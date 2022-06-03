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Haberler Yaşam Bir anda gözden kayboldu: Dehşet anları saniye saniye kaydedildi
Giriş Tarihi: 03.06.2022 22:04 Güncelleme Tarihi: 03.06.2022 22:27

Bir anda gözden kayboldu: Dehşet anları saniye saniye kaydedildi

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde kaya üzerinde fotoğraf çektirmek isteyen turist dengesini kaybetti. Dereye düşen adam akıntıya kapıldı. Turistin gözden kaybolduğu anlar saniye saniye cep telefonu ile kaydedildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeyeAFAD, AKUT, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Deniz polisi ekipleri sevk edildi.

Bir anda gözden kayboldu: Dehşet anları saniye saniye kaydedildi

Rize'de dehşet anları... Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde, Ummanlı turist Al Rawahi Favvzi Faız Zaid (4 kaya üzerinde fotoğraf çektirdiği sırada dengesini kaybederek dereye düştü ve akıntıda kaybıldu.

Bir anda gözden kayboldu: Dehşet anları saniye saniye kaydedildi

FOTOĞRAF ÇEKTİRMEK İSTEDİ

Olay, Çamlıhemşin ilçesi Galer Düzü mevkisinde meydana geldi. Ummanlı turist Al Rawahi Favvzi Faız Zaid, iddiaya göre kaya üzerine çıkarak fotoğraf çektirmek istedi.

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Bir anda gözden kayboldu: Dehşet anları saniye saniye kaydedildi

AKINTIYA KAPILDI GÖZDEN KAYBOLDU

Bu sırada dengesini kaybeden turist, Hala deresine düştü. Karların erimesi nedeniyle debisi yüksek olan suda akıntıya kapılan Zaid, gözden kayboldu.

Bir anda gözden kayboldu: Dehşet anları saniye saniye kaydedildi

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, AKUT, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Deniz polisi ekipleri sevk edildi.

Bir anda gözden kayboldu: Dehşet anları saniye saniye kaydedildi

Akıntının şiddeti nedeniyle suya giremeyen ekipler, kıyıdan arama- kurtarma çalışması başlattı.

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