BİM YENİ HAFTA AKTÜEL FIRSATLARI | Bu hafta BİM aktüel ürünleri neler, fiyatlar nasıl? Projeksiyon cihazı...

Alışveriş tutkunları 2026 Haziran ayının son haftası ve Temmuz ayının ilk haftasında BİM afişinde neler olduğunu araştırmaya başladı. Özellikle drone, ankastre set, klima, masaj koltuğu ve projeksiyon cihazı gibi eşyaların ön plana çıktığı bu haftanın katalog bilgileri paylaşıldı. İşte uygun fiyat avantajlarıyla BİM aktüel ürünleri...