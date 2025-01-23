Bir aile paramparça oldu! Yangından el ele tutuşup kurtulmaya çalışmışlar: İşte Müge Suyolcu ile Pera Suyolcu’nun son fotoğrafı!

ÖLÜMLERİ İLE İLGİLİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Anne-kızın ölümü ile ilgili ayrıntılar da ortaya çıktı. Müge Suyolcu, eşi Yavuz Suyolcu, çocukları Pera Suyolcu ve Göksel Derin Suyolcu'nun yangın sırasında 8'inci kattaki odalarından çıkarak, birbirlerini kaybetmemek için el ele tutuşup 4'üncü kadar indikleri, burada bulunanların da dışarı çıkmaya çalışmasıyla yaşanan panik nedeniyle yoğun dumanın da etkisiyle anne ile kızının, eşi ile oğluyla birbirlerini kaybettikleri ortaya çıktı.