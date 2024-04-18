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Bin kişi hayatını kaybetmişti: Rönesans Rezidans’tan sağ kurtulan adam konuştu!
Giriş Tarihi: 18.04.2024 09:33
Güncelleme Tarihi: 18.04.2024
09:33
Bin kişi hayatını kaybetmişti: Rönesans Rezidans’tan sağ kurtulan adam konuştu!
Türkiye 6 Şubat'ta asrın felaketini yaşadı. Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler, 11 ili salladı. En büyük yıkımı ise Hatay yaşadı. Şehirde 'Cennetten bir köşe' denilerek satılan Rönesans Rezidans'tan geriye koca bir enkaz kaldı. Bin kişinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin ise hala kayıp olduğu o enkazdan sağ kurtulmayı başaran Mehmet Özdemir, yaşadıklarını anlattı…