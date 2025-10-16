Bingöl Çobanları Şiiri Sözleri - Kemalettin Kamu Bingöl Çobanları Şiiri İncelemesi ve Söz Sanatları

ŞİİRİN İÇERİK YÖNÜNDEN İNCELENMESİ

Açıklama – Yorum

Kemalettin Kamu, "Bingöl Çobanları" şiirinde Anadolu insanının yaşamına dair samimi bir kesit sunar. Şairin kendisi de Anadolu'da yetişmiş bir köylü çocuğudur; gençliği dağlar ve kırlarla geçmiş, bu yüzden Bingöl çobanlarının hayatına yakınlık duymuştur.

"Daha deniz görmemiş bir çoban çocuğuyum,

Bu dağların eskiden âşinasıdır soyum,

Bekçileri gibiyiz ebenced buraların.

Bu tenha derelerin, bu vahşi kayaların

Görmediği gün yoktur sürü peşinde bizi,

Her gün aynı pınardan doldurup testimizi

Kırlara açılırız çıngıraklarımızla;

Kırlarda buluşuruz kızımız, karımızla."

Bu bölümde şair, Bingöl yaylalarında tanıdığı bir çobanın duygu ve düşüncelerini yansıtır. Çoban, denizi görmemiştir; soyunun dağlara aşina olduğunu, buraların bekçileri gibi yaşadığını ifade eder. Yaşamlarının büyük bir kısmı tenha derelerde ve vahşi kayalarda sürülerinin peşinde geçer. Doğayla iç içedirler; dağlar, dereler ve kayalar onların evi, yuvadır. "Ebenced" kelimesi ise halk deyişinde olduğu gibi "nesilden nesile, eskiden beri" anlamını taşır.

"Okuma yok, yazma yok, bilmeyiz eski yeni,

Kuzular bize söyler yılların geçtiğini.

Arzu, başlarımızdan yıldızlar gibi yüksek;

Önümüzde bir sürü, yanımızda bir köpek,

Dolaştırıp dururuz aynı daüssılayı.

Her adım uyandırır acı bir hatırayı."

Çobanlar okuma yazma bilmez, "eski" ve "yeni" kavramları onlar için anlam taşımaz; zamanlarını doğadaki hareketlerle takip ederler. Yılların geçtiğini kuzularla anlarlar. İçlerinde bitmek bilmeyen bir özlem vardır; her gün sürülerini yanlarında bir köpekle dolaştırır, attıkları her adımda acı bir hatırayı yaşarlar.

"Anam bir yaz gecesi doğurmuş beni burada;

Bu çamlıkta söylemiş son sözlerini babam,

Şu karşıki bayırda verdim kuzuyu kurda.

'Suna'mın başka köye gelin gittiği akşam."

Çoban, geçmişine dair anılarını ve acılarını paylaşır. Annesi onu doğanın içinde doğurmuş, babası çamlıkta son nefesini vermiştir. Kuzusunu kurda kaptırmış, sevgilisi Suna ise başka bir köye gelin gitmiştir. Şair, burada doğadaki olayların çobanın yaşamında nasıl sembolik anlamlar taşıdığını gösterir; kuzunun kurda kaptırılması, sevgilisinin kaybıyla özdeşleşir.