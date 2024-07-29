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Giriş Tarihi: 29.07.2024 13:44 Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 13:44

BİLSEM SONUÇLARI 2024 SORGULAMA EKRANI | MEB e-Okul öğrenci girişi ile BİLSEM mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

BİLSEM sonuçları araştırılıyor. Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) bireysel değerlendirme uygulamaları 26 Mayıs-26 Temmuz tarihleri arasında her yetenek alanı için ayrı ayrı gerçekleştirildi. Özel yetenekli çocukların belirlenmesi kapsamında yapılan sınavlara katılım sağlayan öğrenciler ve velileri, "BİLSEM mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak" sorularına yanıt arıyor. Sonuçlar www.meb.gov.tr adresinden duyurulacak. Peki, 2024 BİLSEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte MEB e-Okul ile Bilsem bireysel değerlendirme sonuçları 2024 sorgulama ekranı.

BİLSEM SONUÇLARI 2024 SORGULAMA EKRANI | MEB e-Okul öğrenci girişi ile BİLSEM mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

BİLSEM mülakat sonuçları için MEB son dakika duyuruları mercek altına alınıyor BİLSEM bireysel değerlendirme sınavları 26 26 Mayıs-26 Temmuz tarihleri arasında tamamlandı. Resim, müzik, sanat, zihinsel yetenek gibi alanlarda özel yetenekleri bulunan öğrencileri belirlemek amacıyla yapılan Bilim ve Sanat Merkezleri sınavı ile ilkokul 1, 2 ve 3. sınıflardaki özel yetenekli öğrenciler tespit ediliyor. Peki, 2024 BİLSEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte BİLSEM sınav sonuçları sorgulama ekranı meb.gov.tr.

BİLSEM SONUÇLARI 2024 SORGULAMA EKRANI | MEB e-Okul öğrenci girişi ile BİLSEM mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

BİLSEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Bireysel değerlendirme süreci ardından kayıt hakkı kazanan öğrenciler açıklanacak. Takvime göre, Kayıt hakkı kazanan öğrenciler, 31 Temmuz'da ilan edilecek.

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BİLSEM SONUÇLARI 2024 SORGULAMA EKRANI | MEB e-Okul öğrenci girişi ile BİLSEM mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

BİLSEM SINAV SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

BİLSEM bireysel değerlendirme aşamasına katılan adaylar, sınav sonuçlarına https://www.meb.gov.tr/ adresinden ulaşabilecek.

BİLSEM SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

BİLSEM SONUÇLARI 2024 SORGULAMA EKRANI | MEB e-Okul öğrenci girişi ile BİLSEM mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

BİREYSEL DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Ön değerlendirme uygulamaları tamamlandıktan sonra bireysel değerlendirme süreci başlayacak.

BİLSEM takvimine göre, bireysel değerlendirme sınavları 26 Mayıs- 26 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapılacak. Bireysel değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin giriş belgeleri, 15 Mayıs tarihinde e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanacak.

Bireysel değerlendirme uygulamaları sonucunda Bakanlık tarafından yetenek alanlarına göre belirlenecek olan puanı geçen öğrenciler bilim ve sanat merkezine kayıt hakkı kazanacak.

Kayıt hakkı kazanan öğrenciler, 31 Temmuz 2024 tarihinde ilan edilecek. Kayıt işlemleri, 05-29 Ağustos 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

BİLSEM SONUÇLARI 2024 SORGULAMA EKRANI | MEB e-Okul öğrenci girişi ile BİLSEM mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2023-2024 BİLSEM ÖĞRENCİ TANILAMA VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ

Öğrencilerin ön değerlendirme uygulamalarına alınması: 10 Şubat- 14 Nisan 2024

Bireysel değerlendirme uygulamalarına hak kazanan öğrencilerin ilan edilmesi: 18 Nisan 2024

Ön değerlendirme uygulamasına itiraz başvurularının alınması: 22-26 Nisan 2024

Ön değerlendirme uygulamasına yapılan itirazlarının değerlendirilmesi: 29 Nisan- 03 Mayıs 2024

Bireysel değerlendirme uygulama randevularının oluşturulması: 06-10 Mayıs 2024

Bireysel değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması: 15 Mayıs 2024

Bireysel değerlendirme uygulamalarının yapılması: 26 Mayıs- 26 Temmuz 2024

Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilan edilmesi: 31 Temmuz 2024

Bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına itiraz başvurularının alınması: 05-09 Ağustos 2024

Bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi: 12-16 Ağustos 2024

Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi: 05-29 Ağustos 2024

2023-2024 BİLSEM KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

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