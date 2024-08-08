Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam
Giriş Tarihi: 08.08.2024 09:30 Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 09:30

BİLSEM MÜLAKAT SONUÇ TARİHİ 2024 | BİLSEM sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?

BİLSEM mülakat sonuçları gündemde. 2023-2024 Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) bireysel değerlendirme uygulamaları, her yetenek alanı için ayrı ayrı yapıldı. Değerlendirme uygulamaları sonucunda bakanlık tarafından yetenek alanlarına göre öğrenciler kayıt hakkı kazanacak. Peki, BİLSEM sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? İşte, BİLSEM mülakat sonuçları sorgulama!

BİLSEM MÜLAKAT SONUÇ TARİHİ 2024 | BİLSEM sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?

BİLSEM mülakat sonuç tarihi araştırılıyor. 31 Temmuz'da ilan edilmesi beklenen BİLSEM mülakat sonuçları belirtilen tarihlerde açıklanmamıştı. Bu kapsama BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları mercek altına alındı. Peki, BİLSEM sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?

BİLSEM MÜLAKAT SONUÇ TARİHİ 2024 | BİLSEM sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?

BİLSEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçlarının 31 Temmuz'da ilan edilmesi bekleniyordu, ancak sonuçlar erişime açılmadı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BİLSEM MÜLAKAT SONUÇ TARİHİ 2024 | BİLSEM sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?

Sonuçların bu hafta içinde erişime açılabileceği tahmin ediliyor.

BİLSEM mülakat sonuçları ile ilgili bir açıklama gelmesi halinde haberimizde yer vereceğiz.

BİLSEM MÜLAKAT SONUÇ TARİHİ 2024 | BİLSEM sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?

BİLSEM SINAV SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

BİLSEM bireysel değerlendirme aşamasına katılan adaylar, sınav sonuçlarına https://www.meb.gov.tr/ adresinden ulaşabilecek.

BİLSEM SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

BİLSEM MÜLAKAT SONUÇ TARİHİ 2024 | BİLSEM sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?

BİREYSEL DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Ön değerlendirme uygulamaları tamamlandıktan sonra bireysel değerlendirme süreci başlayacak.

BİLSEM takvimine göre, bireysel değerlendirme sınavları 26 Mayıs- 26 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapılacak. Bireysel değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin giriş belgeleri, 15 Mayıs tarihinde e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanacak.

Bireysel değerlendirme uygulamaları sonucunda Bakanlık tarafından yetenek alanlarına göre belirlenecek olan puanı geçen öğrenciler bilim ve sanat merkezine kayıt hakkı kazanacak.

Kayıt hakkı kazanan öğrenciler, 31 Temmuz 2024 tarihinde ilan edilecek. Kayıt işlemleri, 05-29 Ağustos 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

SON DAKİKA