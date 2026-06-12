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BİM Aktüel Kataloğu Yayında 12-16-17 Haziran 2026 | Bugün BİM indirimli ürünleri neler? Kaçırılmaz Fırsatlar!
Giriş Tarihi: 12.06.2026 06:08
BİM Aktüel Kataloğu Yayında 12-16-17 Haziran 2026 | Bugün BİM indirimli ürünleri neler? Kaçırılmaz Fırsatlar!
BİM aktüel kataloğu, 12 Haziran Cuma gününden itibaren başlayacak ve 16-17 Haziran tarihlerinde devam edecek büyük indirimlerle teknoloji, mutfak gereçleri ve çocuk ürünlerinde fırsat kapılarını aralıyor. Babalar Günü öncesi sunulan avantajlı fiyatlar, ev ihtiyaçlarını uygun maliyetle tamamlamak isteyenler için kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor.