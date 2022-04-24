Haberler Yaşam Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman yapılacak, hangi gün? Bilim Kurulu Toplantısı ile maske yasağı kalkıyor mu?

Giriş Tarihi: 24.04.2022 13:31 Güncelleme Tarihi: 24.04.2022 13:31

Yaklaşık 2 yıldır dünya gündeminde yer alan koronavirüs pandemisinde vaka sayıları giderek düşüyor. Salgın ile ilgili önemli kararların alındığı Bilim Kurulu Toplantısı kararları ve sonuçları bu noktada milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendirirken geçtiğimiz haftalarda Bakan Koca tarafından maske yasağı ile ilgili önemli açıklamalar gelmişti. Okullarda maske kullanımı başta olmak üzere ülke genelinde maske zorunluluğunun kalkıp kalkmayacağı kritik toplantının gündeminde yer alacak. Peki; Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman yapılacak, hangi gün? Bilim Kurulu Toplantısı ile maske yasağı kalkıyor mu?