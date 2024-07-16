Bilgisayar Programcılığı Taban Puanları 2024 | Özel ve devlet üniversiteleri Bilgisayar Programcılığı Taban Puanları, başarı sıralamaları!

BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI TABAN PUANLARI YÖK ATLAS 2024
TYT, AYT, YDT ve YKS puanlarına göre güncel taban puanı ve başarı sıralaması aşağıdaki tabloda yer alıyor. İşte en güncel verilerle Bilgisayar Programcılığı taban puanları, puan türü, kontenjanları ve başarı sıralaması;
|Üniversite Adı
|Bölüm Adı
|Puan
Türü
|Kont.
|Yer.
|Sıralama
|Taban
Puanı
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksekokulu
(KONYA) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(Burslu)
|TYT
|9+0+1+0+1
9+0
|10
9
|366.975 (2023)
400.349 (2022)
|359,43483
349,05267
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksekokulu
(KONYA) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(%50 İndirimli)
|TYT
|12+0+0+0+0
17+0
|12
17
|819.246 (2023)
956.566 (2022)
|305,44351
286,58335
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksekokulu
(KONYA) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(Ücretli)
|TYT
|47+0+0+0+0
34+0
|47
34
|1.744.228 (2023)
1.733.120 (2022)
|242,60128
238,66078
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(Uzaktan Öğretim)(Burslu)
|TYT
|10+0+1+0+1
10+0
|12
10
|123.175 (2023)
69.006 (2022)
|427,09724
456,24295
|İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ
Plato Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(Uzaktan Öğretim)(Burslu)
|TYT
|9+0+1+0+1
9+0
|10
9
|153.585 (2023)
166.752 (2022)
|414,18571
407,64792
|ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ
Çankaya Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(İngilizce)(Burslu)
|TYT
|6+0+1+0+1
7+0
|8
7
|155.564 (2023)
161.033 (2022)
|413,41837
409,82485
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|161.811 (2023)
160.807 (2022)
|411,04764
409,91758
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(Burslu)
|TYT
|10+0+1+0+1
10+0
|11
10
|176.395 (2023)
181.231 (2022)
|405,77675
402,34586
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(Burslu)
|TYT
|6+0+1+0+1
7+0
|8
7
|178.982 (2023)
161.848 (2022)
|404,89630
409,51294
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(Burslu)
|TYT
|6+0+1+0+1
6+0
|8
6
|184.466 (2023)
195.873 (2022)
|402,99351
397,31389
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(Burslu)
|TYT
|10+0+2+0+1
12+0
|12
12
|185.476 (2023)
188.292 (2022)
|402,65676
399,86203
|HALİÇ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(Burslu)
|TYT
|5+0+1+0+1
8+0
|6
8
|193.911 (2023)
208.937 (2022)
|399,87365
393,05088
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(İÖ)(Burslu)
|TYT
|6+0+1+0+1
6+0
|7
6
|196.774 (2023)
169.613 (2022)
|398,93943
406,58774
|ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(Burslu)
|TYT
|10+0+2+0+1
10+0
|11
10
|201.978 (2023)
221.234 (2022)
|397,30853
389,25032
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(İngilizce)(Burslu)
|TYT
|13+0+2+0+1
14+0
|14
14
|202.902 (2023)
196.516 (2022)
|397,01007
397,08943
|OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(Burslu)
|TYT
|10+0+2+0+1
11+0
|12
11
|210.933 (2023)
217.710 (2022)
|394,61598
390,32327
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(Burslu)
|TYT
|5+0+1+0+1
6+0
|6
6
|217.946 (2023)
272.230 (2022)
|392,55929
375,39321
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(Uzaktan Öğretim)
|TYT
|100+3+0+3+0
100+3
|106
103
|218.015 (2023)
230.388 (2022)
|392,54127
386,55890
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(İÖ)(Burslu)
|TYT
|3+0+0+0+1
3+0
|4
3
|220.430 (2023)
187.832 (2022)
|391,85690
400,03809
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(Burslu)
|TYT
|7+0+1+0+1
9+0
|8
9
|220.699 (2023)
213.307 (2022)
|391,78303
391,68510
|EGE ÜNİVERSİTESİ
Ege Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|80+2+0+2+0
80+2
|84
82
|231.410 (2023)
255.099 (2022)
|388,77253
379,76164
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(Burslu)
|TYT
|10+0+2+0+1
10+0
|11
10
|234.325 (2023)
225.528 (2022)
|387,99718
387,96603
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(Burslu)
|TYT
|13+0+2+0+1
14+0
|14
14
|237.962 (2023)
225.076 (2022)
|387,05855
388,10645
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|238.151 (2023)
215.062 (2022)
|387,00258
391,13475
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(Burslu)
|TYT
|10+0+2+0+1
12+0
|11
12
|238.512 (2023)
244.885 (2022)
|386,90431
382,51412
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(İÖ)(Burslu)
|TYT
|6+0+1+0+1
7+0
|8
7
|255.561 (2023)
233.431 (2022)
|382,58410
385,67948
|BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(Burslu)
|TYT
|8+0+1+0+1
9+0
|9
9
|257.199 (2023)
261.829 (2022)
|382,17746
378,02775
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(Uzaktan Öğretim)
|TYT
|125+4+0+4+0
123+4
|133
127
|261.457 (2023)
345.513 (2022)
|381,15099
359,17501
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(Burslu)
|TYT
|13+0+2+0+1
14+0
|14
14
|268.830 (2023)
237.653 (2022)
|379,35826
384,50662
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(İÖ)(Burslu)
|TYT
|8+0+1+0+1
9+0
|9
9
|269.705 (2023)
247.411 (2022)
|379,14516
381,84256
|İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(Burslu)
|TYT
|7+0+1+0+1
6+0
|7
6
|273.397 (2023)
286.772 (2022)
|378,29532
371,90036
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Başkent Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|274.593 (2023)
283.141 (2022)
|378,02319
372,75800
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İzmir Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|70+2+0+2+0
70+2
|74
72
|276.927 (2023)
293.890 (2022)
|377,48537
370,26710
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(Burslu)
|TYT
|12+0+2+0+1
13+0
|14
13
|281.989 (2023)
282.200 (2022)
|376,32612
372,98671
|PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(Burslu)
|TYT
|9+0+2+0+1
12+0
|9
12
|285.831 (2023)
301.527 (2022)
|375,44939
368,50572
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(BURSA) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|289.038 (2023)
291.519 (2022)
|374,72334
370,80128
|İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(Burslu)
|TYT
|12+0+2+0+1
13
|14
13
|291.744 (2023)
277.748 (2022)
|374,12710
374,05176
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(Burslu)
|TYT
|8+0+1+0+1
9+0
|8
9
|293.750 (2023)
260.870 (2022)
|373,69834
378,27275
|ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(Burslu)
