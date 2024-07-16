BİLKENT ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI YÖK ATLAS 2024 PDF: Bilkent Üniversitesi bölümleri başarı sıralaması, kontenjanları ve taban puanları görüntüle

|Üniversite Adı
|Bölüm Adı
|Puan
Türü
|Kont.
|Yer.
|Sıralama
|Taban
Puanı
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|42+0+3+0+1
45+0
45+0
45+0
|46
45
45
45
|242 (2023)
350 (2022)
432 (2021)
602 (2020)
|549,81483
546,60080
517,62876
543,23171
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|42+0+3+0+1
45+0
45+0
45+0
|46
45
45
45
|480 (2023)
811 (2022)
797 (2021)
790 (2020)
|546,94040
541,58154
509,87017
541,42142
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|42+0+3+0+1
45+0
45+0
45+0
|46
45
45
45
|1.660 (2023)
2.192 (2022)
2.690 (2021)
3.130 (2020)
|539,21691
533,82100
487,53684
528,79801
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|35+0+0+0+0
35+0
35+0
35+0
|35
35
35
35
|2.364 (2023)
1.879 (2022)
2.273 (2021)
2.960 (2020)
|536,07254
535,36269
490,88868
529,48326
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|26+0+2+0+1
27+0
27+0
27+0
|29
27
27
27
|2.562 (2023)
2.813 (2022)
3.594 (2021)
3.790 (2020)
|535,34807
531,18445
480,65509
526,24235
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|11+0+1+0+1
12+0
12+0
12+0
|13
12
12
12
|3.105 (2023)
2.110 (2022)
3.831 (2021)
6.790 (2020)
|533,41513
534,25930
479,18227
517,17075
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|35+0+0+0+0
35+0
35+0
35+0
|35
35
35
35
|3.163 (2023)
3.283 (2022)
3.885 (2021)
4.350 (2020)
|533,19663
529,35840
478,87051
524,25447
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)
|Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Fakülte)
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|12+0+2+0+1
12+0
12+0
—
|15
12
12
—
|3.702 (2023)
8.101 (2022)
22.183 (2021)
— (2020)
|531,32417
516,82050
429,82205
—
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)
|Fizik
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|19+0+1+0+1
20+0
20+0
20+0
|20
20
20
20
|3.863 (2023)
2.449 (2022)
3.608 (2021)
3.950 (2020)
|530,77190
532,65378
480,56970
525,65311
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)
|Matematik
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|19+0+1+0+1
20+0
20+0
20+0
|21
20
20
20
|6.062 (2023)
7.501 (2022)
13.949 (2021)
29.600 (2020)
|524,42991
518,16534
445,50011
480,24466
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|35+0+0+0+0
35+0
35+0
35+0
|35
35
35
35
|6.885 (2023)
7.269 (2022)
10.088 (2021)
11.600 (2020)
|522,45896
518,73936
455,01996
507,00086
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli)
|SAY
|80+0+0+0+0
80+0
80+0
80+0
|80
80
80
80
|7.840 (2023)
6.177 (2022)
8.983 (2021)
13.400 (2020)
|520,24157
521,23829
458,25939
503,77536
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|22+0+0+0+0
26+0
26+0
26+0
|22
26
26
26
|8.495 (2023)
10.223 (2022)
13.895 (2021)
14.100 (2020)
|518,69503
512,48953
445,61373
502,48996
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)
|Mimarlık
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|9+0+1+0+1
10+0
10+0
10+0
|11
10
10
10
|12.057 (2023)
13.251 (2022)
16.523 (2021)
10.500 (2020)
|511,28368
506,90443
440,03784
508,90629
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli)
|SAY
|80+0+0+0+0
80+0
80+0
80+0
|80
80
80
80
|14.017 (2023)
9.761 (2022)
14.346 (2021)
19.000 (2020)
|507,72680
513,37109
444,60791
494,91827
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)
|Kimya
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|19+0+1+0+1
20+0
20+0
20+0
|21
20
20
20
|22.017 (2023)
31.418 (2022)
43.181 (2021)
46.700 (2020)
|494,78804
480,43986
400,40011
459,08202
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli)
|SAY
|80+0+0+0+0
80+0
80+0
80+0
|80
80
80
80
|22.754 (2023)
23.334 (2022)
34.542 (2021)
39.600 (2020)
|493,66244
491,36198
411,23661
467,66430
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)
|Fizik
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|5+0+0+0+0
5+0
5+0
3+0
|5
5
5
3
|24.309 (2023)
30.401 (2022)
13.641 (2021)
16.800 (2020)
|491,36625
481,71830
446,15782
498,21721
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|24+0+0+0+0
28+0
28+0
28+0
|24
28
28
28
|29.274 (2023)
31.207 (2022)
33.132 (2021)
41.200 (2020)
|484,34718
480,68694
413,24822
465,57060
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli)
|SAY
|50+0+0+0+0
42+0
42+0
42+0
|50
42
42
42
|30.788 (2023)
24.971 (2022)
31.573 (2021)
30.200 (2020)
|482,33714
489,03354
415,49586
479,45958
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)
|Matematik
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|8+0+0+0+0
8+0
8+0
8+0
|8
8
8
8
|33.492 (2023)
40.872 (2022)
56.164 (2021)
59.900 (2020)
|478,87592
468,54136
385,17845
443,78276
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)
|Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Fakülte)
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|58+0+0+0+0
66+0
66+0
—
|58
66
66
—
|40.949 (2023)
53.366 (2022)
81.570 (2021)
— (2020)
|469,53074
453,66714
359,31801
—
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)
|Kimya
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|5+0+0+0+0
5+0
5+0
3+0
|5
5
5
3
|42.444 (2023)
48.993 (2022)
60.705 (2021)
63.700 (2020)
|467,78681
458,82416
380,28004
439,50238
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)
|Mimarlık
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|10+0+0+0+0
10+0
10+0
10+0
|10
10
10
10
|46.161 (2023)
43.774 (2022)
48.106 (2021)
44.700 (2020)
|463,58821
465,08225
394,54626
461,42690
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)
|Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|3+0+1+0+1
5+0
5+0
4+0
|4
5
5
4
|51.555 (2023)
69.011 (2022)
71.666 (2021)
69.100 (2020)
|457,38181
436,24846
368,98663
433,32238
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)
|Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Fakülte)
(İngilizce) (Ücretli)
|SAY
|21+0+0+0+0
5+0
5+0
—
|21
5
5
—
|58.958 (2023)
58.756 (2022)
88.462 (2021)
— (2020)
|449,18134
447,55926
353,09380
—
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)
|Fizik
(İngilizce) (Ücretli)
|SAY
|10+0+0+0+0
10+0
10+0
10+0
|10
10
10
10
|59.171 (2023)
79.655 (2022)
78.813 (2021)
136.000 (2020)
|448,97348
425,11344
362,00904
366,50168
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik
(İngilizce) (Ücretli)
|SAY
|24+0+0+0+0
20+0
20+0
20+0
|24
20
20
20
|61.942 (2023)
50.945 (2022)
60.099 (2021)
74.600 (2020)
|445,91406
456,49963
380,89033
426,97064
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)
|Kimya
(İngilizce) (Ücretli)
