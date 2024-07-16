Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam BİLKENT ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI YÖK ATLAS 2024 PDF: Bilkent Üniversitesi bölümleri başarı sıralaması, kontenjanları ve taban puanları görüntüle
Giriş Tarihi: 16.07.2024 10:49 Güncelleme Tarihi: 16.07.2024 10:49

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI YÖK ATLAS 2024 PDF: Bilkent Üniversitesi bölümleri başarı sıralaması, kontenjanları ve taban puanları görüntüle

Bilkent Üniversitesi taban puanları 2024 YÖK ATLAS üzerinden takip ediliyor. YKS sonuçlarının açıklanmasıyla tercih süreci başlayacak. Adaylar puan türlerine ve okumak istedikleri bölümlere göre ön lisans ve lisans programları için araştırmalara başlayacak. Bilkent Üniversitesi bölümleri taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları gündemdeki yerini aldı. Ankara'da bulunan üniversiteye tercih listesinde yer verecek öğrenciler, Bilkent Üniversitesi ön lisans ve lisans bölümlerini puan türleri, kontenjan ve başarı sıralamaları bazında mercek altına aldı. İşte Bilkent Üniversitesi sıralaması ve taban puanları

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI YÖK ATLAS 2024 PDF: Bilkent Üniversitesi bölümleri başarı sıralaması, kontenjanları ve taban puanları görüntüle

Bilkent Üniversitesi taban puanları 2 yıllık ve 4 yıllık bölümler ile araştırılıyor. Ankara'nın köklü üniversitinde okumayı tercih edecek adaylar Bilkent Üniversitesi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları konusunda araştırmalara başladı. Lisans ve ön lisans bölümlerinin bulunduğu üniversitede hangi fakülteler var merak ediliyor. İşte, Bilkent Üniversitesi bölümleri taban puanları

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI YÖK ATLAS 2024 PDF: Bilkent Üniversitesi bölümleri başarı sıralaması, kontenjanları ve taban puanları görüntüle

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ

Lisans ve ön lisans bölümlerinin bulunduğu fakülteler şöyle:

Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

İşletme Fakültesi

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Mühendislik Fakültesi

İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi

Hukuk Fakültesi

Eğitim Fakültesi

Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi

Uygulamalı Bilimler Fakültesi

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BİLKENT ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI YÖK ATLAS 2024 PDF: Bilkent Üniversitesi bölümleri başarı sıralaması, kontenjanları ve taban puanları görüntüle
Üniversite Adı Bölüm Adı Puan
Türü		 Kont. Yer. Sıralama Taban
Puanı
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)		 Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 42+0+3+0+1
45+0
45+0
45+0		 46
45
45
45		 242 (2023)
350 (2022)
432 (2021)
602 (2020)		 549,81483
546,60080
517,62876
543,23171
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)		 Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 42+0+3+0+1
45+0
45+0
45+0		 46
45
45
45		 480 (2023)
811 (2022)
797 (2021)
790 (2020)		 546,94040
541,58154
509,87017
541,42142
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)		 Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 42+0+3+0+1
45+0
45+0
45+0		 46
45
45
45		 1.660 (2023)
2.192 (2022)
2.690 (2021)
3.130 (2020)		 539,21691
533,82100
487,53684
528,79801
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)		 Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 35+0+0+0+0
35+0
35+0
35+0		 35
35
35
35		 2.364 (2023)
1.879 (2022)
2.273 (2021)
2.960 (2020)		 536,07254
535,36269
490,88868
529,48326
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 26+0+2+0+1
27+0
27+0
27+0		 29
27
27
27		 2.562 (2023)
2.813 (2022)
3.594 (2021)
3.790 (2020)		 535,34807
531,18445
480,65509
526,24235
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)		 Moleküler Biyoloji ve Genetik
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 11+0+1+0+1
12+0
12+0
12+0		 13
12
12
12		 3.105 (2023)
2.110 (2022)
3.831 (2021)
6.790 (2020)		 533,41513
534,25930
479,18227
517,17075
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)		 Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 35+0+0+0+0
35+0
35+0
35+0		 35
35
35
35		 3.163 (2023)
3.283 (2022)
3.885 (2021)
4.350 (2020)		 533,19663
529,35840
478,87051
524,25447
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)		 Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Fakülte)
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 12+0+2+0+1
12+0
12+0
 15
12
12
 3.702 (2023)
8.101 (2022)
22.183 (2021)
— (2020)		 531,32417
516,82050
429,82205
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)		 Fizik
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 19+0+1+0+1
20+0
20+0
20+0		 20
20
20
20		 3.863 (2023)
2.449 (2022)
3.608 (2021)
3.950 (2020)		 530,77190
532,65378
480,56970
525,65311
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)		 Matematik
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 19+0+1+0+1
20+0
20+0
20+0		 21
20
20
20		 6.062 (2023)
7.501 (2022)
13.949 (2021)
29.600 (2020)		 524,42991
518,16534
445,50011
480,24466
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)		 Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 35+0+0+0+0
35+0
35+0
35+0		 35
35
35
35		 6.885 (2023)
7.269 (2022)
10.088 (2021)
11.600 (2020)		 522,45896
518,73936
455,01996
507,00086
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)		 Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli)		 SAY 80+0+0+0+0
80+0
80+0
80+0		 80
80
80
80		 7.840 (2023)
6.177 (2022)
8.983 (2021)
13.400 (2020)		 520,24157
521,23829
458,25939
503,77536
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 22+0+0+0+0
26+0
26+0
26+0		 22
26
26
26		 8.495 (2023)
10.223 (2022)
13.895 (2021)
14.100 (2020)		 518,69503
512,48953
445,61373
502,48996
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)		 Mimarlık
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 9+0+1+0+1
10+0
10+0
10+0		 11
10
10
10		 12.057 (2023)
13.251 (2022)
16.523 (2021)
10.500 (2020)		 511,28368
506,90443
440,03784
508,90629
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)		 Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli)		 SAY 80+0+0+0+0
80+0
80+0
80+0		 80
80
80
80		 14.017 (2023)
9.761 (2022)
14.346 (2021)
19.000 (2020)		 507,72680
513,37109
444,60791
494,91827
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)		 Kimya
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 19+0+1+0+1
20+0
20+0
20+0		 21
20
20
20		 22.017 (2023)
31.418 (2022)
43.181 (2021)
46.700 (2020)		 494,78804
480,43986
400,40011
459,08202
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)		 Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli)		 SAY 80+0+0+0+0
80+0
80+0
80+0		 80
80
80
80		 22.754 (2023)
23.334 (2022)
34.542 (2021)
39.600 (2020)		 493,66244
491,36198
411,23661
467,66430
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)		 Fizik
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 5+0+0+0+0
5+0
5+0
3+0		 5
5
5
3		 24.309 (2023)
30.401 (2022)
13.641 (2021)
16.800 (2020)		 491,36625
481,71830
446,15782
498,21721
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)		 Moleküler Biyoloji ve Genetik
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 24+0+0+0+0
28+0
28+0
28+0		 24
28
28
28		 29.274 (2023)
31.207 (2022)
33.132 (2021)
41.200 (2020)		 484,34718
480,68694
413,24822
465,57060
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli)		 SAY 50+0+0+0+0
42+0
42+0
42+0		 50
42
42
42		 30.788 (2023)
24.971 (2022)
31.573 (2021)
30.200 (2020)		 482,33714
489,03354
415,49586
479,45958
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)		 Matematik
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 8+0+0+0+0
8+0
8+0
8+0		 8
8
8
8		 33.492 (2023)
40.872 (2022)