|TYT
|6+0+1+0+1
—
|8
—
|298.162 (2023)
— (2022)
|372,75183
—
|İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(Burslu)
|TYT
|12+0+2+0+1
12
|14
12
|301.565 (2023)
287.371 (2022)
|372,01943
371,75834
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(İÖ)(Burslu)
|TYT
|10+0+1+0+1
9+0
|11
9
|303.914 (2023)
297.078 (2022)
|371,52509
369,52762
|ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Porsuk Meslek Yüksekokulu
(ESKİŞEHİR) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|65+2+0+2+0
65+2
|67
67
|304.238 (2023)
308.425 (2022)
|371,45418
366,97324
|İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ
Plato Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(Burslu)
|TYT
|12+0+2+0+1
14+0
|13
14
|305.022 (2023)
303.237 (2022)
|371,28994
368,12816
|İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(Burslu)
|TYT
|8+0+1+0+1
7+0
|9
7
|308.811 (2023)
315.661 (2022)
|370,48886
365,41767
|İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ
Gedik Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(Burslu)
|TYT
|8+0+1+0+1
9+0
|9
9
|311.415 (2023)
305.558 (2022)
|369,94688
367,61951
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(Burslu)
|TYT
|12+0+2+0+1
13+0
|13
13
|311.765 (2023)
295.247 (2022)
|369,87284
369,95358
|İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(Burslu)
|TYT
|6+0+1+0+1
6+0
|7
6
|314.786 (2023)
328.877 (2022)
|369,26845
362,59336
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|70+2+0+2+0
70+2
|73
72
|315.133 (2023)
327.550 (2022)
|369,19723
362,89508
|BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(Burslu)
|TYT
|8+0+1+0+1
9+0
|9
9
|318.535 (2023)
306.550 (2022)
|368,51764
367,38744
|UFUK ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(Burslu)
|TYT
|11+0+2+0+1
12+0
|12
12
|325.405 (2023)
309.664 (2022)
|367,14414
366,70506
|IŞIK ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(Burslu)
|TYT
|10+0+2+0+1
11+0
|10
11
|328.566 (2023)
322.997 (2022)
|366,51740
363,83812
|YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(Burslu)
|TYT
|6+0+1+0+1
6+0
|7
6
|336.053 (2023)
393.882 (2022)
|365,07370
350,17563
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(Burslu)
|TYT
|13+0+2+0+1
14+0
|14
14
|337.905 (2023)
316.452 (2022)
|364,73147
365,24264
|ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(Burslu)
|TYT
|8+0+1+0+1
8+0
|9
8
|338.659 (2023)
365.380 (2022)
|364,58492
355,31218
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Kocaeli Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|70+2+0+2+0
70+2
|73
72
|349.087 (2023)
368.495 (2022)
|362,64994
354,73609
|İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(Burslu)
|TYT
|9+0+1+0+1
10+0
|10
10
|353.595 (2023)
362.566 (2022)
|361,84639
355,83325
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Tusaş-Kazan Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|70+2+0+2+0
70+2
|74
72
|356.079 (2023)
380.617 (2022)
|361,37902
352,52292
|İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(İÖ)(Burslu)
|TYT
|9+0+1+0+1
9
|11
9
|359.425 (2023)
338.593 (2022)
|360,77851
360,57157
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İzmir Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|70+2+0+2+0
70+2
|74
72
|361.281 (2023)
380.111 (2022)
|360,43497
352,60792
|İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ
Plato Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(İÖ)(Burslu)
|TYT
|9+0+1+0+1
9+0
|9
9
|362.297 (2023)
337.652 (2022)
|360,24643
360,76359
|İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(İÖ)(Burslu)
|TYT
|9+0+1+0+1
9
|11
9
|366.783 (2023)
320.138 (2022)
|359,46717
364,45163
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksekokulu
(KONYA) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(Burslu)
|TYT
|9+0+1+0+1
9+0
|10
9
|366.975 (2023)
400.349 (2022)
|359,43483
349,05267
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İzmir Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(Uzaktan Öğretim)
|TYT
|100+3+0+3+0
100+3
|106
103
|367.001 (2023)
437.445 (2022)
|359,42977
342,91289
|İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(Burslu)
|TYT
|9+0+1+0+1
8+0
|10
8
|375.049 (2023)
353.698 (2022)
|358,05824
357,53494
|IŞIK ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(İÖ)(Burslu)
|TYT
|8+0+1+0+1
7+0
|8
7
|381.200 (2023)
367.491 (2022)
|357,02017
354,92047
|İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ
Gedik Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(İÖ)(Burslu)
|TYT
|8+0+1+0+1
7+0
|8
7
|382.495 (2023)
323.207 (2022)
|356,79416
363,79390
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(ÇANAKKALE) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|62
62
|382.658 (2023)
386.103 (2022)
|356,76564
351,53823
|ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|65+2+0+2+0
65+2
|69
67
|383.997 (2023)
415.156 (2022)
|356,52834
346,53514
|KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Avrupa Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(Burslu)
|TYT
|5+0+1+0+1
7+0
|6
7
|389.305 (2023)
417.045 (2022)
|355,62857
346,22035
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(BURSA) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|394.456 (2023)
389.321 (2022)
|354,77073
350,96623
|ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(Burslu)
|TYT
|10+0+1+0+1
11+0
|11
11
|396.842 (2023)
337.449 (2022)
|354,37883
360,80305
|İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(Burslu)
|TYT
|10+0+2+0+1
12+0
|11
12
|401.549 (2023)
379.185 (2022)
|353,60304
352,76899
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(İÖ)(Burslu)
|TYT
|9+0+1+0+1
9+0
|9
9
|405.613 (2023)
327.781 (2022)
|352,97113
362,84346
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(%25 İndirimli)
|TYT
|10+0+0+0+0
10+0
|10
10
|406.969 (2023)
455.072 (2022)
|352,76425
340,15567
|SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
Sakarya Meslek Yüksekokulu
(SAKARYA) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|408.627 (2023)
420.431 (2022)
|352,50244
345,66421
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(İÖ)(Burslu)
|TYT
|10+0+1+0+1
9+0
|11
9
|415.430 (2023)
320.361 (2022)
|351,41739
364,40110
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Manisa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(MANİSA) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|50+2+0+2+0
50+2
|52
52
|429.739 (2023)
458.395 (2022)
|349,23047
339,65043
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Samsun Meslek Yüksekokulu
(SAMSUN) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|80+2+0+2+0
