Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Bir aile paramparça oldu! Yangından el ele tutuşup kurtulmaya çalışmışlar: İşte Müge Suyolcu ile Pera Suyolcu’nun son fotoğrafı!
Giriş Tarihi: 23.01.2025 16:05 Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 16:05

Bir aile paramparça oldu! Yangından el ele tutuşup kurtulmaya çalışmışlar: İşte Müge Suyolcu ile Pera Suyolcu’nun son fotoğrafı!

İzmir'de yaşayan Müge ve Yavuz Suyolcu çifti, çocukları Pera ve Göksel Derin ile birlikte Bolu Kartalkaya'ya gitti. Ancak tatilleri bir felaketle bitti. Çıkan yangında, anne ile kızı hayatını kaybetti. Baba ile Göksel Derin ise yaralı olarak kurtarılabildi. Bir aileyi paramparça eden facia anıyla ilgili o detay ise yüreklere işledi: Ele ele tutuşup kurtulmaya çalışmışlar…

DHA
Bir aile paramparça oldu! Yangından el ele tutuşup kurtulmaya çalışmışlar: İşte Müge Suyolcu ile Pera Suyolcu’nun son fotoğrafı!

Bolu kent merkezine 38 kilometre mesafedeki 2 bin 200 rakımlı Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan 5 otelden Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta yangın çıktı. 78 kişinin öldüğü yangında, İzmir'den tatil için bölgeye giden emlak danışmanı Müge Suyolcu ile 4'üncü sınıf öğrencisi kızı Pera Suyolcu da hayatını kaybetti.

Bir aile paramparça oldu! Yangından el ele tutuşup kurtulmaya çalışmışlar: İşte Müge Suyolcu ile Pera Suyolcu’nun son fotoğrafı!

Müge Suyolcu'nun eşi inşaat mühendisi Yavuz Suyolcu (42) ile 8'inci sınıf öğrencisi oğlu Göksel Derin Suyolcu (13) ise yangından kurtuldu. Ailenin sömestir tatili fırsat bilip, özellikle kış tatilini seven çocuklarının isteği üzerine Kartalkaya'ya gittikleri öğrenildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bir aile paramparça oldu! Yangından el ele tutuşup kurtulmaya çalışmışlar: İşte Müge Suyolcu ile Pera Suyolcu’nun son fotoğrafı!

BİR AİLE PARAMPARÇA OLDU... ANNE İLE KIZI İÇİN TÖREN YAPILDI

Yangında yaşamını yitiren Müge Suyolcu ile kızı Pera Suyolcu'nun cenazeleri, İzmir'in Urla ilçesine getirildi. Anne ve kızı için Urla ilçesindeki İskele Yahşibey Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Pera'nın tabutunun üstüne çiçek konuldu. Suyolcu ailesine, cenazeye katılanlar taziyede bulundu. Anne-kızın cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrası Urla İskele Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Bir aile paramparça oldu! Yangından el ele tutuşup kurtulmaya çalışmışlar: İşte Müge Suyolcu ile Pera Suyolcu’nun son fotoğrafı!

ÖLÜMLERİ İLE İLGİLİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Anne-kızın ölümü ile ilgili ayrıntılar da ortaya çıktı. Müge Suyolcu, eşi Yavuz Suyolcu, çocukları Pera Suyolcu ve Göksel Derin Suyolcu'nun yangın sırasında 8'inci kattaki odalarından çıkarak, birbirlerini kaybetmemek için el ele tutuşup 4'üncü kadar indikleri, burada bulunanların da dışarı çıkmaya çalışmasıyla yaşanan panik nedeniyle yoğun dumanın da etkisiyle anne ile kızının, eşi ile oğluyla birbirlerini kaybettikleri ortaya çıktı.

Bir aile paramparça oldu! Yangından el ele tutuşup kurtulmaya çalışmışlar: İşte Müge Suyolcu ile Pera Suyolcu’nun son fotoğrafı!

Ayrıca anne-kızdan geriye Kartalkaya'da kayak kıyafetleriyle çektirdikleri son fotoğraf kaldı.

SON DAKİKA