56.164 (2021)
59.900 (2020)		 478,87592
468,54136
385,17845
443,78276
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)		 Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Fakülte)
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 58+0+0+0+0
66+0
66+0
 58
66
66
 40.949 (2023)
53.366 (2022)
81.570 (2021)
— (2020)		 469,53074
453,66714
359,31801
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)		 Kimya
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 5+0+0+0+0
5+0
5+0
3+0		 5
5
5
3		 42.444 (2023)
48.993 (2022)
60.705 (2021)
63.700 (2020)		 467,78681
458,82416
380,28004
439,50238
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)		 Mimarlık
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 10+0+0+0+0
10+0
10+0
10+0		 10
10
10
10		 46.161 (2023)
43.774 (2022)
48.106 (2021)
44.700 (2020)		 463,58821
465,08225
394,54626
461,42690
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)		 Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 3+0+1+0+1
5+0
5+0
4+0		 4
5
5
4		 51.555 (2023)
69.011 (2022)
71.666 (2021)
69.100 (2020)		 457,38181
436,24846
368,98663
433,32238
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)		 Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Fakülte)
(İngilizce) (Ücretli)		 SAY 21+0+0+0+0
5+0
5+0
 21
5
5
 58.958 (2023)
58.756 (2022)
88.462 (2021)
— (2020)		 449,18134
447,55926
353,09380
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)		 Fizik
(İngilizce) (Ücretli)		 SAY 10+0+0+0+0
10+0
10+0
10+0		 10
10
10
10		 59.171 (2023)
79.655 (2022)
78.813 (2021)
136.000 (2020)		 448,97348
425,11344
362,00904
366,50168
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)		 Moleküler Biyoloji ve Genetik
(İngilizce) (Ücretli)		 SAY 24+0+0+0+0
20+0
20+0
20+0		 24
20
20
20		 61.942 (2023)
50.945 (2022)
60.099 (2021)
74.600 (2020)		 445,91406
456,49963
380,89033
426,97064
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)		 Kimya
(İngilizce) (Ücretli)		 SAY 10+0+0+0+0
10+0
10+0
10+0		 10
10
10
10		 92.579 (2023)
94.050 (2022)
96.919 (2021)
163.000 (2020)		 415,36722
411,08374
345,77452
346,91805
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)		 Matematik
(İngilizce) (Ücretli)		 SAY 10+0+0+0+0
10+0
10+0
10+0		 10
10
10
10		 96.549 (2023)
108.640 (2022)
98.779 (2021)
128.000 (2020)		 411,87942
397,76509
344,21948
373,26121
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)		 Mimarlık
(İngilizce) (Ücretli)		 SAY 49+0+0+0+0
49+0
49+0
49+0		 49
49
49
49		 107.499 (2023)
106.575 (2022)
80.788 (2021)
87.300 (2020)		 402,54553
399,52396
360,06145
412,91702
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)		 Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 25+0+0+0+0
31+0
31+0
25+0		 25
31
31
25		 169.416 (2023)
233.274 (2022)
203.814 (2021)
242.000 (2020)		 360,20083
322,18559
280,55294
305,00977
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)		 Hukuk
(Burslu)		 EA 21+0+3+0+1
24+0
24+0
24+0		 25
24
24
24		 271 (2023)
329 (2022)
359 (2021)
250 (2020)		 525,78762
520,22409
474,64411
519,88096
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)		 İktisat
(İngilizce) (Burslu)		 EA 18+0+3+0+1
21+0
21+0
21+0		 22
21
21
21		 477 (2023)
970 (2022)
1.002 (2021)
801 (2020)		 517,39508
503,92199
449,88810
500,34966
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)		 Psikoloji
(İngilizce) (Burslu)		 EA 10+0+2+0+1
12+0
12+0
12+0		 13
12
12
12		 491 (2023)
742 (2022)
654 (2021)
658 (2020)		 516,85717
508,42276
460,43484
504,41171
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)		 İşletme
(İngilizce) (Burslu)		 EA 23+0+4+0+1
27+0
27+0
27+0		 28
27
27
27		 654 (2023)
977 (2022)
1.294 (2021)
1.000 (2020)		 511,57536
503,63640
443,91273
496,07050
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)		 Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (Burslu)		 EA 18+0+3+0+1
21+0
21+0
21+0		 20
21
21
21		 829 (2023)
1.589 (2022)
1.921 (2021)
1.600 (2020)		 506,64269
493,72301
435,34158
485,87462
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)		 Hukuk
(%50 İndirimli)		 EA 10+0+0+0+0
16+0
16+0
16+0		 10
16
16
16		 1.262 (2023)
1.689 (2022)
1.612 (2021)
1.100 (2020)		 497,14206
492,33596
439,36722
493,97276
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)		 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(İngilizce) (Burslu)		 EA 18+0+3+0+1
21+0
21+0
21+0		 21
21
21
21		 1.939 (2023)
3.136 (2022)
4.607 (2021)
3.960 (2020)		 485,68443
477,68691
414,89277
463,69915
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)		 Turizm ve Otel İşletmeciliği
(İngilizce) (Burslu)		 EA 4+0+1+0+1
5+0
5+0
 5
5
5
 2.967 (2023)
5.397 (2022)
21.016 (2021)
— (2020)		 473,73433
463,40369
375,84318
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)		 Grafik Tasarımı
(İngilizce) (Burslu)		 EA 4+0+1+0+1
5+0
5+0
5+0		 6
5
5
5		 3.523 (2023)
1.563 (2022)
4.440 (2021)
4.240 (2020)		 468,60959
494,06439
415,82911
461,49643
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)		 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(İngilizce) (Burslu)		 EA 21+0+3+0+1
24+0
24+0
24+0		 23
24
24
24		 6.694 (2023)
12.534 (2022)
25.977 (2021)
11.700 (2020)		 448,56574
439,17937
369,73036
431,50635
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)		 Felsefe
(İngilizce) (Burslu)		 EA 15+0+0+0+1
15+0
15+0
15+0		 16
15
15
15		 7.134 (2023)
12.982 (2022)
31.822 (2021)
24.800 (2020)		 446,57289
438,26698
363,57967
410,26524
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)		 İşletme
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 EA 56+0+0+0+0
56+0
56+0
56+0		 56
56
56
56		 7.582 (2023)
12.544 (2022)
23.006 (2021)
37.900 (2020)		 444,60414
439,15342
373,27027
398,73660
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)		 Arkeoloji
(İngilizce) (Burslu)		 EA 4+0+0+0+1
4+0
4+0
4+0		 5
4
4
