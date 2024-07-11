BİLSEM sonuçları sorgulama ekranı 2024 || MEB e-okul ile BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak?

2023-2024 BİLSEM ÖĞRENCİ TANILAMA VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ
Öğrencilerin ön değerlendirme uygulamalarına alınması: 10 Şubat- 14 Nisan 2024
Bireysel değerlendirme uygulamalarına hak kazanan öğrencilerin ilan edilmesi: 18 Nisan 2024
Ön değerlendirme uygulamasına itiraz başvurularının alınması: 22-26 Nisan 2024
Ön değerlendirme uygulamasına yapılan itirazlarının değerlendirilmesi: 29 Nisan- 03 Mayıs 2024
Bireysel değerlendirme uygulama randevularının oluşturulması: 06-10 Mayıs 2024
Bireysel değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması: 15 Mayıs 2024
Bireysel değerlendirme uygulamalarının yapılması: 26 Mayıs- 26 Temmuz 2024
Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilan edilmesi: 31 Temmuz 2024
Bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına itiraz başvurularının alınması: 05-09 Ağustos 2024
Bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi: 12-16 Ağustos 2024
Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi: 05-29 Ağustos 2024
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