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Haberler Yaşam Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi nedir, anlamı ve önemi ne? Kadir Gecesi'nde ne oldu?
Giriş Tarihi: 08.05.2021 08:32 Güncelleme Tarihi: 08.05.2021 09:38

Bin aydan daha hayırlı olan nedir, anlamı ve önemi ne? ?

Mübarek Ramazan ayının içerisinde yer alan 2021 yılında 8 Mayıs Cumartesi günü kutlanacak. Bin aydan daha hayırlı geceyi müminler bol bol dua okuyarak, namaz kılarak ve ibadet ederek geçirirler. Diyanet ile dini bilgilerini tazelemek isteyenler , neden önemli, nedir sorusuna yanıt aranıyor. İslam dünyası için önemli günler arasında bulunan Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı bu önemli gece "sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu gece" olarak kabul edilir. Evlerinde dini ibadetlerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar için Bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi'nde ne oldu, neden önemli? Kadir Gecesi nedir, anlamı ve önemi nelerdir?

Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi nedir, anlamı ve önemi ne? Kadir Gecesi'nde ne oldu?

İslam aleminin merakla beklediği anlam ve önemiyle milyonların gündemine geliyor. Ramazan ayının 27.gecesi olarak kabul edilen bugünde müminler bol bol ibadet edecek. Bugünü özel ve anlamlı kılan ise Kur'an'ın Kadir gecesinde indirildiği ve sözü edilen gecenin bin aydan daha hayırlı olduğudur. Müslümanların bu değerli gecesine dair bilgi sahibi olmak isteyenler ve anlamı nedir, ibadetleri nelerdir gibi sorulara yanıt aranıyor. Kur'an'ın Ramazan ayı içerisinde yer alan bu özel gecede indirilmesinin kazandırdığı değer nedeniyle Kadir Gecesi olarak anılıyor. Buna göre; Bin aydan daha hayırlı , neden önemli? Kadir Gecesi nedir, anlamı ve önemi ne?

Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi nedir, anlamı ve önemi ne? Kadir Gecesi'nde ne oldu?

KADİR GECESİ'NDE NE OLDU, ANLAMI VE ÖNEMİ NEDİR?

İslam dünyası için en önemli günlerin başında gelen , 8 Mayıs Cumartesi günü idrak edilecek. Kadir Gecesi, İslam inancına göre Kur'an'ın, Allah tarafından Cebrail aracılığıyla Muhammed'e vahyedilmeye başlandığı gece oluyor. Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi'nin önemine dair detaylar ise şöyle;

KADİR GECESİ ANLAMI VE ÖNEMİ NEDİR?

Kadir Gecesi, üç ayların sonuncusu olan ramazan ayının yirmi yedinci gecesine rastlamaktadır. Kur'an-ı Kerim'de Kadir Gecesinin Önemi şu şekilde dile getirilmiştir. Biz Onu (Kur'an-ı Kerim'i) Kadir Gecesinde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen bilirmisin? Kadir Gecesi, bin aydan daha hayırlıdır.O gecede,Rablerinin izniyle melekler ve Ruh (Cebrail a.s) her iş için iner dururlar. O gece esenlik,gün ağarıncaya kada sürer.'' (Kadir Süresi 1-5 Ayetler) Dinimizce kabul edilen gün ve geceler, dini hayatın canlanmasını ve inananların yeni bir güç kazanmalarını sağlar. Çünkü bu gün ve gecelerde Müslümanlar daha fazla ibadet ederler. Mübarek günlerin gündüzlerini oruç tutarak, gecelerini ise namaz kılarak, Ku'an okuyarak ve dua ederek geçirirler.

Cenab-ı Hak, Kadir Gecesi'nde kullarını akıl almaz ihsan ve ikramlara mazhar ediyor. Cennetteki köşk ve sarayları sanki 30 binde bir fiyatına satmaktadır bu gece. Bir köşkün fiyatı 60 bin rekât namaz kılmaksa eğer, bu geceye mahsus o bedel iki rekâta düşüyor. Bin aydan daha hayırlı olan bu gece, tövbe ve istiğfar edilerek, farz namazların yanı sıra nafile namazlar kılınarak, Kur'an ve salâvatlar okunarak değerlendirilebilir. Rahmeti sonsuz olan Rabb'imiz, belirli gün ve gecelerde tükenmez hazinesinin kapılarını ardına kadar açıyor. Bilhassa Ramazan'da, özellikle de Kadir Gecesi'nde kullarını akıl almaz ihsan ve ikramlara mazhar ediyor.