4		 8.782 (2023)
17.731 (2022)
24.784 (2021)
28.900 (2020)		 439,96530
430,12666
371,10673
406,18407
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)		 Psikoloji
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 EA 30+0+0+0+0
30+0
30+0
30+0		 30
30
30
30		 8.899 (2023)
11.616 (2022)
19.743 (2021)
15.800 (2020)		 439,61768
441,25398
377,59876
422,59646
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)		 İktisat
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 EA 80+0+0+0+0
80+0
80+0
80+0		 80
80
80
80		 14.414 (2023)
25.181 (2022)
44.307 (2021)
74.800 (2020)		 427,74437
422,07802
352,86195
376,58247
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)		 Hukuk
(Ücretli)		 EA 129+0+0+0+0
123+0
123+0
123+0		 129
123
123
123		 42.977 (2023)
40.098 (2022)
40.330 (2021)
33.300 (2020)		 401,48871
410,67178
356,06672
402,31229
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)		 Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 EA 82+0+0+0+0
82+0
82+0
82+0		 82
82
82
82		 59.616 (2023)
76.360 (2022)
89.653 (2021)
115.000 (2020)		 391,33184
389,96029
325,17999
357,50353
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)		 Psikoloji
(İngilizce) (Ücretli)		 EA 41+0+0+0+0
41+0
41+0
41+0		 41
41
41
41		 90.029 (2023)
92.914 (2022)
92.937 (2021)
132.000 (2020)		 376,35070
382,01605
323,59705
349,85417
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)		 Grafik Tasarımı
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 EA 26+0+0+0+0
26+0
26+0
27+0		 26
26
26
27		 131.644 (2023)
151.765 (2022)
170.225 (2021)
257.000 (2020)		 359,72361
358,26951
293,91182
308,51046
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)		 İşletme
(İngilizce) (Ücretli)		 EA 100+0+0+0+0
100+0
100+0
100+0		 100
100
100
100		 149.747 (2023)
135.151 (2022)
176.748 (2021)
217.000 (2020)		 353,57899
364,35369
291,92540
319,90463
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)		 İktisat
(İngilizce) (Ücretli)		 EA 42+0+0+0+0
42+0
42+0
42+0		 42
42
42
42		 156.435 (2023)
147.731 (2022)
182.338 (2021)
236.000 (2020)		 351,49418
359,71045
290,30188
314,25497
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)		 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 EA 92+0+0+0+0
100+0
100+0
100+0		 92
100
100
100		 158.340 (2023)
188.417 (2022)
184.546 (2021)
220.000 (2020)		 350,90946
346,26653
289,67082
318,98259
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)		 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 EA 45+0+0+0+0
45+0
43+0
44+0		 45
45
43
44		 162.624 (2023)
173.582 (2022)
140.402 (2021)
158.000 (2020)		 349,59782
350,89245
303,83556
339,65512
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)		 Grafik Tasarımı
(İngilizce) (Ücretli)		 EA 5+0+0+0+0
5+0
5+0
4+0		 5
5
5
4		 200.750 (2023)
170.632 (2022)
218.401 (2021)
299.000 (2020)		 339,17946
351,83956
280,73314
298,17120
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)		 Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (Ücretli)		 EA 40+0+0+0+0
40+0
40+0
40+0		 40
40
40
40		 210.224 (2023)
178.148 (2022)
214.569 (2021)
287.000 (2020)		 336,82300
349,42513
281,68520
300,93659
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)		 Arkeoloji
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 EA 10+0+0+0+0
10+0
10+0
10+0		 10
10
10
10		 233.350 (2023)
303.991 (2022)
296.292 (2021)
646.000 (2020)		 331,41610
318,27894
264,08651
242,34291
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)		 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(İngilizce) (Ücretli)		 EA 30+0+0+0+0
22+0
22+0
22+0		 30
22
22
22		 269.727 (2023)
234.963 (2022)
261.373 (2021)
317.000 (2020)		 323,82051
333,53117
270,96508
293,99623
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)		 Turizm ve Otel İşletmeciliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 EA 31+0+0+0+0
31+0
31+0
 31
31
31
 410.572 (2023)
412.925 (2022)
470.995 (2021)
— (2020)		 300,27320
299,55248
237,82167
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)		 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(İngilizce) (Ücretli)		 EA 94+0+0+0+0
94+0
93+0
95+0		 94
94
93
95		 479.849 (2023)
410.500 (2022)
460.297 (2021)
593.000 (2020)		 290,95261
299,91901
239,15329
248,70863
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)		 İngilizce, Fransızca Mütercim ve Tercümanlık
(Burslu)		 DİL 7+0+1+0+1
8+0
8+0
8+0		 8
8
8
8		 918 (2023)
1.244 (2022)
1.579 (2021)
1.610 (2020)		 521,99109
513,51740
481,13078
497,80912
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (Burslu)		 DİL 7+0+1+0+1
8+0
8+0
8+0		 9
8
8
8		 1.656 (2023)
2.120 (2022)
3.075 (2021)
2.430 (2020)		 511,36086
502,07623
459,26139
484,26519
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)		 Amerikan Kültürü ve Edebiyatı
(İngilizce) (Burslu)		 DİL 5+0+1+0+1
6+0
6+0
6+0		 7
6
6
6		 2.166 (2023)
3.248 (2022)
3.646 (2021)
3.560 (2020)		 505,28462
490,67774
453,40087
469,67432
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)		 İngilizce, Fransızca Mütercim ve Tercümanlık
(%50 İndirimli)		 DİL 38+0+0+0+0
48+0
48+0
48+0		 38
48
48
48		 10.366 (2023)
9.718 (2022)
8.940 (2021)
7.170 (2020)		 452,10519
448,77080
416,08388
439,37075
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 DİL 48+0+0+0+0
48+0
48+0
48+0		 48
48
48
48		 22.527 (2023)
17.419 (2022)
15.501 (2021)
15.400 (2020)		 414,41876
419,37757
389,13741
400,94874
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)		 Amerikan Kültürü ve Edebiyatı
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 DİL 37+0+0+0+0
37+0
37+0
37+0		 37
37
37
37		 27.513 (2023)
23.754 (2022)
19.071 (2021)
20.400 (2020)		 401,94021
400,28373
376,77601
383,05400
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)		 İngilizce, Fransızca Mütercim ve Tercümanlık
(Ücretli)		 DİL 10+0+0+0+0


