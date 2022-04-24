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Giriş Tarihi: 24.04.2022 13:31 Güncelleme Tarihi: 24.04.2022 13:31

Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman yapılacak, hangi gün? Bilim Kurulu Toplantısı ile maske yasağı kalkıyor mu?

Yaklaşık 2 yıldır dünya gündeminde yer alan koronavirüs pandemisinde vaka sayıları giderek düşüyor. Salgın ile ilgili önemli kararların alındığı Bilim Kurulu Toplantısı kararları ve sonuçları bu noktada milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendirirken geçtiğimiz haftalarda Bakan Koca tarafından maske yasağı ile ilgili önemli açıklamalar gelmişti. Okullarda maske kullanımı başta olmak üzere ülke genelinde maske zorunluluğunun kalkıp kalkmayacağı kritik toplantının gündeminde yer alacak. Peki; Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman yapılacak, hangi gün? Bilim Kurulu Toplantısı ile maske yasağı kalkıyor mu?

Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman yapılacak, hangi gün? Bilim Kurulu Toplantısı ile maske yasağı kalkıyor mu?

Bilim Kurulu Toplantısı ile birlikte maske yasağı konusu bu haftanın en önemli konuları arasında yerini alıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın geçtiğimiz haftalarda yaptığı maske yasağı ile ilgili açıklama sonrasında milyonlarca vatandaş "Maske yasağı kalkıyor mu? Maske zorunluluğu kalktı mı?" şeklindeki sorulara yanıt arıyor. Peki; Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman yapılacak, hangi gün? Bilim Kurulu Toplantısı ile maske yasağı kalkıyor mu?

Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman yapılacak, hangi gün? Bilim Kurulu Toplantısı ile maske yasağı kalkıyor mu?

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?

Bilim Kurulu toplantısı 27 Nisan'da yapılacak. Bakan Koca sosyal medya hesabından, "Koronavirüs Bilim Kurulu son toplantısını 2 Mart'ta yapmıştı. Salgınla mücadele tarihine geçecek o toplantıda alınan kararların isabetini hep birlikte gördük. Bilim Kurulumuz, daha da tarihi bir toplantıyı bugün yapacaktı. BU TOPLANTININ GÜNÜ, 27 NİSAN ÇARŞAMBA OLARAK DEĞİŞTİ" ifadelerini kullanmıştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Bilim Kurulu'nda maske başta olmak üzere birçok konuyu ele alacağız. Okullarda maske olmak üzere pek çok konu değerlendirilecek.' dedi.

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Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman yapılacak, hangi gün? Bilim Kurulu Toplantısı ile maske yasağı kalkıyor mu?

MASKE ZORUNLULUĞU KALKACAK MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Artık zihnimizden çıkarma vakti geldi. Daha güvendeyiz çünkü aşımız var. Hastanelerimizde, yoğun bakımlarımızda hastalarımız azalmaktadır. Bilim kurulunda salgında gelinen son durumu ele alacağız. Bu en önemli toplantı olacak." dedi.

Koca, "Bu dönemde giderek salgının gündemimizden çıktığını söyleyebiliriz. Önümüzdeki dönemde kısıtlamalar değil kişisel önlemlerin alındığı bir sürece gireceğiz." ifadelerini kullandı.

Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman yapılacak, hangi gün? Bilim Kurulu Toplantısı ile maske yasağı kalkıyor mu?
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Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman yapılacak, hangi gün? Bilim Kurulu Toplantısı ile maske yasağı kalkıyor mu?
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