80+2
|83
82
|431.192 (2023)
436.550 (2022)
|349,00861
343,05356
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu
(BURSA) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|50+2+0+2+0
50+2
|54
52
|441.068 (2023)
450.487 (2022)
|347,54476
340,87137
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Elmadağ Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|65+2+0+2+0
65+2
|69
67
|441.740 (2023)
470.884 (2022)
|347,44712
337,80308
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Muğla Meslek Yüksekokulu
(MUĞLA) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|63
62
|452.209 (2023)
441.642 (2022)
|345,93169
342,24022
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Aydın Meslek Yüksekokulu
(AYDIN) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|63
62
|455.316 (2023)
465.059 (2022)
|345,48507
338,66625
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(Açıköğretim)
|TYT
|600+15+0+15+0
600+15
|630
615
|462.560 (2023)
565.285 (2022)
|344,45071
324,96955
|KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(KONYA) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|65+2+0+2+0
65+2
|69
67
|465.731 (2023)
511.976 (2022)
|344,01699
331,96198
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(DENİZLİ) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|80+2+0+2+0
80+2
|84
82
|473.831 (2023)
497.901 (2022)
|342,87249
333,91141
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|65+2+0+2+0
65+2
|69
67
|475.071 (2023)
484.688 (2022)
|342,70356
335,79008
|İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(İÖ)(Burslu)
|TYT
|10+0+1+0+1
9+0
|10
9
|476.701 (2023)
422.539 (2022)
|342,48095
345,32177
|EGE ÜNİVERSİTESİ
Bergama Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|65+2+0+2+0
65+2
|67
67
|480.377 (2023)
497.192 (2022)
|341,98175
334,01287
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Kocaeli Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|70+2+0+2+0
70+2
|74
72
|483.275 (2023)
511.246 (2022)
|341,58751
332,06073
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Adana Meslek Yüksekokulu
(ADANA) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|80+2+0+2+20
80+2
|104
82
|495.025 (2023)
509.247 (2022)
|340,02407
332,32562
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(%50 İndirimli)
|TYT
|68+0+0+0+0
68+0
|68
68
|497.615 (2023)
529.228 (2022)
|339,68141
329,60167
|TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(TEKİRDAĞ) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|63
62
|499.575 (2023)
515.684 (2022)
|339,42700
331,45257
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sivrihisar Meslek Yüksekokulu
(ESKİŞEHİR) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|65+2+0+2+0
65+2
|68
67
|512.005 (2023)
516.241 (2022)
|337,79048
331,37326
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Manavgat Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|515.510 (2023)
515.238 (2022)
|337,33311
331,51305
|TOROS ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(Burslu)
|TYT
|5+0+1+0+1
4+0
|6
4
|520.419 (2023)
603.438 (2022)
|336,68852
320,33871
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(Açıköğretim)
|TYT
|500+13+0+13+0
500+13
|526
513
|521.124 (2023)
699.958 (2022)
|336,59853
309,76690
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(İÖ)(%25 İndirimli)
|TYT
|8+0+0+0+0
8+0
|8
8
|521.392 (2023)
606.396 (2022)
|336,56441
319,99332
|İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(%50 İndirimli)
|TYT
|42+0+0+0+0
34+0
|42
34
|527.970 (2023)
499.425 (2022)
|335,72746
333,70243
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Trabzon Meslek Yüksekokulu
(TRABZON) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|70+2+0+2+0
70+2
|72
72
|528.445 (2023)
538.479 (2022)
|335,66904
328,38156
|EGE ÜNİVERSİTESİ
Tire Kutsan Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|55+2+0+2+0
55+2
|59
57
|529.823 (2023)
535.984 (2022)
|335,49943
328,70364
|YALOVA ÜNİVERSİTESİ
Yalova Meslek Yüksekokulu
(YALOVA) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|536.122 (2023)
540.662 (2022)
|334,73903
328,10243
|KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(KAYSERİ) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|75+2+0+2+0
75+2
|79
77
|540.736 (2023)
545.255 (2022)
|334,17383
327,50280
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Kocaeli Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(Uzaktan Öğretim)
|TYT
|140+4+0+4+0
140+4
|148
144
|550.493 (2023)
575.795 (2022)
|332,98226
323,66218
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(GAZİANTEP) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|100+3+0+3+25
100+3
|131
103
|553.664 (2023)
610.690 (2022)
|332,59422
319,50167
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Adapazarı Meslek Yüksekokulu
(SAKARYA) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(Uzaktan Öğretim)
|TYT
|80+2+0+2+0
82+3
|84
85
|554.411 (2023)
593.796 (2022)
|332,50335
321,47294
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Balıkesir Meslek Yüksekokulu
(BALIKESİR) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|70+2+0+2+0
70+2
|74
72
|555.605 (2023)
558.870 (2022)
|332,36169
325,75643
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Adana Meslek Yüksekokulu
(ADANA) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(Uzaktan Öğretim)
|TYT
|85+3+0+3+21
85+3
|112
88
|567.567 (2023)
889.415 (2022)
|330,93323
292,12285
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Samsun Meslek Yüksekokulu
(SAMSUN) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(Uzaktan Öğretim)
|TYT
|60+2+0+2+0
59+2
|64
61
|569.023 (2023)
663.813 (2022)
|330,76145
313,60270
|ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ
Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|40+1+0+1+0
40+1
|42
41
|570.509 (2023)
605.159 (2022)
|330,57645
320,13646
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(%50 İndirimli)
|TYT
|46+0+0+0+0
41+0
|46
41
|570.573 (2023)
549.919 (2022)
|330,56949
326,90507
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(DİYARBAKIR) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|65+2+0+2+16
65+2
|85
67
|574.107 (2023)
633.575 (2022)
|330,16323
316,90331
|ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(ISPARTA) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|70+2+0+2+0
70+2
|73
72
|576.401 (2023)
606.072 (2022)
|329,88318
320,03225
|SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
Sakarya Meslek Yüksekokulu
(SAKARYA) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|50+2+0+2+0
50+2
|53
52
