Haberler
Yaşam
Bilim insanlarından korkutan uyarı! Güneş fırtınası geliyor… Dünya genelinde internet haftalarca kesilebilir
Giriş Tarihi: 30.11.2023 23:29
Güncelleme Tarihi: 30.11.2023
23:35
Bilim insanlarından korkutan uyarı! Güneş fırtınası geliyor… Dünya genelinde internet haftalarca kesilebilir
Bilim insanlarından insanlığı ilgilendiren uyarılar gelmeye devam ediyor. Son olarak güneş fırtınası konusunda önemli açıklamalar da bulunan bilim insanları 2024'de dünya genelinde internet haftalarca kesilebileceği konusunda önemli açıklamalarda bulundu.