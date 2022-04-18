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Giriş Tarihi: 18.04.2022 11:59 Güncelleme Tarihi: 18.04.2022 11:59

BINANCE TR YANLIŞ VERİ TÜRÜ hatası nedir, kripto para uygulaması çöktü mü, ne zaman düzelecek? Binance neden hata veriyor, çöktü mü?

Binance sistemi kullanıcıları sistemde işlem esnasında karşılaştıkları yanlış veri türü hatası sonrası ardından "Binance çöktü mü, yanlış veri türü hatası nedir, ne zaman düzelecek?" sorularına yanıt aramaya başladı. Hesap sahipleri dönem dönem uygulamalarda bu hatalarla karşılaşabiliyor. Kısa süre önce kripto para piyasasına damga vuran dolandırıcılık olayları sonrası konuyla ilgili araştırmalar da hız kazandı. Peki, Binance çöktü mü, neden işlem yapılamıyor, yanlış veri türü hatası nedir? İşte Binance TR uygulamasında yaşanan sorunla ilgili son dakika ayrıntıları...

BINANCE TR YANLIŞ VERİ TÜRÜ hatası nedir, kripto para uygulaması çöktü mü, ne zaman düzelecek? Binance neden hata veriyor, çöktü mü?

Binance sistemi kullanıcıları "Binance çöktü mü, yanlış veri türü hatası nedir?" sorularına yanıt aramaya başladı. Hesap sahipleri dönem dönem uygulamalarda bu hatalarla karşılaşabiliyor. Daha önce de yaşanan bu sorun ardından kurum tarafından açıklama yapılmıştı. Güncelleme esnasında uygulamada kısa sürelik erişim problemleri yaşanabiliyor. Peki, Binance çöktü mü? İşte Binance TR uygulamasında yaşanan sorunla ilgili son dakika ayrıntıları...

BINANCE TR YANLIŞ VERİ TÜRÜ hatası nedir, kripto para uygulaması çöktü mü, ne zaman düzelecek? Binance neden hata veriyor, çöktü mü?

BINANCE ÇÖKTÜ MÜ?

Henüz konuyla ilgili bir açıklama bulunmazken kullanıcıların işlem sırasında yanlış veri türü hatası ile karşılaştıkları kaydedildi. Daha önce de uygulamada benzer durumlar yaşanmış, şöyle bir açıklama yapılmıştı;

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BINANCE TR YANLIŞ VERİ TÜRÜ hatası nedir, kripto para uygulaması çöktü mü, ne zaman düzelecek? Binance neden hata veriyor, çöktü mü?

"Değerli Binance TR Kullanıcılarımız,

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek adına 29 Eylül 2021 Çarşamba günü sunucularımızda güncelleme çalışması yapılacaktır. Türkiye saati ile sabah 09.45 - 12.15 arasında gerçekleşecek olan güncelleme çalışması esnasında Binance TR üzerinde hiçbir kullanıcı fonksiyonuna erişilemeyecektir.

BINANCE TR YANLIŞ VERİ TÜRÜ hatası nedir, kripto para uygulaması çöktü mü, ne zaman düzelecek? Binance neden hata veriyor, çöktü mü?

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BINANCE TR YANLIŞ VERİ TÜRÜ hatası nedir, kripto para uygulaması çöktü mü, ne zaman düzelecek? Binance neden hata veriyor, çöktü mü?
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