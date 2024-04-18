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Giriş Tarihi: 18.04.2024 09:33 Güncelleme Tarihi: 18.04.2024 09:33

Bin kişi hayatını kaybetmişti: Rönesans Rezidans’tan sağ kurtulan adam konuştu!

Türkiye 6 Şubat'ta asrın felaketini yaşadı. Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler, 11 ili salladı. En büyük yıkımı ise Hatay yaşadı. Şehirde 'Cennetten bir köşe' denilerek satılan Rönesans Rezidans'tan geriye koca bir enkaz kaldı. Bin kişinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin ise hala kayıp olduğu o enkazdan sağ kurtulmayı başaran Mehmet Özdemir, yaşadıklarını anlattı…

İHA
Bin kişi hayatını kaybetmişti: Rönesans Rezidans’tan sağ kurtulan adam konuştu!

Asrın felaketinde Hatay'da binlerce bina yerle bir olurken yaklaşık 25 bin insan hayatını kaybetmişti. Depremin yok ettiği Antakya ilçesinde en çok ölüm Ekinciler Mahallesi'nde bulunan 'Cennetten bir köşe' vaadiyle satılan Rönesans Rezindans'ta yaşanmıştı. Bine yakın insanın hayatını kaybettiği 250 daireden oluşan Rönensan Rezidans, deprem anında saniyeler içinde yerle bir olmuştu.

Bin kişi hayatını kaybetmişti: Rönesans Rezidans’tan sağ kurtulan adam konuştu!

Asrın felaketine Rönesans Rezidans'ta bulunan giriş kattaki dairesinde yakalanan 36 yaşındaki Mehmet Özdemir, deprem anında kendisini sitenin bahçesine atarak hayata tutunmayı başardı. Rönesans Rezidans'ın yerle bir olduğu anları gören Özdemir, yaşadıklarını hafızasından silemiyor. Özdemir, Rönesans Rezidans'ın enkazına her geldiğinde kendini kötü hissettiğini ve o anları hatırladığını belirtti.

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Bin kişi hayatını kaybetmişti: Rönesans Rezidans’tan sağ kurtulan adam konuştu!

"20 METRE SAVRULDUM"
Deprem anında evde tek olduğunu ifade eden depremzede Özdemir, "Deprem saat 04.17'de ilk başta hafif bir artçı oldu. Hatay'da çok artçı olduğu için ciddiyete almamıştım. İlk artçıda kapıya yöneldim. O gün hava fırtına ve yağmurluydu. O günü hatırlamak istemiyorum. Bahçeye geldik.

Bin kişi hayatını kaybetmişti: Rönesans Rezidans’tan sağ kurtulan adam konuştu!

Bahçede en büyük depreme yakalandık. O dakikaya kadar Rönesans ayaktaydı. 3 kişi kaçtık ama yere düştük. Sırt üstü düşmüştüm. Rönesans'ın A bloğunu izliyordum. Sallandıkça bir katı aşağıya indi. O anda ben yıkılacağını anlamıştım. Yerden yatan iki arkadaşa kaçın dedim. Aradan 15 saniye geçti. Rönesans'ın arkama doğru yıkıldığını hissettim. 20 metre savruldum ve üzerime molozlar düşmüştü. Yerdeyken kabus gördüğümü sandım ama gerçekti. O anı hatırlamak istemiyorum" dedi.

Bin kişi hayatını kaybetmişti: Rönesans Rezidans’tan sağ kurtulan adam konuştu!

"O ANLARI HATIRLIYORUM…"
Rönesans Rezidans'ın enkazına geldiğinde kendisini kötü hissettiğini belirten depremzede Özdemir, "Buraya geldiğimde kendimi kötü hissediyorum. O anları hatırlıyorum ve tüylerim diken diken oluyor. Bir yıl öncesine kadar burada yaşıyorum.

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