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Bir dersten kalınca belge alınır mı? Tek dersten kalınca takdir ve teşekkür belgesi alınıyor mu?
Giriş Tarihi: 14.01.2025 13:08
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025
13:09
Bir dersten kalınca belge alınır mı? Tek dersten kalınca takdir ve teşekkür belgesi alınıyor mu?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 17 Ocak Cuma günü öğrencilere karnelerini dağıtacak. Karne töreni yaklaştıkça takdir ve teşekkür belgesi hesaplama işlemleri hız kazandı. Not ortalamaları 70.00-85.00 arasında olanlar belge almaya hak kazanacak. Fakat yeterli ortalaması olmasına rağmen tek dersi 50.00'nin altında kalan öğrenciler belge alıp alamayacaklarını öğrenmek istiyor. Peki, bir desten kalınca belge alınır mı? Karnede zayıf varken takdir teşekkür belgesi alınır mı? İşte, gereken şartlar...