|SAY
|10+0+0+0+0
10+0
10+0
10+0
|10
10
10
10
|92.579 (2023)
94.050 (2022)
96.919 (2021)
163.000 (2020)
|415,36722
411,08374
345,77452
346,91805
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)
|Matematik
(İngilizce) (Ücretli)
|SAY
|10+0+0+0+0
10+0
10+0
10+0
|10
10
10
10
|96.549 (2023)
108.640 (2022)
98.779 (2021)
128.000 (2020)
|411,87942
397,76509
344,21948
373,26121
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)
|Mimarlık
(İngilizce) (Ücretli)
|SAY
|49+0+0+0+0
49+0
49+0
49+0
|49
49
49
49
|107.499 (2023)
106.575 (2022)
80.788 (2021)
87.300 (2020)
|402,54553
399,52396
360,06145
412,91702
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)
|Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|25+0+0+0+0
31+0
31+0
25+0
|25
31
31
25
|169.416 (2023)
233.274 (2022)
203.814 (2021)
242.000 (2020)
|360,20083
322,18559
280,55294
305,00977
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)
|Hukuk
(Burslu)
|EA
|21+0+3+0+1
24+0
24+0
24+0
|25
24
24
24
|271 (2023)
329 (2022)
359 (2021)
250 (2020)
|525,78762
520,22409
474,64411
519,88096
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)
|İktisat
(İngilizce) (Burslu)
|EA
|18+0+3+0+1
21+0
21+0
21+0
|22
21
21
21
|477 (2023)
970 (2022)
1.002 (2021)
801 (2020)
|517,39508
503,92199
449,88810
500,34966
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)
|Psikoloji
(İngilizce) (Burslu)
|EA
|10+0+2+0+1
12+0
12+0
12+0
|13
12
12
12
|491 (2023)
742 (2022)
654 (2021)
658 (2020)
|516,85717
508,42276
460,43484
504,41171
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)
|İşletme
(İngilizce) (Burslu)
|EA
|23+0+4+0+1
27+0
27+0
27+0
|28
27
27
27
|654 (2023)
977 (2022)
1.294 (2021)
1.000 (2020)
|511,57536
503,63640
443,91273
496,07050
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)
|Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (Burslu)
|EA
|18+0+3+0+1
21+0
21+0
21+0
|20
21
21
21
|829 (2023)
1.589 (2022)
1.921 (2021)
1.600 (2020)
|506,64269
493,72301
435,34158
485,87462
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)
|Hukuk
(%50 İndirimli)
|EA
|10+0+0+0+0
16+0
16+0
16+0
|10
16
16
16
|1.262 (2023)
1.689 (2022)
1.612 (2021)
1.100 (2020)
|497,14206
492,33596
439,36722
493,97276
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(İngilizce) (Burslu)
|EA
|18+0+3+0+1
21+0
21+0
21+0
|21
21
21
21
|1.939 (2023)
3.136 (2022)
4.607 (2021)
3.960 (2020)
|485,68443
477,68691
414,89277
463,69915
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)
|Turizm ve Otel İşletmeciliği
(İngilizce) (Burslu)
|EA
|4+0+1+0+1
5+0
5+0
—
|5
5
5
—
|2.967 (2023)
5.397 (2022)
21.016 (2021)
— (2020)
|473,73433
463,40369
375,84318
—
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)
|Grafik Tasarımı
(İngilizce) (Burslu)
|EA
|4+0+1+0+1
5+0
5+0
5+0
|6
5
5
5
|3.523 (2023)
1.563 (2022)
4.440 (2021)
4.240 (2020)
|468,60959
494,06439
415,82911
461,49643
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(İngilizce) (Burslu)
|EA
|21+0+3+0+1
24+0
24+0
24+0
|23
24
24
24
|6.694 (2023)
12.534 (2022)
25.977 (2021)
11.700 (2020)
|448,56574
439,17937
369,73036
431,50635
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)
|Felsefe
(İngilizce) (Burslu)
|EA
|15+0+0+0+1
15+0
15+0
15+0
|16
15
15
15
|7.134 (2023)
12.982 (2022)
31.822 (2021)
24.800 (2020)
|446,57289
438,26698
363,57967
410,26524
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)
