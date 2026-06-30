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BİM YENİ HAFTA AKTÜEL FIRSATLARI | Bu hafta BİM aktüel ürünleri neler, fiyatlar nasıl? Projeksiyon cihazı...
Giriş Tarihi: 30.06.2026 10:47
BİM YENİ HAFTA AKTÜEL FIRSATLARI | Bu hafta BİM aktüel ürünleri neler, fiyatlar nasıl? Projeksiyon cihazı...
BİM yeni hafta aktüel kataloğu yayımlandı. 30 Haziran – 3 Temmuz haftasının indirimlerinde birçok farklı kategoride ürünün yer alacağı BİM raflarında özellikle gıda ürünleri, elektronik ve beyaz eşya cihazları, ev - giyim eşyaları ve oyuncaklar dahilindeki ürünler dikkat çekiyor. Böylece dekorasyondan teknolojik cihazlara kadar uzanan ürün çeşitliliğine sahip olan afiş, alışveriş tutkunlarının gündeminde yer alıyor.