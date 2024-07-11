BİLSEM sonuçları sorgulama ekranı 2024 || MEB e-okul ile BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak?

BİLSEM sınav sonuçları için MEB duyuruları yakından takip ediliyor. Takvim doğrultusunda 26 Mayıs 2024'te başlayan BİLSEM bireysel değerlendirme sınavları 26 Temmuz 2024 tarihinde tamamlanacak. Resim, müzik, sanat, zihinsel yetenek gibi alanlarda özel yetenekleri bulunan öğrencileri belirlemek amacıyla yapılan Bilim ve Sanat Merkezleri sınavı ile ilkokul 1, 2 ve 3. sınıflardaki özel yetenekli öğrenciler tespit ediliyor. Peki, 2024 BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte BİLSEM sınav sonuçları sorgulama ekranı meb.gov.tr.