 (2023)
869.767 (2022)		 305,44541
293,81806
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksekokulu
(KONYA) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(%50 İndirimli)		 TYT 12+0+0+0+0
17+0		 12
17		 819.246 (2023)
956.566 (2022)		 305,44351
286,58335
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(GAZİANTEP) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 100+3+0+3+25
100+3		 131
103		 825.403 (2023)
916.009 (2022)		 304,91332
289,90570
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(GAZİANTEP) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı TYT 50+2+0+2+13
50+2		 67
52		 830.334 (2023)
825.311 (2022)		 304,47578
297,73953
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(BURDUR) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı TYT 50+2+0+2+0
50+2		 52
52		 831.401 (2023)
836.386 (2022)		 304,38282
296,72593
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Akhisar Meslek Yüksekokulu
(MANİSA) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı TYT 70+2+0+2+0
70+2		 74
72		 831.979 (2023)
822.180 (2022)		 304,33195
298,02636
TARSUS ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı TYT 60+2+0+2+0
60+2		 63
62		 834.300 (2023)
847.622 (2022)		 304,12825
295,73883
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(%50 İndirimli)		 TYT 48+0+0+0+0
54+0		 48
54		 838.339 (2023)
836.052 (2022)		 303,77413
296,75461
AMASYA ÜNİVERSİTESİ
Amasya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(AMASYA) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı TYT 40+1+0+1+0
40+1		 42
41		 839.319 (2023)
821.271 (2022)		 303,68463
298,11142
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
Aksaray Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(AKSARAY) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı TYT 40+1+0+1+0
40+1		 42
41		 841.435 (2023)
850.612 (2022)		 303,50511
295,46747
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(Ücretli)		 TYT 1+0+0+0+0
1		 1
1		 852.133 (2023)
567.359 (2022)		 302,57436
324,70700
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ
Kapadokya Meslek Yüksekokulu
(NEVŞEHİR) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(Burslu)		 TYT 10+0+1+0+1
9+0		 11
9		 854.071 (2023)
840.820 (2022)		 302,40514
296,33586
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(NEVŞEHİR) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı TYT 60+2+0+2+0
60+2		 62
62		 863.235 (2023)
868.624 (2022)		 301,62372
293,91892
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu
(ISPARTA) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(Uzaktan Öğretim)		 TYT 50+2+0+2+0
50+2		 54
52		 867.479 (2023)
967.793 (2022)		 301,27128
285,69772
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
Kırıkkale Meslek Yüksekokulu
(KIRIKKALE) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(Uzaktan Öğretim)		 TYT 110+3+0+3+0
112+3		 116
115		 870.877 (2023)
964.410 (2022)		 300,98457
285,96454
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ
Gedik Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(%50 İndirimli)		 TYT 53+0+0+0+0
46+0		 53
46		 872.252 (2023)
803.595 (2022)		 300,86950
299,72941
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
Akçakoca Meslek Yüksekokulu
(DÜZCE) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 873.694 (2023)
865.065 (2022)		 300,74741
294,22160
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(%50 İndirimli)		 TYT 51+0+0+0+0
51+0		 51
51		 874.513 (2023)
700.490 (2022)		 300,67728
309,70547
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu
(SAMSUN) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı TYT 80+2+0+2+0
80+2		 82
82		 876.032 (2023)
882.953 (2022)		 300,54881
292,67680
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(KIRKLARELİ) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı TYT 60+2+0+2+0
60+2		 62
62		 876.788 (2023)
848.202 (2022)		 300,48336
295,68648
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(ELAZIĞ) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(Uzaktan Öğretim)		 TYT 65+2+0+2+16
63+2		 85
65		 881.343 (2023)
1.193.167 (2022)		 300,10134
269,33652
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Tokat Meslek Yüksekokulu
(TOKAT) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 882.198 (2023)