|577.089 (2023)
574.001 (2022)
|329,80848
323,88659
|BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Bandırma Meslek Yüksekokulu
(BALIKESİR) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|50+2+0+2+0
50+2
|53
52
|578.241 (2023)
602.036 (2022)
|329,67000
320,50236
|BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
Bolu Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(BOLU) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|50+2+0+2+0
50+2
|54
52
|592.422 (2023)
607.713 (2022)
|328,02658
319,84234
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Aydın Meslek Yüksekokulu
(AYDIN) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|50+2+0+2+0
50+2
|52
52
|595.283 (2023)
642.976 (2022)
|327,69264
315,86789
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(%50 İndirimli)
|TYT
|85+0+0+0+0
80+0
|85
80
|601.150 (2023)
487.356 (2022)
|327,01758
335,40627
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Karacabey Meslek Yüksekokulu
(BURSA) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|50+2+0+2+0
50+2
|54
52
|606.409 (2023)
610.423 (2022)
|326,42576
319,53500
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Edirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(EDİRNE) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|80+2+0+2+0
80+2
|82
82
|614.406 (2023)
636.812 (2022)
|325,53477
316,54499
|AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(TRABZON) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(Burslu)
|TYT
|5+0+1+0+1
6+0
|6
6
|616.072 (2023)
625.118 (2022)
|325,35330
317,83636
|KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(KONYA) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|65+2+0+2+0
65+2
|67
67
|619.731 (2023)
698.751 (2022)
|324,95127
309,88525
|KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
Kütahya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(KÜTAHYA) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|62
62
|627.428 (2023)
683.832 (2022)
|324,10470
311,45082
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(İÖ)(%50 İndirimli)
|TYT
|51+0+0+0+0
51+0
|51
51
|643.496 (2023)
656.652 (2022)
|322,37343
314,36949
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Altınoluk Meslek Yüksekokulu
(BALIKESİR) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|40+1+0+1+0
40+1
|42
41
|655.794 (2023)
677.225 (2022)
|321,06473
312,15025
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
Kırıkkale Meslek Yüksekokulu
(KIRIKKALE) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|63
62
|656.238 (2023)
637.895 (2022)
|321,02146
316,42444
|ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(%50 İndirimli)
|TYT
|66+0+0+0+0
60+0
|66
60
|660.356 (2023)
779.238 (2022)
|320,59384
301,99946
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Nallıhan Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|666.774 (2023)
699.860 (2022)
|319,93589
309,77597
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Elmadağ Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|50+2+0+2+0
50+2
|54
52
|670.481 (2023)
700.664 (2022)
|319,55422
309,68509
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Korkuteli Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|40+1+0+1+0
40+1
|42
41
|673.174 (2023)
707.424 (2022)
|319,26648
308,99822
|DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(DÜZCE) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|62
62
|675.586 (2023)
690.698 (2022)
|319,02099
310,72733
|SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
Hendek Meslek Yüksekokulu
(SAKARYA) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|62
62
|683.483 (2023)
682.129 (2022)
|318,21590
311,63138
|HALİÇ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(%50 İndirimli)
|TYT
|39+0+0+0+0
42+0
|39
42
|685.999 (2023)
618.398 (2022)
|317,96200
318,61292
|HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Antakya Meslek Yüksekokulu
(HATAY) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|20+1+0+1+5
65+2
|27
67
|693.166 (2023)
820.564 (2022)
|317,23950
298,17689
|IŞIK ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(%50 İndirimli)
|TYT
|36+0+0+0+0
31+0
|36
31
|697.002 (2023)
758.654 (2022)
|316,85183
303,95378
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(ERZURUM) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|697.600 (2023)
748.151 (2022)
|316,79691
304,96642
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|698.515 (2023)
733.318 (2022)
|316,70719
306,39538
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Turgutlu Meslek Yüksekokulu
(MANİSA) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|80+2+0+2+0
80+2
|84
82
|703.060 (2023)
692.656 (2022)
|316,25469
310,51930
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(%50 İndirimli)
|TYT
|85+0+0+0+0
81+0
|85
81
|704.663 (2023)
662.696 (2022)
|316,10049
313,71888
|EGE ÜNİVERSİTESİ
Tire Kutsan Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|55+2+0+2+0
55+2
|57
57
|706.980 (2023)
725.620 (2022)
|315,87670
307,15871
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC)
|Bilgisayar Programcılığı
(Burslu)
|TYT
|9+0+0+0+0
10+0
|9
10
|711.748 (2023)
775.030 (2022)
|315,41864
302,39657
|YALOVA ÜNİVERSİTESİ
Yalova Meslek Yüksekokulu
(YALOVA) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|50+2+0+2+0
50+2
|54
52
|713.001 (2023)
755.784 (2022)
|315,30125
304,22577
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
Van Meslek Yüksekokulu
(VAN) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|713.418 (2023)
750.046 (2022)
|315,26203
304,78706
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(ELAZIĞ) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|90+3+0+3+23
90+3
|119
93
|713.801 (2023)
785.885 (2022)
|315,22317
301,39037
|ORDU ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(ORDU) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|63
62
|715.878 (2023)
735.236 (2022)
|315,02356
306,21074
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Erdemli Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|63
62
|719.039 (2023)
730.384 (2022)
|314,71786
306,69096
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Turgutlu Meslek Yüksekokulu
(MANİSA) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(Uzaktan Öğretim)
|TYT
|100+3+0+3+0
100+3
|106
103
|725.523 (2023)
927.155 (2022)
|314,09000
288,98079
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(İngilizce)(%50 İndirimli)
|TYT
|85+0+0+0+0
79+0
|85
79
|727.654 (2023)
553.587 (2022)
|313,88861
326,42980
|TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(TEKİRDAĞ) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|62
