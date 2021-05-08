Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi nedir, anlamı ve önemi ne? Kadir Gecesi'nde ne oldu?

KADİR GECESİNDE YAPILMASI GEREKEN İBADETLER
Akşam namazının ardından imkanı olanların bütün geceyi ibadetle geçirmesi önerilir. 1000 aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesinde gönülden edilen tüm duaların kabul edildiği, günahların affedildiği gece olarak bilinir. Allah (c.c), O'na inananların her şeyi, O'dan istemedi, secde etmesi ve dua etmesini beklediği bu gecenin bitimine kadar ibadet edilmesi çok önemlidir. Diyanet İşleri ve diğer din büyüklerinin bu gecenin hangi ibadetlerle geçirilmesi konusunda bazı tavsiyeleri bulunmaktadır. Özellikle kaza namazları olanların kaza namazlarını kılarak Allah'a secde etmeleri gerekmektedir. Bunun dışında gecenin asıl önemini ifade eden Kuran-ı Kerim'i okumak ve tüm Ramazan ayı boyunca okunan Kuran-ı Kerimlerin hatim dualarının yapılması çok faziletlidir. Namaz ve Kuran ibadetlerinin yapılmasının ardından Kadir Gecesinde okunması gereken dualar bulunmaktadır. O dualar şöyledir:
1-
اَللَّهُمَّ اِنَّكَ عَفُـــوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّى
(Allahumme inneke afuvvun kerîmun tuhibbul afve fa'fu annî.)
Anlamı : 'Ey Allah! Gerçekten sen çok affedicisin, affı seversin, öyleyse beni affet'
2-
اَللّٰهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ كَر۪يمٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنّ۪ي
(Allahümme inneke 'afüvvün kerîmün tühıbbü'l-'afve fa'fü 'annî .)
Anlamı: 'Allah'ım sen affedicisin, cömertsin, affetmeyi seversin, beni de affet.'
3-
لاَ اِلَهَ اِلاَّ اللَّهُ الْحَلِيـــمُ الْكَرِيــــمُ سُبْـــحَانَ اللَّهِ رَبِّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ
(Lâ ilahe illallâh el-halimül kerim, Subhanellâh Rabbis semavatis seb'î ve Rabbil Arşil Azîm)
Anlamı: 'Halîm ve Keri m olan Allah'u Teala'dan başka hiçbir ilah yoktur. Yedi kat göklerin Rabbi ve büyük Arş'ın Rabbi olan Allah'ı tespih ederim.' derse, Kadir Gecesine yetişmiş kimse gibi olur'