 10


 30.740 (2023)
— (2022)
— (2021)
— (2020)		 394,19494
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)		 İletişim ve Tasarımı
(İngilizce) (Burslu)		 SÖZ 9+0+2+0+1
11+0
11+0
11+0		 11
11
11
11		 464 (2023)
859 (2022)
806 (2021)
1.600 (2020)		 481,90813
474,62517
435,35242
451,10135
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)		 İletişim ve Tasarımı
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SÖZ 55+0+0+0+0
55+0
55+0
55+0		 55
55
55
55		 66.580 (2023)
48.771 (2022)
75.318 (2021)
120.000 (2020)		 367,47270
378,19766
315,32535
325,89407
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)		 İletişim ve Tasarımı
(İngilizce) (Ücretli)		 SÖZ 10+0+0+0+0
10+0
10+0
10+0		 10
10
10
10		 106.365 (2023)
107.699 (2022)
149.657 (2021)
269.000 (2020)		 351,23166
351,08196
288,98990
288,44436
BİLKENT ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI YÖK ATLAS 2024 PDF: Bilkent Üniversitesi bölümleri başarı sıralaması, kontenjanları ve taban puanları görüntüle
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
BİLKENT ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI YÖK ATLAS 2024 PDF: Bilkent Üniversitesi bölümleri başarı sıralaması, kontenjanları ve taban puanları görüntüle
SON DAKİKA