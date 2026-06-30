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Haberler Yaşam BİM YENİ HAFTA AKTÜEL FIRSATLARI | Bu hafta BİM aktüel ürünleri neler, fiyatlar nasıl? Projeksiyon cihazı...
Giriş Tarihi: 30.06.2026 10:47

BİM YENİ HAFTA AKTÜEL FIRSATLARI | Bu hafta BİM aktüel ürünleri neler, fiyatlar nasıl? Projeksiyon cihazı...

BİM yeni hafta aktüel kataloğu yayımlandı. 30 Haziran – 3 Temmuz haftasının indirimlerinde birçok farklı kategoride ürünün yer alacağı BİM raflarında özellikle gıda ürünleri, elektronik ve beyaz eşya cihazları, ev - giyim eşyaları ve oyuncaklar dahilindeki ürünler dikkat çekiyor. Böylece dekorasyondan teknolojik cihazlara kadar uzanan ürün çeşitliliğine sahip olan afiş, alışveriş tutkunlarının gündeminde yer alıyor.

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BİM YENİ HAFTA AKTÜEL FIRSATLARI | Bu hafta BİM aktüel ürünleri neler, fiyatlar nasıl? Projeksiyon cihazı...

Alışveriş tutkunları 2026 Haziran ayının son haftası ve Temmuz ayının ilk haftasında BİM afişinde neler olduğunu araştırmaya başladı. Özellikle drone, ankastre set, klima, masaj koltuğu ve projeksiyon cihazı gibi eşyaların ön plana çıktığı bu haftanın katalog bilgileri paylaşıldı. İşte uygun fiyat avantajlarıyla BİM aktüel ürünleri...

BİM YENİ HAFTA AKTÜEL FIRSATLARI | Bu hafta BİM aktüel ürünleri neler, fiyatlar nasıl? Projeksiyon cihazı...

BİM AKTÜEL KATALOĞU 30 HAZİRAN'DAN İTİBAREN

KONSANTRE ÇAMAŞIR YUMUŞATICISI 169 TL

SIVI ÇAMAŞIR DETERJANI 2500 ML 195 TL

ÇAMAŞIR YUMUŞATICISI 5 LİTRE 195 TL

SİRKE KATKILI SIVI BULAŞIK DETERJANI 1100 ML 75 TL

GECE HİJYENİK PED 79 TL

GÜNLÜK PED 49 TL

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BİM YENİ HAFTA AKTÜEL FIRSATLARI | Bu hafta BİM aktüel ürünleri neler, fiyatlar nasıl? Projeksiyon cihazı...

BİM AKTÜEL KATALOĞU 30 HAZİRAN'DAN İTİBAREN

DANA KANGAL SUCUK 500 GR 319 TL

TAM YAĞLI TAZE KAŞAR PEYNİRİ 1000 GR 399 TL

HİNDİ FISTIKLI SALAM 2X50 GR 29,75 TL

PİLİÇ JÜLYEN SOSİS 500 GR 89 TL

DANA DÖNER 4X250 GR 699 TL

PİLİÇ DÖNER 1000 GR 249 TL

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BİM YENİ HAFTA AKTÜEL FIRSATLARI | Bu hafta BİM aktüel ürünleri neler, fiyatlar nasıl? Projeksiyon cihazı...

BİM AKTÜEL KATALOĞU 30 HAZİRAN'DAN İTİBAREN

ORMAN MEYVELİ AROMALI KARIŞIK YUMUŞAK ŞEKER 200 GR 49 TL

MISIR KAVURGA 200 GR 27,50 TL

KURU ERİK 200 GR 115 TL

HÜNNAP KURUSU 100 GR 47,50 TL

KAKAO VE FINDIKLI KREMA 1000 GR 196 TL

KAKAOLU YER FISTIĞI KREMASI & %100 YER FISTIĞI EZMESİ 2X315 GR 390 TL

BİM YENİ HAFTA AKTÜEL FIRSATLARI | Bu hafta BİM aktüel ürünleri neler, fiyatlar nasıl? Projeksiyon cihazı...

BİM AKTÜEL KATALOĞU 1 TEMMUZ'DAN İTİBAREN

BANYO DOLABI - 7.950 TL

BULAŞIK MAKİNESİ - 12.500 TL

ELEKTRİKLİ MASAJ KOLTUĞU - 11.900 TL

BİM YENİ HAFTA AKTÜEL FIRSATLARI | Bu hafta BİM aktüel ürünleri neler, fiyatlar nasıl? Projeksiyon cihazı...

BİM AKTÜEL KATALOĞU 3 TEMMUZ'DAN İTİBAREN

PLASTİK ÜRÜN ÇEŞİTLERİ - 33 TL

SOĞAN / PATATES SAKLAMA KABI - 209 TL

BİM YENİ HAFTA AKTÜEL FIRSATLARI | Bu hafta BİM aktüel ürünleri neler, fiyatlar nasıl? Projeksiyon cihazı...

BİM AKTÜEL KATALOĞU 3 TEMMUZ'DAN İTİBAREN

ÇİFT KİŞİLİK YATAK ÖRTÜSÜ - 469 TL

TEK KİŞİLİK YATAK ÖRTÜSÜ - 389 TL

KADIN ŞORTLU TAKIM - 499 TL

ERKEK ŞORTLU TAKIM - 499 TL

BİM YENİ HAFTA AKTÜEL FIRSATLARI | Bu hafta BİM aktüel ürünleri neler, fiyatlar nasıl? Projeksiyon cihazı...

BİM AKTÜEL KATALOĞU 3 TEMMUZ'DAN İTİBAREN

DRONE - 2.990 TL

TENİS OYUN SETİ - 429 TL

BİM YENİ HAFTA AKTÜEL FIRSATLARI | Bu hafta BİM aktüel ürünleri neler, fiyatlar nasıl? Projeksiyon cihazı...

BİM AKTÜEL KATALOĞU 3 TEMMUZ'DAN İTİBAREN

Katlanır kalın teker elektrikli bisiklet 27.500 TL

Beyaz turbo cam ankastre set 10.950 TL

Siyah turbo cam ankastre set 10.550 TL

7000 BTU portatif klima 9.900 TL

Buharlı ütü 3.990 TL

BİM YENİ HAFTA AKTÜEL FIRSATLARI | Bu hafta BİM aktüel ürünleri neler, fiyatlar nasıl? Projeksiyon cihazı...

BİM AKTÜEL KATALOĞU 3 TEMMUZ'DAN İTİBAREN

55 İNÇ 4K ULTRA HD QLED TV 21.500 TL

32 İNÇ FULL HD QLED TV 9.900 TL

45 İNÇ WHALEOS 10 FULL HD TV 11.750 TL

ANDROİD PROJEKSİYON CİHAZI 3.990 TL

AKILLI KAMERA 1.390 TL

CEP TELEFONU 6.900 TL

CEP TELEFONU 10.990 TL

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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