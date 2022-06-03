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Bir anda gözden kayboldu: Dehşet anları saniye saniye kaydedildi
Giriş Tarihi: 03.06.2022 22:04
Güncelleme Tarihi: 03.06.2022
22:27
Bir anda gözden kayboldu: Dehşet anları saniye saniye kaydedildi
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde kaya üzerinde fotoğraf çektirmek isteyen turist dengesini kaybetti. Dereye düşen adam akıntıya kapıldı. Turistin gözden kaybolduğu anlar saniye saniye cep telefonu ile kaydedildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeyeAFAD, AKUT, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Deniz polisi ekipleri sevk edildi.