|İşletme
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|EA
|56+0+0+0+0
56+0
56+0
56+0
|56
56
56
56
|7.582 (2023)
12.544 (2022)
23.006 (2021)
37.900 (2020)
|444,60414
439,15342
373,27027
398,73660
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)
|Arkeoloji
(İngilizce) (Burslu)
|EA
|4+0+0+0+1
4+0
4+0
4+0
|5
4
4
4
|8.782 (2023)
17.731 (2022)
24.784 (2021)
28.900 (2020)
|439,96530
430,12666
371,10673
406,18407
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)
|Psikoloji
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|EA
|30+0+0+0+0
30+0
30+0
30+0
|30
30
30
30
|8.899 (2023)
11.616 (2022)
19.743 (2021)
15.800 (2020)
|439,61768
441,25398
377,59876
422,59646
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)
|İktisat
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|EA
|80+0+0+0+0
80+0
80+0
80+0
|80
80
80
80
|14.414 (2023)
25.181 (2022)
44.307 (2021)
74.800 (2020)
|427,74437
422,07802
352,86195
376,58247
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)
|Hukuk
(Ücretli)
|EA
|129+0+0+0+0
123+0
123+0
123+0
|129
123
123
123
|42.977 (2023)
40.098 (2022)
40.330 (2021)
33.300 (2020)
|401,48871
410,67178
356,06672
402,31229
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)
|Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|EA
|82+0+0+0+0
82+0
82+0
82+0
|82
82
82
82
|59.616 (2023)
76.360 (2022)
89.653 (2021)
115.000 (2020)
|391,33184
389,96029
325,17999
357,50353
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)
|Psikoloji
(İngilizce) (Ücretli)
|EA
|41+0+0+0+0
41+0
41+0
41+0
|41
41
41
41
|90.029 (2023)
92.914 (2022)
92.937 (2021)
132.000 (2020)
|376,35070
382,01605
323,59705
349,85417
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)
|Grafik Tasarımı
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|EA
|26+0+0+0+0
26+0
26+0
27+0
|26
26
26
27
|131.644 (2023)
151.765 (2022)
170.225 (2021)
257.000 (2020)
|359,72361
358,26951
293,91182
308,51046
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)
|İşletme
(İngilizce) (Ücretli)
|EA
|100+0+0+0+0
100+0
100+0
100+0
|100
100
100
100
|149.747 (2023)
135.151 (2022)
176.748 (2021)
217.000 (2020)
|353,57899
364,35369
291,92540
319,90463
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)
|İktisat
(İngilizce) (Ücretli)
|EA
|42+0+0+0+0
42+0
42+0
42+0
|42
42
42
42
|156.435 (2023)
147.731 (2022)
182.338 (2021)
236.000 (2020)
|351,49418
359,71045
290,30188
314,25497
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|EA
|92+0+0+0+0
100+0
100+0
100+0
|92
100
100
100
|158.340 (2023)
188.417 (2022)
184.546 (2021)
220.000 (2020)
|350,90946
346,26653
289,67082
318,98259
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|EA
|45+0+0+0+0
45+0
43+0
44+0
|45
45
43
44
|162.624 (2023)
173.582 (2022)
140.402 (2021)
158.000 (2020)
|349,59782
350,89245
303,83556
339,65512
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)
|Grafik Tasarımı
(İngilizce) (Ücretli)
|EA
|5+0+0+0+0
5+0
5+0
4+0
|5
5
5
4
|200.750 (2023)
170.632 (2022)
218.401 (2021)
299.000 (2020)
|339,17946
351,83956
280,73314
298,17120
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)
|Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (Ücretli)
|EA
|40+0+0+0+0
40+0
40+0
40+0
|40
40
40
40
|210.224 (2023)
178.148 (2022)
214.569 (2021)
287.000 (2020)
|336,82300
349,42513
281,68520
300,93659
