BİLSEM SONUÇLARI 2024 SORGULAMA EKRANI | MEB e-Okul öğrenci girişi ile BİLSEM mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

BİLSEM mülakat sonuçları için MEB son dakika duyuruları mercek altına alınıyor BİLSEM bireysel değerlendirme sınavları 26 26 Mayıs-26 Temmuz tarihleri arasında tamamlandı. Resim, müzik, sanat, zihinsel yetenek gibi alanlarda özel yetenekleri bulunan öğrencileri belirlemek amacıyla yapılan Bilim ve Sanat Merkezleri sınavı ile ilkokul 1, 2 ve 3. sınıflardaki özel yetenekli öğrenciler tespit ediliyor. Peki, 2024 BİLSEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte BİLSEM sınav sonuçları sorgulama ekranı meb.gov.tr.