62
|728.391 (2023)
737.614 (2022)
|313,81759
305,98445
|İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(%50 İndirimli)
|TYT
|75+0+0+0+0
67
|75
67
|732.365 (2023)
647.671 (2022)
|313,43357
315,34433
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Edremit Meslek Yüksekokulu
(BALIKESİR) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|40+1+0+1+0
40+1
|42
41
|737.729 (2023)
737.628 (2022)
|312,91709
305,98298
|PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(%50 İndirimli)
|TYT
|43+0+0+0+0
47+0
|43
47
|740.624 (2023)
778.082 (2022)
|312,64418
302,10704
|SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
Karasu Meslek Yüksekokulu
(SAKARYA) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|70+2+0+2+0
70+2
|73
72
|742.188 (2023)
746.812 (2022)
|312,49041
305,09459
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Bafra Meslek Yüksekokulu
(SAMSUN) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|50+2+0+2+0
50+2
|53
52
|743.341 (2023)
738.751 (2022)
|312,38109
305,87025
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
Malatya Osb Meslek Yüksekokulu
(MALATYA) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|70+2+0+2+18
70+2
|92
72
|744.081 (2023)
686.760 (2022)
|312,30678
311,14449
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Elmalı Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|45+2+0+2+0
45+2
|47
47
|747.413 (2023)
731.536 (2022)
|311,98577
306,57410
|SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
Sivas Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(SİVAS) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|70+2+0+2+18
70+2
|91
72
|750.290 (2023)
745.290 (2022)
|311,72197
305,24155
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Balıkesir Meslek Yüksekokulu
(BALIKESİR) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|45+2+0+2+0
45+2
|48
47
|753.237 (2023)
794.503 (2022)
|311,44132
300,57746
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(Ücretli)
|TYT
|21+0+0+0+0
18+0
|21
18
|759.109 (2023)
834.132 (2022)
|310,89324
296,93015
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Keles Meslek Yüksekokulu
(BURSA) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|50+2+0+2+0
50+2
|52
52
|764.769 (2023)
774.337 (2022)
|310,36517
302,46446
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(%50 İndirimli)
|TYT
|64+0+0+0+0
59+0
|64
59
|766.480 (2023)
546.164 (2022)
|310,20112
327,39653
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(Ücretli)
|TYT
|28+0+0+0+0
28+0
|28
28
|770.244 (2023)
844.430 (2022)
|309,85250
296,02254
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(%50 İndirimli)
|TYT
|67+0+0+0+0
67+0
|67
67
|772.800 (2023)
729.677 (2022)
|309,61556
306,76118
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(%50 İndirimli)
|TYT
|34+0+0+0+0
34+0
|34
34
|776.596 (2023)
990.919 (2022)
|309,26400
283,89451
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Manavgat Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|62
62
|780.376 (2023)
768.334 (2022)
|308,91906
303,03455
|AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
Afyon Meslek Yüksekokulu
(AFYONKARAHİSAR) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|62
62
|781.599 (2023)
770.336 (2022)
|308,80693
302,85140
|BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Bandırma Meslek Yüksekokulu
(BALIKESİR) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|40+1+0+1+0
40+1
|41
41
|785.130 (2023)
790.065 (2022)
|308,49309
300,99152
|OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(%50 İndirimli)
|TYT
|68+0+0+0+0
59+0
|68
59
|788.286 (2023)
824.904 (2022)
|308,20204
297,77390
|BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Gönen Meslek Yüksekokulu
(BALIKESİR) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|50+2+0+2+0
50+2
|54
52
|791.846 (2023)
813.991 (2022)
|307,88194
298,76783
|KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(KAYSERİ) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|75+2+0+2+0
75+2
|79
77
|794.045 (2023)
751.448 (2022)
|307,68650
304,65630
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|12+0+0+0+0
12+0
|12
12
|805.968 (2023)
966.013 (2022)
|306,61965
285,83643
|BARTIN ÜNİVERSİTESİ
Bartın Meslek Yüksekokulu
(BARTIN) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|50+2+0+2+0
50+2
|52
52
|806.944 (2023)
796.511 (2022)
|306,53111
300,39376
|ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ
Akseki Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|40+1+0+1+0
40+1
|41
41
|809.345 (2023)
797.037 (2022)
|306,31825
300,34320
|KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ
Kapadokya Meslek Yüksekokulu
(NEVŞEHİR) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(Uzaktan Öğretim)(Burslu)
|TYT
|21+0+3+0+1
24+0
|22
24
|813.525 (2023)
1.137.701 (2022)
|305,95087
273,11504
|BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(BİLECİK) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|50+2+0+2+0
50+2
|53
52
|814.050 (2023)
818.933 (2022)
|305,90456
298,32219
|UŞAK ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(UŞAK) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|62
62
|818.419 (2023)
811.189 (2022)
|305,51555
299,03277
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC)
|Bilgisayar Programcılığı
(İngilizce)(Burslu)
|TYT
|5+0+0+0+0
5+0
|5
5
|819.229 (2023)
869.767 (2022)
|305,44541
293,81806
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksekokulu
(KONYA) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(%50 İndirimli)
|TYT
|12+0+0+0+0
17+0
|12
17
|819.246 (2023)
956.566 (2022)
|305,44351
286,58335
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(GAZİANTEP) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|100+3+0+3+25
100+3
|131
103
|825.403 (2023)
916.009 (2022)
|304,91332
289,90570
|GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(GAZİANTEP) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|50+2+0+2+13
50+2
|67
52
|830.334 (2023)
825.311 (2022)
|304,47578
297,73953
|BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(BURDUR) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|50+2+0+2+0
50+2
|52
52
|831.401 (2023)
836.386 (2022)
|304,38282
296,72593
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Akhisar Meslek Yüksekokulu
(MANİSA) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|70+2+0+2+0
70+2
|74
72
|831.979 (2023)
822.180 (2022)
|304,33195
298,02636
|TARSUS ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|63
62
|834.300 (2023)
847.622 (2022)
|304,12825
