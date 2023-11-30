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Haberler Yaşam Bilim insanlarından korkutan uyarı! Güneş fırtınası geliyor… Dünya genelinde internet haftalarca kesilebilir
Giriş Tarihi: 30.11.2023 23:29 Güncelleme Tarihi: 30.11.2023 23:35

Bilim insanlarından korkutan uyarı! Güneş fırtınası geliyor… Dünya genelinde internet haftalarca kesilebilir

Bilim insanlarından insanlığı ilgilendiren uyarılar gelmeye devam ediyor. Son olarak güneş fırtınası konusunda önemli açıklamalar da bulunan bilim insanları 2024'de dünya genelinde internet haftalarca kesilebileceği konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

Bilim insanlarından korkutan uyarı! Güneş fırtınası geliyor… Dünya genelinde internet haftalarca kesilebilir

Güneş, her 11 yılda bir yüzeyinde birçok tuhaf karanlık noktanın ortaya çıktığı, 'güneş maksimumu' olarak bilinen süreçten geçer. Dünya'ya şiddetli enerji patlamaları göndererek, potansiyel olarak uydulara zarar verebilecek ve interneti bozabilecek güneş fırtınalarına neden olur. Bilim insanları, bu güneş maksimumun beklenenden daha erken, büyük olasılıkla 2024'ün başlarında gerçekleşeceğini ifade ederek bu patlamaların dünyanın internetini haftalar boyunca kesebileceği konusunda uyardı.

Bilim insanlarından korkutan uyarı! Güneş fırtınası geliyor… Dünya genelinde internet haftalarca kesilebilir

Güneş her 11 yılda bir güneş, karanlık noktalarda, 'güneş maksimumu' olarak bilinen bir aşamadan geçiyor. Bu karanlık noktalar gezegene şiddetli patlayıcı enerji saçıyor.

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Bilim insanlarından korkutan uyarı! Güneş fırtınası geliyor… Dünya genelinde internet haftalarca kesilebilir

NASA bir sonraki güneş maksimumunun 2025'in sonlarında başlayacağını tahmin etse de Hindistan'daki IISER'den fizikçi Dr. Dibyendu Nandi tarafından yürütülen yeni bir çalışma, bu tarihi çok daha erken bir tarihte, 2024'ün başlarında öngörüyor.

Bilim insanlarından korkutan uyarı! Güneş fırtınası geliyor… Dünya genelinde internet haftalarca kesilebilir

Mail Online'a konuşan Nandi "Güneş fırtınalarının yoğunluğunu ve sonuçlarını bu kadar erken tahmin etmek mümkün değil ancak yeni yıl yaklaştıkça daha fazlasını öğrenmeliyiz. Ancak en şiddetli fırtınalar bazen alçak Dünya yörüngesindeki uyduların bozulmasına neden olabilir ve iletişim ve navigasyon ağları gibi uydu tabanlı hizmetleri kesintiye uğratabilir. Bu da her gün kullandığımız birçok teknolojik aracın aksaması anlamına gelebilir" dedi.

Bilim insanlarından korkutan uyarı! Güneş fırtınası geliyor… Dünya genelinde internet haftalarca kesilebilir

Nandi, en yoğun güneş fırtınalarının tam olarak ne zaman meydana gelebileceğini tahmin etmenin zor olabileceğini tekrar vurgularken kendi çalışmasının neden NASA'nın sonucundan farklı olduğunu da açıkladı.

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