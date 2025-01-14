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Giriş Tarihi: 14.01.2025 13:08 Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 13:09

Bir dersten kalınca belge alınır mı? Tek dersten kalınca takdir ve teşekkür belgesi alınıyor mu?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 17 Ocak Cuma günü öğrencilere karnelerini dağıtacak. Karne töreni yaklaştıkça takdir ve teşekkür belgesi hesaplama işlemleri hız kazandı. Not ortalamaları 70.00-85.00 arasında olanlar belge almaya hak kazanacak. Fakat yeterli ortalaması olmasına rağmen tek dersi 50.00'nin altında kalan öğrenciler belge alıp alamayacaklarını öğrenmek istiyor. Peki, bir desten kalınca belge alınır mı? Karnede zayıf varken takdir teşekkür belgesi alınır mı? İşte, gereken şartlar...

Bir dersten kalınca belge alınır mı? Tek dersten kalınca takdir ve teşekkür belgesi alınıyor mu?

Okullarda birinci dönemin sonuna yaklaşılırken, öğrenciler takdir ve teşekkür belgesi alabilmek için gerekli puan hesaplamalarını yapmaya başladı. Ortaokul ve lise öğrencilerinin başarı belgesi alabilmesi için belirli koşulları yerine getirmeleri gerektiği biliniyor. Durum böyle olunca ortalaması yeterli olmasına rağmen bir dersi 50.00'nin altında kalan öğrenciler karnelerine ek belge verilip verilmeyeceğini öğrenmek istiyor. Peki, tek dersten kalınca takdir ve teşekkür belgesi alınır mı? Karnede zayıf varken bir dersten kalınca belge verilir mi?

Bir dersten kalınca belge alınır mı? Tek dersten kalınca takdir ve teşekkür belgesi alınıyor mu?

1 DERSTEN KALINCA BELGE ALINIR MI?

Öğrenciler karnelerinin yanında yaptıkları ortalama puanına göre takdir veya teşekkür belgesi alırlar.

Ortalama puanlarının dışında tüm derslerden başarılı olan öğrenciler dönem ortalamalarının en az 70 puan alması halinde teşekkür belgesi almaya hak kazanacak.

Dolayısıyla tek dersten zayıfı olan veya diğer bir ifadeyle 50.00 altında notu bulunan öğrenciler Takdir ve Teşekkür Belgesi alamazlar.

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Bir dersten kalınca belge alınır mı? Tek dersten kalınca takdir ve teşekkür belgesi alınıyor mu?

TAKDİR VE TEŞEKKÜR BELGESİ NASIL ALINIR?
Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine göre okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, tüm derslerde başarılı olan dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70.00'dan aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilere Takdir ve Teşekkür belgesi verilebiliyor.

Dönem sonu not ortalaması 70,00 ile 84,99 arasında olan öğrenciler Teşekkür Belgesi alabiliyor.

Not ortalaması 85,00 ve daha yukarı olan öğrenciler ise Takdir Belgesi almaya hak kazanıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine göre başarı puanları kaç olursa olsun, 5 gün devamsızlık yapan öğrenciye takdir ya da teşekkür belgesi verilmiyor.

Öğrencilerin Takdir ve Teşekkür Belgesi alabilmek için özürsüz devamsızlık süresinin 5 (beş) günü geçmemesi gerekiyor.

Bir dersten kalınca belge alınır mı? Tek dersten kalınca takdir ve teşekkür belgesi alınıyor mu?

5,6,7,8,9,10,11,12. SINIF TAKDİR VE TEŞEKKÜR BELGESİ HESAPLAMA
Takdir ve Teşekkür Belgesi hesaplaması yapılırken öğrencilerin not ortalaması belirleyici oluyor.

1. Yazılı puanı, 2. yazılı puanı ve varsa 3. yazılı puanlarının toplanması ve toplam sınav sayısına bölünmesiyle öğrenci o derse ait not ortalamasını hesaplayabiliyor.

Ardından ise tüm dersler için bu işlem yapılırken ders başına çıkan not ortalamalarının hepsini toplayarak toplam ders sayısına bölerek tüm dönemin not ortalamasını hesaplayabilir.

TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

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