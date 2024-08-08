BİLSEM MÜLAKAT SONUÇ TARİHİ 2024 | BİLSEM sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?

BİLSEM mülakat sonuç tarihi araştırılıyor. 31 Temmuz'da ilan edilmesi beklenen BİLSEM mülakat sonuçları belirtilen tarihlerde açıklanmamıştı. Bu kapsama BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları mercek altına alındı. Peki, BİLSEM sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?