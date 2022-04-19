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Haberler Yaşam BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? BİLSEM sonuçları 2022 için MEB tarihi açıkladı!
Giriş Tarihi: 19.04.2022 15:00 Güncelleme Tarihi: 19.04.2022 15:01

BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? BİLSEM sonuçları 2022 için MEB tarihi açıkladı!

Bilim ve Sanat Merkezlerinde eğitim alan özel yetenekli öğrencilerin katıldığı sınavın sonuçlarının açıklanacağı tarih sorgulanıyor. Kurum tarafından belirtilen tarihler arasında düzenlenen sınavda bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrenciler için sonuçlar Mayıs ayında duyurulacak. Sınava katılan öğrenciler "BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyor. Milli Eğitim Bakanlığı 2021-2022 takvimine göre; BİLSEM sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. İşte BİLSEM sınav sonuçları açıklanma tarihi ve bilgiler.

BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? BİLSEM sonuçları 2022 için MEB tarihi açıkladı!

MEB Bilim ve Sanat Merkezleri değerlendirme süreci 8 Mayıs'ta sona erecek. Özel yetenekli çocukların zihinsel yetenek, görsel sanatlar ya da müzik gibi pek çok alanda özel eğitim gördükleri değerlendirme süreci sonrasında BİLSEM sınav sonuçları ilan edilecek. Bu noktada, "BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt aranıyor. BİLSEM sınav sonuçları için MEB tarihi açıkladı ve Mayıs ayını işaret etti.

BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? BİLSEM sonuçları 2022 için MEB tarihi açıkladı!

BİLSEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

BİLSEM değerlendirme sınav sonuçları 13 Mayıs'ta açıklanacak. Kayıt hakkı kazanan öğrenciler ise 19 Ağustos 2022'de duyurulacak.

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BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? BİLSEM sonuçları 2022 için MEB tarihi açıkladı!

ÖN DEĞERLENDİRME NASIL YAPILACAK?

Ön değerlendirme uygulamaları genel zihinsel yetenek alanı için il tanılama sınav komisyonları tarafından belirlenen uygulama merkezlerinde, resim ve müzik yetenek alanları için ise öğrencilerin kayıtlı bulundukları okullarda 19 Şubat-08 Mayıs 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? BİLSEM sonuçları 2022 için MEB tarihi açıkladı!

Uygulamaya girecek öğrencilerin randevuları, il tanılama sınav komisyonlarınca MEBBİS/BİLSEM İşlemleri Modülü üzerinden verilecektir.

Genel zihinsel yetenek alanı ön değerlendirme uygulamalarında öncelikle uygulamanın yapıldığı bölgedeki RAM'larda görev yapan uygulayıcılar görevlendirilecek, uygulayıcı ihtiyacının karşılanamaması durumunda ise farklı RAM'larda görev yapan uygulayıcılar da görevlendirilebilecektir.

BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? BİLSEM sonuçları 2022 için MEB tarihi açıkladı!

Öğretmen ve öğrencilerin uygulamaya çağrı cihazı, telsiz, radyo, cep telefonu gibi haberleşme araçları ile veri bank, dizüstü bilgisayar, el bilgisayarı, cep bilgisayarı, saat dışında fonksiyonu bulunan saat vb. her türlü bilgisayar özelliği olan, özel elektronik donanımlı aletler, hesap makinesi, fotoğraf makinesi, kamera vb. cihazlarla gelmeleri yasaktır.

Genel zihinsel yetenek alanı ön değerlendirme uygulamaları cumartesi/pazar günleri ve her gün için 5 (beş) oturum şeklinde yapılacaktır.

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