905.187 (2022)		 300,03267
290,81117
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
Kaynarca Seyfettin Selim Meslek Yüksekokulu
(SAKARYA) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı TYT 50+2+0+2+0
50+2		 53
52		 883.554 (2023)
866.475 (2022)		 299,92272
294,10807
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
Çivril Atasay Kamer Meslek Yüksekokulu
(DENİZLİ) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı TYT 55+2+0+2+0
55+2		 57
57		 884.295 (2023)
897.036 (2022)		 299,86194
291,48750
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Salihli Meslek Yüksekokulu
(MANİSA) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı TYT 70+2+0+2+0
70+2		 73
72		 885.461 (2023)
848.328 (2022)		 299,76405
295,67412
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(Ücretli)		 TYT 2+0+0+0+0
2+0		 2
2		 887.826 (2023)
989.849 (2022)		 299,56995
283,97360
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(Açıköğretim)		 TYT 1300+33+0+33+0
1300+33		 1366
1333		 891.876 (2023)
1.044.357 (2022)		 299,21961
279,82615
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
Kütahya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(KÜTAHYA) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 50+2+0+2+0
50+2		 53
52		 893.799 (2023)
939.805 (2022)		 299,05898
287,94995
HARRAN ÜNİVERSİTESİ
Şanlıurfa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(ŞANLIURFA) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı TYT 70+2+0+2+18
70+2		 92
72		 894.454 (2023)
991.121 (2022)		 299,00390
283,87956
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
Bolu Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(BOLU) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 50+2+0+2+0
50+2		 53
52		 897.877 (2023)
888.257 (2022)		 298,72103
292,22364
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(KAHRAMANMARAŞ) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı TYT 60+2+0+2+15
60+2		 79
62		 905.589 (2023)
773.583 (2022)		 298,08931
302,53220
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Mersin Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(Uzaktan Öğretim)		 TYT 100+3+0+3+0
100+3		 106
103		 906.047 (2023)
1.042.923 (2022)		 298,05127
279,93573
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(KKTC-GİRNE) (KKTC)		 Bilgisayar Programcılığı
(İngilizce)(Burslu)		 TYT 10+0+0+0+0
14+0		 10
14		 914.289 (2023)
1.035.929 (2022)		 297,38744
280,46654
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(%50 İndirimli)		 TYT 43+0+0+0+0
34+0		 43
34		 915.843 (2023)
865.103 (2022)		 297,26337
294,21735
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(ADIYAMAN) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı TYT 30+1+0+1+8
60+2		 40
62		 916.461 (2023)
981.508 (2022)		 297,21316
284,62275
SİNOP ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(SİNOP) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı TYT 60+2+0+2+0
60+2		 62
62		 917.628 (2023)
912.464 (2022)		 297,11720
290,20392
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
Gerede Meslek Yüksekokulu
(BOLU) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 917.826 (2023)
901.262 (2022)		 297,10170
291,14210
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(KASTAMONU) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı TYT 60+2+0+2+0
60+2		 63
62		 938.315 (2023)
926.636 (2022)		 295,45262
289,02218
IŞIK ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(İÖ)(%50 İndirimli)		 TYT 27+0+0+0+0
25+0		 27
25		 943.022 (2023)
945.241 (2022)		 295,06618
287,50767
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(%50 İndirimli)		 TYT 50+0+0+0+0
42+0		 50
42		 943.844 (2023)
835.879 (2022)		 295,00059
296,76889
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
Karasu Meslek Yüksekokulu
(SAKARYA) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 60+2+0+2+0
60+2		 63
62		 946.411 (2023)
968.286 (2022)		 294,79447
285,65837
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Ceyhan Meslek Yüksekokulu
(ADANA) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı TYT 60+2+0+2+15
60+2		 79
62		 949.866 (2023)
969.365 (2022)		 294,51533
285,57337
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İskenderun Meslek Yüksekokulu
(HATAY) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı TYT 60+2+0+2+15
