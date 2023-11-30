Bilim insanlarından korkutan uyarı! Güneş fırtınası geliyor… Dünya genelinde internet haftalarca kesilebilir

Mail Online'a konuşan Nandi "Güneş fırtınalarının yoğunluğunu ve sonuçlarını bu kadar erken tahmin etmek mümkün değil ancak yeni yıl yaklaştıkça daha fazlasını öğrenmeliyiz. Ancak en şiddetli fırtınalar bazen alçak Dünya yörüngesindeki uyduların bozulmasına neden olabilir ve iletişim ve navigasyon ağları gibi uydu tabanlı hizmetleri kesintiye uğratabilir. Bu da her gün kullandığımız birçok teknolojik aracın aksaması anlamına gelebilir" dedi.