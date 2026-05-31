BİM aktüel Haziran ayı indirimleri!💥2-3- 5 Haziran BİM aktüel ürünler neler? Vantilatör, çay makinesi...

Giriş Tarihi: 31.05.2026 09:29

BİM aktüel ürünler kataloğu 2-3-5 Haziran tarihleri öncesinde alışveriş tutkunlarının gündeminde yer aldı. Bu hafta raflarda yerini alacak indirimli ürünler arasında vantilatör, çay makinesi ve birçok ev yaşam ürünü dikkat çekiyor. Yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte özellikle serinletici ürünlere olan ilgi artarken, kampanyalı fiyatlar vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte, BİM'in yeni hafta fırsatları...

Haziran ayının ilk haftasına özel hazırlanan BİM aktüel kataloğu yayınlandı. 2-3-5 Haziran tarihlerinde satışa sunulacak ürünler arasında küçük ev aletlerinden mutfak gereçlerine kadar birçok seçenek bulunuyor. Vantilatör ve çay makinesi gibi dikkat çeken ürünler vatandaşların ilgisini çekerken, kampanyalı fiyatlar da araştırılıyor.

2 HAZİRAN BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

5 KG un - 109 TL

5 KG pilavlık pirinç - 275 TL

Makarna çeşitleri - 24.50 TL

Soğuk kahve - 50 TL

Maden suyu - 65 TL

Yer fıstığı kreme çeşitleri - 169 TL

Diş macunu - 99 TL

Çamaşır suyu - 79 TL

Lavabo fayans temizleyici - 95 TL

Karavan 4.10 metre - 399.000 TL

7 KG çamaşır makinesi - 14.900 TL

Ev tipi taşınabilir buzdolabı - 9.900 TL

5 HAZİRAN BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

48 parça desenli yemek takımı - 6.490 TL

Alüminyum döküm kek kalıbı - 429 TL

Manuel rondo - 749 TL

Bıçak Seti - 449 TL

2 bölmeli kirli sepeti - 4.990 TL

Standlı kesme tahtası seti - 1.190 TL

Nevresim takımı çift kişilik - 1.549 TL

Runner - 299 TL

Bambu banyo paspası - 399 TL

Çocuk oyuncak çeşitleri

65 İNÇ TV - 39.900 TL

Çocuk tableti - 1.999 TL

Ayaklı vantilatör - 1.150 TL

Hamur yoğurma makinesi - 4.449 TL

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