60+2		 79
62		 950.011 (2023)
747.642 (2022)		 294,50481
305,01539
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(İÖ)(%50 İndirimli)		 TYT 60+0+0+0+0
51		 60
51		 952.163 (2023)
798.427 (2022)		 294,33339
300,20284
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Sarayönü Meslek Yüksekokulu
(KONYA) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı TYT 40+1+0+1+0
40+1		 41
41		 952.794 (2023)
983.599 (2022)		 294,28556
284,45629
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(%50 İndirimli)		 TYT 81+0+0+0+0
76+0		 81
76		 960.736 (2023)
820.587 (2022)		 293,65559
298,17475
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(ERZURUM) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 50+2+0+2+0
50+2		 54
52		 961.207 (2023)
978.492 (2022)		 293,61802
284,86086
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(KKTC-LEFKE) (KKTC)		 Bilgisayar Programcılığı
(İngilizce)(Burslu)		 TYT 15+0+0+0+0
15+0		 15
15		 975.769 (2023)
1.340.151 (2022)		 292,47036
259,95352
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(KARABÜK) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı TYT 60+2+0+2+0
60+2		 62
62		 976.555 (2023)
953.189 (2022)		 292,40641
286,85445
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(İÖ)(%50 İndirimli)		 TYT 43+0+0+0+0
35+0		 43
35		 980.120 (2023)
751.816 (2022)		 292,13354
304,61966
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Kırkağaç Meslek Yüksekokulu
(MANİSA) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı TYT 90+3+0+3+0
90+3		 93
93		 980.247 (2023)
1.003.227 (2022)		 292,12437
282,94661
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu
(AFYONKARAHİSAR) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(Uzaktan Öğretim)		 TYT 90+3+0+3+0
92+3		 96
95		 981.759 (2023)
1.136.353 (2022)		 292,00795
273,20858
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(KIRŞEHİR) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı TYT 60+2+0+2+0
60+2		 62
62		 983.151 (2023)
1.002.541 (2022)		 291,90282
283,00404
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Elazığ Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu
(ELAZIĞ) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı TYT 35+1+0+1+9
35+1		 46
36		 983.889 (2023)
1.016.900 (2022)		 291,84765
281,89112
GİRNE ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(KKTC-GİRNE) (KKTC)		 Bilgisayar Programcılığı
(Burslu)		 TYT 5+0+0+0+0
5+0		 5
5		 988.793 (2023)
1.014.569 (2022)		 291,47881
282,06796
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(İÖ)(%50 İndirimli)		 TYT 59+0+0+0+0
51+0		 59
51		 990.018 (2023)
1.024.655 (2022)		 291,38168
281,30519
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(MARDİN) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı TYT 50+2+0+2+0
50+2		 54
52		 996.788 (2023)
993.791 (2022)		 290,87504
283,67960
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
Lüleburgaz Meslek Yüksekokulu
(KIRKLARELİ) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı TYT 60+2+0+2+0
60+2		 62
62		 997.070 (2023)
1.009.993 (2022)		 290,85382
282,42420
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Gönen Meslek Yüksekokulu
(BALIKESİR) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 50+2+0+2+0
50+2		 53
52		 999.190 (2023)
1.063.782 (2022)		 290,69697
278,39424
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
Atabey Meslek Yüksekokulu
(ISPARTA) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı TYT 45+2+0+2+0
45+2		 49
47		 1.004.646 (2023)
1.010.003 (2022)		 290,27161
282,42306
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ
Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu
(KAYSERİ) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı TYT 45+2+0+2+0
45+2		 49
47		 1.006.168 (2023)
1.013.088 (2022)		 290,15393
282,18299
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
Gölyaka Meslek Yüksekokulu
(DÜZCE) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı TYT 50+2+0+2+0
50+2		 54
52		 1.007.423 (2023)
1.011.387 (2022)		 290,05385
282,31819
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(%50 İndirimli)		 TYT 51+0+0+0+0
47+0		 51
47		 1.008.790 (2023)
1.085.711 (2022)		 289,95399
276,79923
ORDU ÜNİVERSİTESİ
Ünye Meslek Yüksekokulu
(ORDU) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 1.014.116 (2023)