295,73883
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(%50 İndirimli)
|TYT
|48+0+0+0+0
54+0
|48
54
|838.339 (2023)
836.052 (2022)
|303,77413
296,75461
|AMASYA ÜNİVERSİTESİ
Amasya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(AMASYA) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|40+1+0+1+0
40+1
|42
41
|839.319 (2023)
821.271 (2022)
|303,68463
298,11142
|AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
Aksaray Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(AKSARAY) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|40+1+0+1+0
40+1
|42
41
|841.435 (2023)
850.612 (2022)
|303,50511
295,46747
|İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(Ücretli)
|TYT
|1+0+0+0+0
1
|1
1
|852.133 (2023)
567.359 (2022)
|302,57436
324,70700
|KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ
Kapadokya Meslek Yüksekokulu
(NEVŞEHİR) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(Burslu)
|TYT
|10+0+1+0+1
9+0
|11
9
|854.071 (2023)
840.820 (2022)
|302,40514
296,33586
|NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(NEVŞEHİR) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|62
62
|863.235 (2023)
868.624 (2022)
|301,62372
293,91892
|ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu
(ISPARTA) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(Uzaktan Öğretim)
|TYT
|50+2+0+2+0
50+2
|54
52
|867.479 (2023)
967.793 (2022)
|301,27128
285,69772
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
Kırıkkale Meslek Yüksekokulu
(KIRIKKALE) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(Uzaktan Öğretim)
|TYT
|110+3+0+3+0
112+3
|116
115
|870.877 (2023)
964.410 (2022)
|300,98457
285,96454
|İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ
Gedik Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(%50 İndirimli)
|TYT
|53+0+0+0+0
46+0
|53
46
|872.252 (2023)
803.595 (2022)
|300,86950
299,72941
|DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
Akçakoca Meslek Yüksekokulu
(DÜZCE) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|873.694 (2023)
865.065 (2022)
|300,74741
294,22160
|BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(%50 İndirimli)
|TYT
|51+0+0+0+0
51+0
|51
51
|874.513 (2023)
700.490 (2022)
|300,67728
309,70547
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu
(SAMSUN) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|80+2+0+2+0
80+2
|82
82
|876.032 (2023)
882.953 (2022)
|300,54881
292,67680
|KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(KIRKLARELİ) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|62
62
|876.788 (2023)
848.202 (2022)
|300,48336
295,68648
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(ELAZIĞ) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(Uzaktan Öğretim)
|TYT
|65+2+0+2+16
63+2
|85
65
|881.343 (2023)
1.193.167 (2022)
|300,10134
269,33652
|TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Tokat Meslek Yüksekokulu
(TOKAT) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|882.198 (2023)
905.187 (2022)
|300,03267
290,81117
|SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
Kaynarca Seyfettin Selim Meslek Yüksekokulu
(SAKARYA) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|50+2+0+2+0
50+2
|53
52
|883.554 (2023)
866.475 (2022)
|299,92272
294,10807
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
Çivril Atasay Kamer Meslek Yüksekokulu
(DENİZLİ) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|55+2+0+2+0
55+2
|57
57
|884.295 (2023)
897.036 (2022)
|299,86194
291,48750
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Salihli Meslek Yüksekokulu
(MANİSA) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|70+2+0+2+0
70+2
|73
72
|885.461 (2023)
848.328 (2022)
|299,76405
295,67412
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(Ücretli)
|TYT
|2+0+0+0+0
2+0
|2
2
|887.826 (2023)
989.849 (2022)
|299,56995
283,97360
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(Açıköğretim)
|TYT
|1300+33+0+33+0
1300+33
|1366
1333
|891.876 (2023)
1.044.357 (2022)
|299,21961
279,82615
|KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
Kütahya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(KÜTAHYA) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|50+2+0+2+0
50+2
|53
52
|893.799 (2023)
939.805 (2022)
|299,05898
287,94995
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ
Şanlıurfa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(ŞANLIURFA) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|70+2+0+2+18
70+2
|92
72
|894.454 (2023)
991.121 (2022)
|299,00390
283,87956
|BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
Bolu Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(BOLU) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|50+2+0+2+0
50+2
|53
52
|897.877 (2023)
888.257 (2022)
|298,72103
292,22364
|KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(KAHRAMANMARAŞ) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|60+2+0+2+15
60+2
|79
62
|905.589 (2023)
773.583 (2022)
|298,08931
302,53220
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Mersin Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(Uzaktan Öğretim)
|TYT
|100+3+0+3+0
100+3
|106
103
|906.047 (2023)
1.042.923 (2022)
|298,05127
279,93573
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(KKTC-GİRNE) (KKTC)
|Bilgisayar Programcılığı
(İngilizce)(Burslu)
|TYT
|10+0+0+0+0
14+0
|10
14
|914.289 (2023)
1.035.929 (2022)
|297,38744
280,46654
|İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(%50 İndirimli)
|TYT
|43+0+0+0+0
34+0
|43
34
|915.843 (2023)
865.103 (2022)
|297,26337
294,21735
|ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(ADIYAMAN) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|30+1+0+1+8
60+2
|40
62
|916.461 (2023)
981.508 (2022)
|297,21316
284,62275
|SİNOP ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(SİNOP) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|62
62
|917.628 (2023)
912.464 (2022)
|297,11720
290,20392
|BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
Gerede Meslek Yüksekokulu
(BOLU) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|917.826 (2023)
901.262 (2022)
|297,10170
291,14210
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(KASTAMONU) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|63
62
|938.315 (2023)
926.636 (2022)
|295,45262
289,02218
|IŞIK ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(İÖ)(%50 İndirimli)
|TYT
|27+0+0+0+0
25+0
|27
25
|943.022 (2023)
945.241 (2022)
|295,06618
287,50767
|İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(%50 İndirimli)
|TYT
|50+0+0+0+0
42+0
|50
42
|943.844 (2023)
