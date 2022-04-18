Haberler Yaşam BINANCE TR YANLIŞ VERİ TÜRÜ hatası nedir, kripto para uygulaması çöktü mü, ne zaman düzelecek? Binance neden hata veriyor, çöktü mü?

Giriş Tarihi: 18.04.2022 11:59 Güncelleme Tarihi: 18.04.2022 11:59

BINANCE TR YANLIŞ VERİ TÜRÜ hatası nedir, kripto para uygulaması çöktü mü, ne zaman düzelecek? Binance neden hata veriyor, çöktü mü?

Binance sistemi kullanıcıları sistemde işlem esnasında karşılaştıkları yanlış veri türü hatası sonrası ardından "Binance çöktü mü, yanlış veri türü hatası nedir, ne zaman düzelecek?" sorularına yanıt aramaya başladı. Hesap sahipleri dönem dönem uygulamalarda bu hatalarla karşılaşabiliyor. Kısa süre önce kripto para piyasasına damga vuran dolandırıcılık olayları sonrası konuyla ilgili araştırmalar da hız kazandı. Peki, Binance çöktü mü, neden işlem yapılamıyor, yanlış veri türü hatası nedir? İşte Binance TR uygulamasında yaşanan sorunla ilgili son dakika ayrıntıları...