Bilim ve Sanat Merkezlerinde eğitim alan özel yetenekli öğrencilerin katıldığı sınavın sonuçlarının açıklanacağı tarih sorgulanıyor. Kurum tarafından belirtilen tarihler arasında düzenlenen sınavda bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrenciler için sonuçlar Mayıs ayında duyurulacak. Sınava katılan öğrenciler "BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyor. Milli Eğitim Bakanlığı 2021-2022 takvimine göre; BİLSEM sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. İşte BİLSEM sınav sonuçları açıklanma tarihi ve bilgiler.