835.879 (2022)
|295,00059
296,76889
|SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
Karasu Meslek Yüksekokulu
(SAKARYA) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|63
62
|946.411 (2023)
968.286 (2022)
|294,79447
285,65837
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Ceyhan Meslek Yüksekokulu
(ADANA) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|60+2+0+2+15
60+2
|79
62
|949.866 (2023)
969.365 (2022)
|294,51533
285,57337
|İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İskenderun Meslek Yüksekokulu
(HATAY) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|60+2+0+2+15
60+2
|79
62
|950.011 (2023)
747.642 (2022)
|294,50481
305,01539
|İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(İÖ)(%50 İndirimli)
|TYT
|60+0+0+0+0
51
|60
51
|952.163 (2023)
798.427 (2022)
|294,33339
300,20284
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Sarayönü Meslek Yüksekokulu
(KONYA) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|40+1+0+1+0
40+1
|41
41
|952.794 (2023)
983.599 (2022)
|294,28556
284,45629
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(%50 İndirimli)
|TYT
|81+0+0+0+0
76+0
|81
76
|960.736 (2023)
820.587 (2022)
|293,65559
298,17475
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(ERZURUM) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|50+2+0+2+0
50+2
|54
52
|961.207 (2023)
978.492 (2022)
|293,61802
284,86086
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(KKTC-LEFKE) (KKTC)
|Bilgisayar Programcılığı
(İngilizce)(Burslu)
|TYT
|15+0+0+0+0
15+0
|15
15
|975.769 (2023)
1.340.151 (2022)
|292,47036
259,95352
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(KARABÜK) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|62
62
|976.555 (2023)
953.189 (2022)
|292,40641
286,85445
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(İÖ)(%50 İndirimli)
|TYT
|43+0+0+0+0
35+0
|43
35
|980.120 (2023)
751.816 (2022)
|292,13354
304,61966
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Kırkağaç Meslek Yüksekokulu
(MANİSA) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|90+3+0+3+0
90+3
|93
93
|980.247 (2023)
1.003.227 (2022)
|292,12437
282,94661
|AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu
(AFYONKARAHİSAR) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(Uzaktan Öğretim)
|TYT
|90+3+0+3+0
92+3
|96
95
|981.759 (2023)
1.136.353 (2022)
|292,00795
273,20858
|KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(KIRŞEHİR) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|62
62
|983.151 (2023)
1.002.541 (2022)
|291,90282
283,00404
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Elazığ Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu
(ELAZIĞ) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|35+1+0+1+9
35+1
|46
36
|983.889 (2023)
1.016.900 (2022)
|291,84765
281,89112
|GİRNE ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(KKTC-GİRNE) (KKTC)
|Bilgisayar Programcılığı
(Burslu)
|TYT
|5+0+0+0+0
5+0
|5
5
|988.793 (2023)
1.014.569 (2022)
|291,47881
282,06796
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(İÖ)(%50 İndirimli)
|TYT
|59+0+0+0+0
51+0
|59
51
|990.018 (2023)
1.024.655 (2022)
|291,38168
281,30519
|MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(MARDİN) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|50+2+0+2+0
50+2
|54
52
|996.788 (2023)
993.791 (2022)
|290,87504
283,67960
|KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
Lüleburgaz Meslek Yüksekokulu
(KIRKLARELİ) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|62
62
|997.070 (2023)
1.009.993 (2022)
|290,85382
282,42420
|BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Gönen Meslek Yüksekokulu
(BALIKESİR) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|50+2+0+2+0
50+2
|53
52
|999.190 (2023)
1.063.782 (2022)
|290,69697
278,39424
|ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
Atabey Meslek Yüksekokulu
(ISPARTA) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|45+2+0+2+0
45+2
|49
47
|1.004.646 (2023)
1.010.003 (2022)
|290,27161
282,42306
|KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ
Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu
(KAYSERİ) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|45+2+0+2+0
45+2
|49
47
|1.006.168 (2023)
1.013.088 (2022)
|290,15393
282,18299
|DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
Gölyaka Meslek Yüksekokulu
(DÜZCE) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|50+2+0+2+0
50+2
|54
52
|1.007.423 (2023)
1.011.387 (2022)
|290,05385
282,31819
|ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(%50 İndirimli)
|TYT
|51+0+0+0+0
47+0
|51
47
|1.008.790 (2023)
1.085.711 (2022)
|289,95399
276,79923
|ORDU ÜNİVERSİTESİ
Ünye Meslek Yüksekokulu
(ORDU) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|1.014.116 (2023)
1.016.362 (2022)
|289,54499
281,92966
|NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
Bor Meslek Yüksekokulu
(NİĞDE) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|62
62
|1.019.671 (2023)
1.057.204 (2022)
|289,12082
278,88185
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
Ardeşen Meslek Yüksekokulu
(RİZE) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|50+2+0+2+0
50+2
|54
52
|1.020.114 (2023)
975.782 (2022)
|289,08979
285,07448
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(%25 İndirimli)
|TYT
|15+0+0+0+0
23+0
|15
23
|1.020.670 (2023)
1.014.191 (2022)
|289,04827
282,09614
|İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|1+0+0+0+0
1
|1
1
|1.022.448 (2023)
— (2022)
|288,91143
—
|İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(Ücretli)
|TYT
|1+0+0+0+0
1+0
|1
1
|1.023.721 (2023)
775.617 (2022)
|288,81470
302,34050
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Tunca Meslek Yüksekokulu
(EDİRNE) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(Uzaktan Öğretim)
|TYT
|140+4+0+4+0
140+4
|148
144
|1.024.829 (2023)
1.166.535 (2022)
|288,73445
271,12337
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Elmalı Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(KKTC Uyruklu)
|TYT
|1+0+0+0+0
1+0
|1
1
|1.027.206 (2023)
901.230 (2022)
|288,55064
291,14422
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Vezirköprü Meslek Yüksekokulu
(SAMSUN) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|50+2+0+2+0
50+2
|53
52
|1.032.272 (2023)
1.049.827 (2022)
|288,16491
279,42899
|OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ
Osmaniye Meslek Yüksekokulu
(OSMANİYE) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|60+2+0+2+15
60+2
|79
62
|1.037.041 (2023)
979.450 (2022)
|287,79908