1.016.362 (2022)		 289,54499
281,92966
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
Bor Meslek Yüksekokulu
(NİĞDE) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı TYT 60+2+0+2+0
60+2		 62
62		 1.019.671 (2023)
1.057.204 (2022)		 289,12082
278,88185
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
Ardeşen Meslek Yüksekokulu
(RİZE) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı TYT 50+2+0+2+0
50+2		 54
52		 1.020.114 (2023)
975.782 (2022)		 289,08979
285,07448
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(%25 İndirimli)		 TYT 15+0+0+0+0
23+0		 15
23		 1.020.670 (2023)
1.014.191 (2022)		 289,04827
282,09614
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 1+0+0+0+0
1		 1
1		 1.022.448 (2023)
— (2022)		 288,91143
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(Ücretli)		 TYT 1+0+0+0+0
1+0		 1
1		 1.023.721 (2023)
775.617 (2022)		 288,81470
302,34050
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Tunca Meslek Yüksekokulu
(EDİRNE) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(Uzaktan Öğretim)		 TYT 140+4+0+4+0
140+4		 148
144		 1.024.829 (2023)
1.166.535 (2022)		 288,73445
271,12337
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Elmalı Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(KKTC Uyruklu)		 TYT 1+0+0+0+0
1+0		 1
1		 1.027.206 (2023)
901.230 (2022)		 288,55064
291,14422
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Vezirköprü Meslek Yüksekokulu
(SAMSUN) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı TYT 50+2+0+2+0
50+2		 53
52		 1.032.272 (2023)
1.049.827 (2022)		 288,16491
279,42899
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ
Osmaniye Meslek Yüksekokulu
(OSMANİYE) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı TYT 60+2+0+2+15
60+2		 79
62		 1.037.041 (2023)
979.450 (2022)		 287,79908
284,78381
HİTİT ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(ÇORUM) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı TYT 60+2+0+2+0
60+2		 63
62		 1.037.834 (2023)
1.013.398 (2022)		 287,73849
282,15986
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 1+0+0+0+0
1+0		 1
1		 1.040.274 (2023)
1.154.676 (2022)		 287,55688
271,94027
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(%50 İndirimli)		 TYT 34+0+0+0+0
 34
 1.055.970 (2023)
— (2022)		 286,40062
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ
Gedik Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(Ücretli)		 TYT 3+0+0+0+0
5+0		 3
5		 1.061.538 (2023)
1.231.554 (2022)		 285,98946
266,80294
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Oğuzeli Meslek Yüksekokulu
(GAZİANTEP) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı TYT 50+2+0+2+13
50+2		 67
52		 1.061.763 (2023)
1.107.214 (2022)		 285,97325
275,25293
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(%25 İndirimli)		 TYT 36+0+0+0+0
32+0		 36
32		 1.065.153 (2023)
962.729 (2022)		 285,72176
286,10032
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(KARAMAN) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı TYT 60+2+0+2+0
60+2		 62
62		 1.066.492 (2023)
1.037.947 (2022)		 285,62194
280,31784
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
Hacıbektaş Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(NEVŞEHİR) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı TYT 40+1+0+1+0
40+1		 41
41		 1.074.654 (2023)
1.035.480 (2022)		 285,02103
280,49999
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
Devrek Meslek Yüksekokulu
(ZONGULDAK) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı TYT 50+2+0+2+0
50+2		 54
52		 1.087.334 (2023)
1.029.947 (2022)		 284,09592
280,91098
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Mut Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 1.089.227 (2023)
1.089.029 (2022)		 283,96199
276,56097
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(KAHRAMANMARAŞ) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 40+1+0+1+10
40+1		 52
41		 1.093.443 (2023)
996.644 (2022)		 283,66123
283,46217
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(%50 İndirimli)		 TYT 51+0+0+0+0
51+0		 51
51		 1.099.282 (2023)
940.595 (2022)		 283,23395
287,88313
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(ÇANKIRI) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı TYT 55+2+0+2+0
