Bir Bayram Hikayesi filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Bir Bayram Hikayesi konusu ve oyuncuları

Giriş Tarihi: 28.05.2026 18:09

Ekranların sevilen yapımlarından Bir Bayram Hikayesi, aile bağlarını ve bayram atmosferini konu alan sıcak hikayesiyle dikkat çekiyor. İzleyici karşısına çıkan filmin oyuncu kadrosu, çekim yapılan mekanlar ve yapım sürecine dair detaylar merak konusu olmaya devam ederken, film eğlenceli ve duygusal sahneleriyle ilgi görüyor.

Aile sıcaklığını eğlenceli bir hikâyeyle ekranlara taşıyan Bir Bayram Hikayesi, Hami'nin dedesini sevindirmek için söylediği küçük bir yalanın büyüyerek birbirinden komik olaylara dönüşmesini konu alıyor. Samimi atmosferiyle dikkat çeken yapımın oyuncu kadrosu, karakterleri ve çekim detayları da izleyiciler tarafından merak ediliyor.

BİR BAYRAM HİKAYESİ FİLMİNİN HİKAYESİ

Sıcacık aile bağlarını mizahla harmanlayan Bir Bayram Hikayesi, dedesi Halim'i sevindirmek isteyen Hami'nin söylediği küçük bir yalanla başlayan olayları ekranlara taşıyor. Almanya'dan dönen dedesine Trabzon'a geldiklerini söyleyen Hami, aslında Kocaeli'nin doğal güzellikleriyle öne çıkan Maşukiye'sindedir. Her şeyi Trabzon gibi göstermeye çalışan ailenin planı, dede Halim'in kaybolmasıyla birlikte büyük bir karmaşaya dönüşür. Eğlenceli kovalamacalar ve duygusal aile anlarıyla film, izleyicilere keyifli bir seyir deneyimi sunuyor.

Filmin Oyuncu Kadrosu

Yönetmenliğini Can Sarcan'ın üstlendiği filmin senaryosunda Yılmaz Okumuş imzası bulunuyor. Karadeniz komedisini sıcak aile hikâyesiyle buluşturan yapımda yer alan oyuncular ise şöyle:

  • Onur Dilber – Hami
  • Mehmet Ali Kaptanlar – Dede Halim
  • İlkin Tüfekçi