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)
|Arkeoloji
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|EA
|10+0+0+0+0
10+0
10+0
10+0
|10
10
10
10
|233.350 (2023)
303.991 (2022)
296.292 (2021)
646.000 (2020)
|331,41610
318,27894
264,08651
242,34291
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(İngilizce) (Ücretli)
|EA
|30+0+0+0+0
22+0
22+0
22+0
|30
22
22
22
|269.727 (2023)
234.963 (2022)
261.373 (2021)
317.000 (2020)
|323,82051
333,53117
270,96508
293,99623
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)
|Turizm ve Otel İşletmeciliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|EA
|31+0+0+0+0
31+0
31+0
—
|31
31
31
—
|410.572 (2023)
412.925 (2022)
470.995 (2021)
— (2020)
|300,27320
299,55248
237,82167
—
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(İngilizce) (Ücretli)
|EA
|94+0+0+0+0
94+0
93+0
95+0
|94
94
93
95
|479.849 (2023)
410.500 (2022)
460.297 (2021)
593.000 (2020)
|290,95261
299,91901
239,15329
248,70863
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)
|İngilizce, Fransızca Mütercim ve Tercümanlık
(Burslu)
|DİL
|7+0+1+0+1
8+0
8+0
8+0
|8
8
8
8
|918 (2023)
1.244 (2022)
1.579 (2021)
1.610 (2020)
|521,99109
513,51740
481,13078
497,80912
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (Burslu)
|DİL
|7+0+1+0+1
8+0
8+0
8+0
|9
8
8
8
|1.656 (2023)
2.120 (2022)
3.075 (2021)
2.430 (2020)
|511,36086
502,07623
459,26139
484,26519
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)
|Amerikan Kültürü ve Edebiyatı
(İngilizce) (Burslu)
|DİL
|5+0+1+0+1
6+0
6+0
6+0
|7
6
6
6
|2.166 (2023)
3.248 (2022)
3.646 (2021)
3.560 (2020)
|505,28462
490,67774
453,40087
469,67432
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)
|İngilizce, Fransızca Mütercim ve Tercümanlık
(%50 İndirimli)
|DİL
|38+0+0+0+0
48+0
48+0
48+0
|38
48
48
48
|10.366 (2023)
9.718 (2022)
8.940 (2021)
7.170 (2020)
|452,10519
448,77080
416,08388
439,37075
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|DİL
|48+0+0+0+0
48+0
48+0
48+0
|48
48
48
48
|22.527 (2023)
17.419 (2022)
15.501 (2021)
15.400 (2020)
|414,41876
419,37757
389,13741
400,94874
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)
|Amerikan Kültürü ve Edebiyatı
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|DİL
|37+0+0+0+0
37+0
37+0
37+0
|37
37
37
37
|27.513 (2023)
23.754 (2022)
19.071 (2021)
20.400 (2020)
|401,94021
400,28373
376,77601
383,05400
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)
|İngilizce, Fransızca Mütercim ve Tercümanlık
(Ücretli)
|DİL
|10+0+0+0+0
—
—
—
|10
—
—
—
|30.740 (2023)
— (2022)
— (2021)
— (2020)
|394,19494
—
—
—
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)
|İletişim ve Tasarımı
(İngilizce) (Burslu)
|SÖZ
|9+0+2+0+1
11+0
11+0
11+0
|11
11
11
11
|464 (2023)
859 (2022)
806 (2021)
1.600 (2020)
|481,90813
474,62517
435,35242
451,10135
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)
|İletişim ve Tasarımı
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SÖZ
|55+0+0+0+0
55+0
55+0
55+0
|55
55
55
55
|66.580 (2023)
48.771 (2022)
75.318 (2021)
120.000 (2020)
|367,47270
378,19766
315,32535
325,89407
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)
|İletişim ve Tasarımı
(İngilizce) (Ücretli)
|SÖZ
|10+0+0+0+0
10+0
10+0
10+0
|10
10
10
10
|106.365 (2023)
107.699 (2022)
149.657 (2021)
269.000 (2020)
|351,23166
351,08196
288,98990
288,44436