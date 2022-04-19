MEB Bilim ve Sanat Merkezleri değerlendirme süreci 8 Mayıs'ta sona erecek. Özel yetenekli çocukların zihinsel yetenek, görsel sanatlar ya da müzik gibi pek çok alanda özel eğitim gördükleri değerlendirme süreci sonrasında BİLSEM sınav sonuçları ilan edilecek. Bu noktada, "BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt aranıyor. BİLSEM sınav sonuçları için MEB tarihi açıkladı ve Mayıs ayını işaret etti.