55+2		 58
57		 1.101.674 (2023)
1.051.147 (2022)		 283,05978
279,32802
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(%50 İndirimli)		 TYT 33+0+0+0+0
25+0		 33
25		 1.105.082 (2023)
1.204.939 (2022)		 282,81087
268,55205
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
Akçakoca Meslek Yüksekokulu
(DÜZCE) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 1.108.324 (2023)
1.124.544 (2022)		 282,57373
274,02868
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu
(UŞAK) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(Uzaktan Öğretim)		 TYT 100+3+0+3+0
100+3		 106
103		 1.115.816 (2023)
1.272.361 (2022)		 282,03000
264,15977
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC)		 Bilgisayar Programcılığı
(Burslu)		 TYT 14+0+0+0+0
20+0		 14
20		 1.118.828 (2023)
1.285.731 (2022)		 281,81168
263,31615
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ
Çankaya Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(İngilizce)(%50 İndirimli)		 TYT 22+0+0+0+0
28+0		 22
28		 1.120.101 (2023)
1.065.427 (2022)		 281,72276
278,27316
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ
Plato Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(%50 İndirimli)		 TYT 76+0+0+0+0
76+0		 76
76		 1.120.142 (2023)
893.328 (2022)		 281,71968
291,79796
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(KASTAMONU) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 30+1+0+1+0
30+1		 32
31		 1.121.078 (2023)
1.214.938 (2022)		 281,65213
267,89730
AMASYA ÜNİVERSİTESİ
Merzifon Meslek Yüksekokulu
(AMASYA) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı TYT 45+2+0+2+0
45+2		 49
47		 1.124.222 (2023)
1.125.518 (2022)		 281,42752
273,96355
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(BİNGÖL) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı TYT 40+1+0+1+0
40+1		 42
41		 1.125.942 (2023)
1.132.401 (2022)		 281,30833
273,48218
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(BİNGÖL) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı TYT 40+1+0+1+0
40+1		 42
41		 1.125.942 (2023)
1.132.401 (2022)		 281,30833
273,48218
BARTIN ÜNİVERSİTESİ
Bartın Meslek Yüksekokulu
(BARTIN) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 45+2+0+2+0
45+2		 47
47		 1.133.662 (2023)
1.106.458 (2022)		 280,76108
275,30524
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ
Gedik Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(İÖ)(%50 İndirimli)		 TYT 47+0+0+0+0
42+0		 47
42		 1.134.274 (2023)
1.095.851 (2022)		 280,71768
276,07700
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ
Pazaryeri Meslek Yüksekokulu
(BİLECİK) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı TYT 50+2+0+2+0
50+2		 52
52		 1.138.093 (2023)
1.111.663 (2022)		 280,44205
274,92958
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
Yalvaç Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(ISPARTA) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı TYT 40+1+0+1+0
40+1		 41
41		 1.138.278 (2023)
1.123.625 (2022)		 280,42774
274,09260
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Kozan Meslek Yüksekokulu
(ADANA) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı TYT 55+2+0+2+14
55+2		 73
57		 1.141.329 (2023)
1.129.820 (2022)		 280,21837
273,66183
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Konya Ereğli Kemal Akman Meslek Yüksekokulu
(KONYA) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 1.141.427 (2023)
1.124.752 (2022)		 280,21199
274,01532
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(%50 İndirimli)		 TYT 85+0+0+0+0
77		 85
77		 1.142.242 (2023)
1.019.854 (2022)		 280,15516
281,66270
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
Tavşanlı Meslek Yüksekokulu
(KÜTAHYA) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı TYT 60+2+0+2+0
60+2		 62
62		 1.144.632 (2023)
1.096.074 (2022)		 279,98750
276,06141
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
Tavşanlı Meslek Yüksekokulu
(KÜTAHYA) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı TYT 60+2+0+2+0
60+2		 62
62		 1.144.632 (2023)
1.096.074 (2022)		 279,98750
276,06141
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
Gediz Meslek Yüksekokulu
(KÜTAHYA) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı TYT 50+2+0+2+0
50+2		 52
52		 1.149.320 (2023)
1.089.559 (2022)		 279,6593