284,78381
|HİTİT ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(ÇORUM) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|63
62
|1.037.834 (2023)
1.013.398 (2022)
|287,73849
282,15986
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|1+0+0+0+0
1+0
|1
1
|1.040.274 (2023)
1.154.676 (2022)
|287,55688
271,94027
|ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(%50 İndirimli)
|TYT
|34+0+0+0+0
—
|34
—
|1.055.970 (2023)
— (2022)
|286,40062
—
|İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ
Gedik Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(Ücretli)
|TYT
|3+0+0+0+0
5+0
|3
5
|1.061.538 (2023)
1.231.554 (2022)
|285,98946
266,80294
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Oğuzeli Meslek Yüksekokulu
(GAZİANTEP) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|50+2+0+2+13
50+2
|67
52
|1.061.763 (2023)
1.107.214 (2022)
|285,97325
275,25293
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(%25 İndirimli)
|TYT
|36+0+0+0+0
32+0
|36
32
|1.065.153 (2023)
962.729 (2022)
|285,72176
286,10032
|KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(KARAMAN) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|62
62
|1.066.492 (2023)
1.037.947 (2022)
|285,62194
280,31784
|NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
Hacıbektaş Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(NEVŞEHİR) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|40+1+0+1+0
40+1
|41
41
|1.074.654 (2023)
1.035.480 (2022)
|285,02103
280,49999
|ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
Devrek Meslek Yüksekokulu
(ZONGULDAK) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|50+2+0+2+0
50+2
|54
52
|1.087.334 (2023)
1.029.947 (2022)
|284,09592
280,91098
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Mut Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|1.089.227 (2023)
1.089.029 (2022)
|283,96199
276,56097
|KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(KAHRAMANMARAŞ) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|40+1+0+1+10
40+1
|52
41
|1.093.443 (2023)
996.644 (2022)
|283,66123
283,46217
|BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(%50 İndirimli)
|TYT
|51+0+0+0+0
51+0
|51
51
|1.099.282 (2023)
940.595 (2022)
|283,23395
287,88313
|ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(ÇANKIRI) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|55+2+0+2+0
55+2
|58
57
|1.101.674 (2023)
1.051.147 (2022)
|283,05978
279,32802
|YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(%50 İndirimli)
|TYT
|33+0+0+0+0
25+0
|33
25
|1.105.082 (2023)
1.204.939 (2022)
|282,81087
268,55205
|DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
Akçakoca Meslek Yüksekokulu
(DÜZCE) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|1.108.324 (2023)
1.124.544 (2022)
|282,57373
274,02868
|UŞAK ÜNİVERSİTESİ
Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu
(UŞAK) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(Uzaktan Öğretim)
|TYT
|100+3+0+3+0
100+3
|106
103
|1.115.816 (2023)
1.272.361 (2022)
|282,03000
264,15977
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC)
|Bilgisayar Programcılığı
(Burslu)
|TYT
|14+0+0+0+0
20+0
|14
20
|1.118.828 (2023)
1.285.731 (2022)
|281,81168
263,31615
|ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ
Çankaya Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(İngilizce)(%50 İndirimli)
|TYT
|22+0+0+0+0
28+0
|22
28
|1.120.101 (2023)
1.065.427 (2022)
|281,72276
278,27316
|İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ
Plato Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(%50 İndirimli)
|TYT
|76+0+0+0+0
76+0
|76
76
|1.120.142 (2023)
893.328 (2022)
|281,71968
291,79796
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(KASTAMONU) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|30+1+0+1+0
30+1
|32
31
|1.121.078 (2023)
1.214.938 (2022)
|281,65213
267,89730
|AMASYA ÜNİVERSİTESİ
Merzifon Meslek Yüksekokulu
(AMASYA) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|45+2+0+2+0
45+2
|49
47
|1.124.222 (2023)
1.125.518 (2022)
|281,42752
273,96355
|BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(BİNGÖL) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|40+1+0+1+0
40+1
|42
41
|1.125.942 (2023)
1.132.401 (2022)
|281,30833
273,48218
|BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(BİNGÖL) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|40+1+0+1+0
40+1
|42
41
|1.125.942 (2023)
1.132.401 (2022)
|281,30833
273,48218
|BARTIN ÜNİVERSİTESİ
Bartın Meslek Yüksekokulu
(BARTIN) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|45+2+0+2+0
45+2
|47
47
|1.133.662 (2023)
1.106.458 (2022)
|280,76108
275,30524
|İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ
Gedik Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(İÖ)(%50 İndirimli)
|TYT
|47+0+0+0+0
42+0
|47
42
|1.134.274 (2023)
1.095.851 (2022)
|280,71768
276,07700
|BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ
Pazaryeri Meslek Yüksekokulu
(BİLECİK) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|50+2+0+2+0
50+2
|52
52
|1.138.093 (2023)
1.111.663 (2022)
|280,44205
274,92958
|ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
Yalvaç Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(ISPARTA) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|40+1+0+1+0
40+1
|41
41
|1.138.278 (2023)
1.123.625 (2022)
|280,42774
274,09260
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Kozan Meslek Yüksekokulu
(ADANA) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|55+2+0+2+14
55+2
|73
57
|1.141.329 (2023)
1.129.820 (2022)
|280,21837
273,66183
|NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Konya Ereğli Kemal Akman Meslek Yüksekokulu
(KONYA) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|1.141.427 (2023)
1.124.752 (2022)
|280,21199
274,01532
|İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(%50 İndirimli)
|TYT
|85+0+0+0+0
77
|85
77
|1.142.242 (2023)
1.019.854 (2022)
|280,15516
281,66270
|KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
Tavşanlı Meslek Yüksekokulu
(KÜTAHYA) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|62
62
|1.144.632 (2023)
1.096.074 (2022)
|279,98750
276,06141
|KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
Tavşanlı Meslek Yüksekokulu
(KÜTAHYA) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|62
62
|1.144.632 (2023)
1.096.074 (2022)
|279,98750
276,06141
|KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
Gediz Meslek Yüksekokulu
(KÜTAHYA) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|50+2+0+2+0
50+2
|52
52
|1.149.320 (2023)
1.089.559 (2022)
|279,6593