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Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi nedir, anlamı ve önemi ne? Kadir Gecesi'nde ne oldu?

KADİR GECESİ NEDİR VE NE OLDU?

Aynı adı taşıyan 97. sûre bu gecenin fazileti hakkında nâzil olmuştur. Sûrede Kur'an'ın Kadir gecesinde indirildiği ve sözü edilen gecenin bin aydan daha hayırlı olduğu belirtilir.

bilindiği gibi Kur'an'ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gecedir. Peygamberimiz Hz. Muhammed'e Hira dağında Kur'an'ı Kerim'in ilk ayeti o kutsal gecede inmiştir.

Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi nedir, anlamı ve önemi ne? Kadir Gecesi'nde ne oldu?

KADİR GECESİNDE YAPILMASI GEREKEN İBADETLER

Akşam namazının ardından imkanı olanların bütün geceyi ibadetle geçirmesi önerilir. 1000 aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesinde gönülden edilen tüm duaların kabul edildiği, günahların affedildiği gece olarak bilinir. Allah (c.c), O'na inananların her şeyi, O'dan istemedi, secde etmesi ve dua etmesini beklediği bu gecenin bitimine kadar ibadet edilmesi çok önemlidir. Diyanet İşleri ve diğer din büyüklerinin bu gecenin hangi ibadetlerle geçirilmesi konusunda bazı tavsiyeleri bulunmaktadır. Özellikle kaza namazları olanların kaza namazlarını kılarak Allah'a secde etmeleri gerekmektedir. Bunun dışında gecenin asıl önemini ifade eden Kuran-ı Kerim'i okumak ve tüm Ramazan ayı boyunca okunan Kuran-ı Kerimlerin hatim dualarının yapılması çok faziletlidir. Namaz ve Kuran ibadetlerinin yapılmasının ardından Kadir Gecesinde okunması gereken dualar bulunmaktadır. O dualar şöyledir:

1-

اَللَّهُمَّ اِنَّكَ عَفُـــوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّى

(Allahumme inneke afuvvun kerîmun tuhibbul afve fa'fu annî.)

Anlamı : 'Ey Allah! Gerçekten sen çok affedicisin, affı seversin, öyleyse beni affet'

2-

اَللّٰهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ كَر۪يمٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنّ۪ي

(Allahümme inneke 'afüvvün kerîmün tühıbbü'l-'afve fa'fü 'annî .)

Anlamı: 'Allah'ım sen affedicisin, cömertsin, affetmeyi seversin, beni de affet.'

3-

لاَ اِلَهَ اِلاَّ اللَّهُ الْحَلِيـــمُ الْكَرِيــــمُ سُبْـــحَانَ اللَّهِ رَبِّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ

(Lâ ilahe illallâh el-halimül kerim, Subhanellâh Rabbis semavatis seb'î ve Rabbil Arşil Azîm)

Anlamı: 'Halîm ve Keri m olan Allah'u Teala'dan başka hiçbir ilah yoktur. Yedi kat göklerin Rabbi ve büyük Arş'ın Rabbi olan Allah'ı tespih ederim.' derse, Kadir Gecesine yetişmiş kimse gibi olur'

Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi nedir, anlamı ve önemi ne? Kadir Gecesi'nde ne oldu?

KADİR GECESİ NEDİR?

İslam inancına göre Kur'an'ın, Allah tarafından Cebrail aracılığıyla Hz. Muhammed'e vahyedilmeye başlandığı gecedir.

Kadir Gecesi'nden Mekke devrinde nazil olan ve Kur'an'ın doksan yedinci sûresi olan beş ayetlik Kadir Suresi'nde bahsedilir. Bu surede Kur'an'ın indirildiği Kadir Gecesi'nden bahsedildiği için bu sureye Kadir Suresi denmiştir. Kadir, 'azamet' ve 'şeref' demektir. Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdiğini ve bu gecenin bin aydan daha hayırlı olduğunu bildirmiştir. Bakara suresinin 185. ayetinde de Kur'an'ın Ramazan ayında indirildiği beyan edildiği için Kadir gecesinin Ramazan ayında bulunduğu net bir şekilde anlaşılmaktadır.

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