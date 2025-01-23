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Bir aile paramparça oldu! Yangından el ele tutuşup kurtulmaya çalışmışlar: İşte Müge Suyolcu ile Pera Suyolcu’nun son fotoğrafı!
Giriş Tarihi: 23.01.2025 16:05
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025
16:05
Bir aile paramparça oldu! Yangından el ele tutuşup kurtulmaya çalışmışlar: İşte Müge Suyolcu ile Pera Suyolcu’nun son fotoğrafı!
İzmir'de yaşayan Müge ve Yavuz Suyolcu çifti, çocukları Pera ve Göksel Derin ile birlikte Bolu Kartalkaya'ya gitti. Ancak tatilleri bir felaketle bitti. Çıkan yangında, anne ile kızı hayatını kaybetti. Baba ile Göksel Derin ise yaralı olarak kurtarılabildi. Bir aileyi paramparça eden facia anıyla ilgili o detay ise yüreklere işledi: Ele ele tutuşup kurtulmaya çalışmışlar…