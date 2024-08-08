Giriş Tarihi: 08.08.2024 09:30
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024
09:30
BİLSEM MÜLAKAT SONUÇ TARİHİ 2024 | BİLSEM sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?
BİLSEM mülakat sonuçları gündemde. 2023-2024 Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) bireysel değerlendirme uygulamaları, her yetenek alanı için ayrı ayrı yapıldı. Değerlendirme uygulamaları sonucunda bakanlık tarafından yetenek alanlarına göre öğrenciler kayıt hakkı kazanacak. Peki, BİLSEM sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? İşte, BİLSEM mülakat sonuçları sorgulama!